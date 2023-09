Liberan concierto orquestal de Mario y Zelda en Nintendo Live

Este fin de semana se ha llevado a cabo un evento de Nintendo Live en la ciudad de Seattle, mismo que puso a disposición de los fanáticos algunos demos para poder jugar y también torneos competitivos en títulos populares como Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 3. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de la gente veterana de la industria.

Eso fue justamente un concierto orquestal en el que se presentaron las melodías más famosas del mundo de Mario y Zelda, incluso es de las primeras veces en las que se puede escuchar en vivo el tema principal de Tears of The Kingdom. En cuanto a la parte de Mario, fue un poco más modesta, dado que se tocaron piezas clásicas y alguna que otra de Galaxy.

Checa el video:

Algo que vale la pena mencionar, es que al parecer el concierto llamado como Symphony of The Goddesses ya no existe, este era la manera oficial de escuchar la música de la saga en Zelda en vivo y que vino algunas veces a México. Algunos fans se han preguntado si volverá, dado que en 2017 dieron el último tour con el juego principal de este momento, Breath of The Wild.

Vía: Youtube

Nota del editor: Este evento se veía muy cool, incluso había mercancía de calidad que estaba vendiendo la empresa en el lugar. Lástima que no fue el sitio como para dar noticias de novedades de la compañía.