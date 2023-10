Antes del lanzamiento de Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo lanzó un tráiler conmovedor que mostraba a un hombre de la vida real, ‘cotidiana’, llevando a cabo sus actividades de una manera bastante apagada. Incluso su vida en casa parecía haberse vuelto mundana, con él y su esposa apenas viéndose brevemente después de un largo día en la oficina, antes de que ella se fuera a la cama.

¡Gracias a Dios por Zelda, ya que Tears of the Kingdom no solo le dio un necesario impulso a la noche de nuestro pobre amigo, sino que ahora parece que también ha mejorado su matrimonio! En un nuevo tráiler, nos volvemos a reunir con el triste hombre de Nintendo y su esposa, y una vez más, él está jugando a Zelda.

¡Pero, oh! Parece estar teniendo un poco de dificultad con uno de los muchos santuarios del juego. Su pareja le echa un vistazo y le da un sabio consejo. “Ah, así es como se hace”, parece pensar, mientras le dedica una adorable sonrisa.

Bueno, este pequeño momento parece haber desencadenado algo en ella también, ¡ya que pronto nos encontramos con la pareja que antes estaba algo aburrida y, ¿qué es esto? ¡Ambos están jugando a Zelda juntos! Ambos están recorriendo Hyrule a su propia manera, y en palabras de nuestro hombre cotidiano, esto es “agradable”.

Puedes verlo por ti mismo abajo. Esperemos que tu corazón se sienta tan cálido como el de cualquier gamer al presenciar esto. En cuanto al futuro de Tears of the Kingdom, Nintendo confirmó recientemente que su título más reciente de Zelda no recibirá ningún DLC.

“Siento que he hecho todo lo posible para crear juegos en ese mundo”, dijo el productor de Zelda, Eiji Aonuma, el mes pasado.

Esto no significa que Nintendo vaya a frenar, por supuesto. Más adelante este mes, los propietarios de Switch pueden esperar ver a Super Mario Bros. Wonder haciendo su aparición en la escena.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya está disponible para Nintendo Switch.

Vía: YouTube

Nota del editor: No sé si estos anuncios me ponen triste o contento, pero lo que no podemos negar es que refleja el sentimiento de muchos gamers, qué bueno que le dieron un final feliz a este señor.