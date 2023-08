Muere William Friedkin, director de El Exorcista

William Friedkin, quien revolucionó el cine de terror con “El Exorcista“, ha fallecido. Tenía 87 años. El cineasta, cuya película más conocida recibirá una secuela de legado este año para celebrar 50 años desde su lanzamiento, continuó trabajando en Hollywood hasta el final de su vida. Su última película, “The Caine Mutiny Court-Martial“, está programada para debutar en el Festival de Cine de Venecia más adelante este año. Su fallecimiento fue confirmado por Stephen Galloway, decano de la Universidad Chapman y amigo de la esposa de Friedkin, Sherry Lansing, según Variety, quienes informaron primero la noticia.

Cuando “El Exorcista“, basada en el best-seller de William Peter Blatty, fue estrenada, se convirtió en un fenómeno cultural, cambiando el género del terror para siempre, rompiendo récords de taquilla y obteniendo sorprendentes 10 nominaciones al Premio de la Academia, siendo la primera película de terror nominada a Mejor Película.

Pero Friedkin no solo redefinió el género del terror. En 1973, el cineasta hizo “Contra el Imperio de la Droga” (“The French Connection“), que sigue siendo una de las películas de crimen más aclamadas de todos los tiempos y es recordada especialmente por sus persecuciones de autos. A lo largo de los años, realizó una amplia variedad de películas, desde populares producciones hasta programas de televisión y películas de autor. En los últimos años de su vida, lamentó cómo la toma de control de las taquillas por las películas de superhéroes había limitado los tipos de películas que podían tener distribución.

En la década de 1970, también dirigió el aclamado thriller “Vivir y Morir en Los Ángeles” (“To Live and Die in L.A.“), y aunque no dirigió con tanta regularidad durante aproximadamente una década después de eso, su nombre está ahora asociado con producciones que van desde “Blue Chips” y “Killer Joe” hasta programas de televisión como “Tales From the Crypt” y “CSI: Crime Scene Investigation“. Al comienzo de su carrera, antes de convertirse en un nombre familiar para los cinéfilos, Friedkin trabajó en televisión, estimando que produjo cientos o incluso miles de horas de contenido para la pequeña pantalla. Su documental “The People vs. Paul Crump” ayudó a elevar el perfil de un famoso caso de asesinato.

Crump fue condenado por matar a un guardia de seguridad durante un robo a mano armada en una planta de procesamiento de carne en Chicago en 1953, pero luego se convirtió al cristianismo en prisión y se convirtió en un preso modelo. Escribió una versión ficticia de su vida en la novela “Burn, Killer, Burn“, después de lo cual su causa fue adoptada por activistas contra la pena de muerte en la década de 1960. Argumentaban que si el verdadero objetivo de la encarcelación era reformar, en lugar de castigar, Crump había demostrado su reforma. Irónicamente, el documental de Friedkin nunca se emitió, aunque unos años después, hubo otro documental llamado “The Chair“, que formó parte del proceso que finalmente llevó a que Crump recibiera una conmutación de su sentencia de muerte.

Friedkin deja atrás a sus hijos, Jackson y Cedric Friedkin, así como a su esposa, la ejecutiva de cine Sherry Lansing. Nuestras condolencias para su familia, amigos, colaboradores y admiradores.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Siempre es lamentable perder este tipo de figuras de la industria cinematográfica.