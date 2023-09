Llegan más clásicos a Nintendo Switch Online

Desde hace algún tiempo, Nintendo ha hecho más frecuente el lanzamiento de juegos para sus plataformas de Switch Online, pues hace no mucho liberaron Excitebike 64 con un anuncio que prácticamente llegó de la nada. Y ahora, la empresa no se detiene y nos muestra cuatro clásicos que llegan de distintas consolas retro de la empresa.

El primero de ellos en Super Nintendo es Kirby Star Stacker, una especie de puzzle que es muy parecido a Panel de Pon y que tiene como protagonista a este personaje. Después tenemos a Quest for Camelot para el Game Boy Color, título que se basa en la película del mismo nombre y parece contar con mecánicas al estilo de The Legend of Zelda.

Por último están Joy Mech Fight y Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day! para NES. El primero de ellos es un juego de peleas en donde debemos controlar robots en asombrosos combates de hasta multijugador de dos usuarios. El segundo es una especie de River City Ramson pero de mini juegos.

Four classic titles are now live for #NintendoSwitchOnline members!#SuperNES:

☑️ Kirby’s Star Stacker #NES:

☑️ Joy Mech Fight

☑️ Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day! #GameBoy Color:

☑️ Quest for Camelot pic.twitter.com/IvHbe5W283 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 6, 2023

Vale la pena mencionar, que no habrá que esperar para poder probar a estos títulos, pues Nintendo los ha liberado el mismo día de su revelación. A eso se suma que se necesita tan solo la versión básica de Switch Online para jugar.

Hay varios juegos que la empresa ha prometido como Mario Party 3, Golden Sun y hasta Kirby and The Amazing Mirror. Por lo que todavía hay mucho por conocer en esta plataforma en línea.

Vía: Twitter