Barbie domina la taquilla tras su estreno en México

Durante el pasado fin de semana, los cinéfilos mexicanos tuvieron la oportunidad de disfrutar de dos emocionantes estrenos en la pantalla grande: “Oppenheimer” y “Barbie“. Sin embargo, fue esta última quien se llevó el protagonismo al arrasar en la taquilla y obtener un impresionante éxito económico.

Con un presupuesto de producción de 145 millones de dólares, la nueva película de Barbie logró conquistar a los espectadores mexicanos y recaudar asombrosos 390 millones de pesos durante su estreno en cines. La película, basada en el icónico juguete y la popular franquicia, atrajo a grandes multitudes y se convirtió en un verdadero fenómeno de taquilla.

En cambio, “Oppenheimer“, una película de temática completamente diferente dirigida por Christopher Nolan, logró una recaudación más modesta, obteniendo 79.6 millones de pesos en el mismo período. Aunque la película recibió elogios de la crítica, no pudo competir con el carisma y la popularidad de la muñeca más famosa del mundo.

Incluso la exitosa franquicia de acción “Misión Imposible“, con su última entrega protagonizada por Tom Cruise, titulada “Misión Imposible Sentencia Mortal Parte Uno“, quedó por detrás con una recaudación de 56.2 millones de pesos en comparación con Barbie.

Aunque Barbie ha logrado una impresionante hazaña en la taquilla mexicana, aún no ha alcanzado los asombrosos números que ha logrado “Super Mario Bros. Movie” en el país, la cual ha acumulado una impresionante taquilla de 507.9 millones de pesos hasta la fecha.

Con estos resultados, queda claro que Barbie sigue siendo un ícono querido y reconocido en todo el mundo, y su película ha cautivado a la audiencia mexicana de todas las edades. Es un testimonio del poder de esta emblemática muñeca y su capacidad para emocionar a las personas de diferentes generaciones.

Vía: Life and Style

Nota del editor: Vayan a ver Barbie aunque no alcancen vaso rosa y si quieren probar si tienen una pareja tóxica, invítenla y observen cómo les contesta, si no va, se enoja o se ofende… ahí no es.