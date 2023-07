Lanzan trailer de El Exorcista: El Creyente

Cincuenta años después de que la icónica película de terror de William Friedkin, “El Exorcista“, aterrorizara a las audiencias, ha llegado una nueva entrega. Ellen Burstyn regresa como Chris MacNeil en “El Exorcista: Creyente“, una continuación dirigida por David Gordon Green, quien recientemente revivió la franquicia de “Halloween“.

Una secuela titulada “The Exorcist: Deceiver” se estrenará en cines el 18 de abril de 2025, según anunció Universal el martes, junto con el lanzamiento del tráiler de “Creyente“. Ambas películas son las dos primeras entregas de una trilogía planeada de “El Exorcista“.

“El Exorcista: Creyente” presenta no a una, sino a dos niñas poseídas por demonios, después de ser rescatadas de un secuestro aparente. MacNeil, interpretada por Burstyn, se presenta en las puertas de sus hogares con una mano amiga, ya que alguna vez tuvo una hija poseída. Aún así, no está claro si la mujer puede realmente salvar a las dos niñas, quienes aparecen cubiertas de siniestras marcas satánicas y devorando páginas de la Biblia en el nuevo metraje. Aquí está la descripción oficial:

“Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) ha criado a su hija Angela (Lidya Jewett) por su cuenta. Pero cuando Angela y su amiga Katherine (Olivia Marcum) desaparecen en el bosque y regresan tres días después sin memoria de lo que les sucedió, se desata una serie de eventos que obligarán a Victor a enfrentar el abismo del mal y, en su terror y desesperación, buscar a la única persona viva que ha presenciado algo similar antes: Chris MacNeil”.

La película original de “El Exorcista“, basada en la novela de William Peter Blatty, cuenta la historia de Regan (Linda Blair), una niña que experimenta extraños cambios cuando es poseída por una entidad demoníaca, y su madre (Burstyn), una actriz que busca la ayuda de sacerdotes para realizar un exorcismo en su hija. La película provocó controversia inmediata tras su estreno, con algunos miembros del público informando de presuntos ataques cardíacos, abortos espontáneos y otras reacciones viscerales a las intensas escenas gráficas y religiosas de la película. Un éxito comercial masivo, “El Exorcista” recibió una nominación a mejor película en los premios Oscar y se llevó dos estatuillas por mejor guion adaptado y mejor sonido.

“El Exorcista: Creyente” está programada para estrenarse en cines el 13 de octubre.

Vía: Variety

Nota del editor: Creo que El Exorcista fue una película de su época, en la actualidad es muy difícil que una película de terror me asuste o me cause alguna incomodidad, no sé si es por estar expuesto a tantas cosas peores en la actualidad.