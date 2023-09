¿Habrá DLC para Zelda: Tears of The Kingdom?

Ya pasaron algunos meses desde que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que se ha llevado las palmas de propios y extraños debido a sus interesantes mecánicas que cambiaron el paradigma que ya había dejado Breath of The Wild. Y si seguimos los pasos de este último juego, muchos usuarios pueden pensar que en un futuro habrá algún contenido extra.

Sin embargo, parece que esto está lejos de ser una realidad, o al menos eso es lo que ha declarado el productor de la franquicia, Eiji Aonuma, afirmando que no tienen planeado de momento agregar más cosas al videojuego. Asegura que ya exploraron todo lo que quieran sobre esta entrega, por lo que bien podría no salir nada nuevo de la saga hasta entregas inéditas en algún futuro.

Aquí lo mencionado a la revista Famitsu:

En este momento, no planeamos publicar contenido adicional. Sentimos que ya hemos explorado y agotado por completo las posibilidades de juego en este mundo. Inicialmente, la razón por la que decidimos desarrollar una secuela fue porque creíamos que todavía valía la pena experimentar una nueva jugabilidad dentro de ese Hyrule en particular. Si en el futuro encontramos una razón convincente, podremos volver a visitar ese mundo una vez más. Ya sea otra secuela o un título completamente nuevo, creo que el próximo juego ofrecerá una experiencia completamente nueva. Espero que lo esperes con ansias.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Nintendo Switch.

Vía: VGC

Nota del editor: Creo que sería necesario un DLC pero para explicar algunos detalles en cuanto a la historia que no tienen mucho sentido. Aunque si tampoco le agregan ese contenido tampoco es como que importe mucho.