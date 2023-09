Nintendo saca juego sorpresa para celulares

En estos momentos Nintendo está pasando por un momento de calma después de lanzar algunos juegos importantes como The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom y también Pikmin 4, ambos con historias interesantes y gameplay de excelencia. Y ahora, mientras llega Super Mario Bros. Wonder, se ha lanzado una experiencia gratis que es exclusiva para los teléfonos celulares.

Esto es un juego de navegador llamado Pikmin Finder, el cual nos permite utilizar la cámara de nuestro teléfono para utilizar la realidad aumentada y que así podamos conseguir a estos personajes con la icónica caza de tesoros y más mini juegos. Y sí, esto es por tiempo limitado, dado que no se trata de algo para descargar, por lo que podría ser menos longevo que Pikmin Bloom de Niantic.

Aquí el código QR para que te vayas directo a la página:

Vale la pena mencionar, que esta fue una primicia para los usuarios del Nintendo Live que se llevó a cabo hace no mucho tiempo, y así la voz se corrió hasta llegar a usuarios que están lejos del evento pero que quieren disfrutar de esta experiencia. Más ahora que Pikmin está en su punto de auge debido al lanzamiento más nuevo de Switch.

Recuerda que este juego ya está disponible en la consola, incluso hay un demo de las primeras tres horas.

Vía: Pikmin Finder

Nota del editor: Acabo de probar este juego hace unos segundos y no está nada mal, pero debemos a tener consideración de que algún día va a morir por ser de navegador.