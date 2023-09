Creador de God of War opina acerca de Starfield

En los últimos tiempos, David Jaffe, conocido por ser el creador de la aclamada franquicia de videojuegos God of War, ha sido noticia por sus comentarios críticos y controvertidos sobre algunos de los juegos más esperados, especialmente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sus opiniones le llevaron a semanas de discusiones acaloradas en las redes sociales, pero recientemente ha cambiado de tono al centrar su atención en el estreno estelar de Bethesda exclusivo para Xbox y PC: Starfield.

Sin embargo, la sorpresa más grande llegó cuando Jaffe compartió sus impresiones sobre “Starfield“. En un giro inesperado, expresó:

“Starfieldme hace sentir como un niño otra vez, visitando EPCOT, Disneyland, Disney World con la familia. Estoy amando este juego y su mundo”.

Starfield makes me feel like a kid again, going to EPCOT and Disneyland/World with the family. Loving this game and world! pic.twitter.com/adO8vSufOf — David Jaffe (@davidscottjaffe) September 2, 2023

Este comentario refleja un cambio notable en la actitud de Jaffe hacia un título que, al parecer, ha capturado su imaginación de una manera especial.

A pesar de su historial de críticas, el entusiasmo de Jaffe por Starfield podría indicar que el juego tiene un atractivo universal que trasciende las diferencias de opinión. Su comparación con la sensación de maravilla y emoción que se experimenta en parques temáticos icónicos sugiere que Starfield ofrece una experiencia verdaderamente envolvente y emocionante.

¿Tiene razón? Puedes leer nuestra reseña para descubrirlo, ver nuestro gameplay o incluso probarlo pagando Xbox Game Pass antes de su estreno el próximo 5 de septiembre.

Vía: Twitter