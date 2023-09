Nintendo anuncia nuevos modelos de Switch Lite

Como muchos saben, los rumores respecto a una nueva de consola de Nintendo se han hecho más fuertes, y eso mismo ha hecho a muchos que se cuestionen el por qué la empresa sigue lanzando nuevos modelos de la consola al mercado. Pues hace pocos días se reveló un modelo de OLED edición de Mario, y parece que no es el último dispositivo que llega para la navidad.

Mediante la cuenta oficial de Nintendo se han anunciado bundles especiales de Nintendo Switch en su modelo normal, uno cuenta con Mario Kart 8 Deluxe y tres meses de Switch Online, el otro incluye Switch Sports. Sin embargo, lo que más llama la atención son dos nuevos paquetes de Switch Lite, los cuales incluyen Animal Crossing: New Horizons y tienen grabados especiales de este juego atrás.

New #NintendoSwitch console bundles are on the way!

You can pick up the #NintendoSwitch Sports bundle or one of two #AnimalCrossingNewHorizons Nintendo Switch Lite bundles from 20/10. pic.twitter.com/jf6k9NQeEA

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 5, 2023