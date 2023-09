Nuevo Nintendo Direct podría suceder pronto

Como ya se sabe, la semana pasada corrían rumores acerca de un nuevo Nintendo Direct, algo que había causado conmoción entre los fanáticos de esta empresa de Japón, teoría que se rompió cuando fue revelado el evento relacionado a Super Mario Bros. Wonder. Sin embargo, los insiders insisten que no se trataba de lo que realmente estaban hablando desde un principio.

El filtrador conocido como NateTheHate en internet, nos menciona que pronto se tendría que llevar a cabo un nuevo directo general, y como se dijo, tendremos un vistazo un poco más profundo a juegos como Super Mario RPG y el misterioso título de Peach que revelaría finalmente su nombre. No se ha mencionado sobre si tendremos revelación de Switch 2.

Algo a tener en mente, es que si somos quisquillosos con la información, los filtradores mencionaron que este supuesto direct se iba a llevar a cabo a partir de la segunda semana de septiembre, por lo que el evento de Mario Wonder no tendría relación alguna, pues se celebró el 31 de agosto. A eso se suma que Nate ha acertado con muchas cosas de Nintendo, incluyendo el contenido de lo visto en junio.

Por ahora, habrá que esperar a que la propia Nintendo nos suelte información de fechas y demás.

Vía: wccftech

Nota del editor: Esto significa que aún hay oportunidad de tener un direct en forma, y es algo que me dan muchas ganas de ver, pues se han rumoreado cosas con un DLC para Tears of The Kingdom. Personalmente quiero seguir explorando Hyrule.