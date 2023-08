Review – Starfield

Muchos son los juegos que se anuncian con bastante tiempo de anticipación, y creo que los más claros ejemplos los podemos encontrar en Final Fantasy VII Remake, Kindgom Hearts III (en su momento) y por supuesto, el que se ha mantenido como el rey, Metroid Prime. De hecho, hasta hace poco la más nueva apuesta de Bethesda, Starfield, le seguía la pista a Nintendo con el tema de los retrasos, pero afortunadamente, eso ya se quedó atrás. Aunque no podemos culpar a la compañía, dado que cuando se encontraban desarrollando el juego ocurrió algo que tomó a muchos por sorpresa, la compra por parte de Microsoft. Eso hizo que ciertas ideas ya pensadas para otras plataformas se descartaran, y así se dedicarían solamente para su creación para Xbox, con atrasos que ya mencionamos, y que de cierta manera, preocupaban a los fanáticos. No tuvimos avances tan significativo desde su revelación en 2011, pero ese directo liberado hace un par de meses fue realmente el detonante para que los jugadores finalmente se dieran cuenta que Bethesda no estaba de perezoso. Por lo que a partir de ese momento, muchos marcarían sus calendarios para por fin tener en sus manos la exploración de toda una galaxia llena de planetas.

Así es como llegamos a este texto que les hemos preparado, pues estamos en el marco donde la gente con acceso anticipado al juego ya lo puede probar, y eso significa, una semana más de espera para quienes lo quieren disfrutar en Game Pass. Por fortuna, en Atomix no es nuestro caso, dado que Xbox y Bethesda amablemente nos han proporcionado un código para darle un buen recorrido desde hace ya algunos días. Todo esto tiene el claro objetivo de darles a conocer si al final valieron la pena tantos años de espera, mismos en los que la gente esperaba escuchar algo del juego y en muchas ocasiones no apareció. A eso se suman, las horas de desarrollo que el equipo tuvo que dedicar todos sus conocimientos para transformar ese producto que al fin llega a consolas y también computadora. ¿Se cumplieron las expectativas por las que invirtió dinero en comprar a estos creativos? O tal vez… ¿Este juego se ha quedado corto y no vale tanto pena como muchos lo podrían pensar? Bueno, eso lo vamos a averiguar en esta nueva Atomix Review, en la cual vamos a adentrarnos en los confines del espacio para ver si comprarlo en día uno realmente valdrá la pena.

Vale la pena mencionar, que analizaremos básicamente cada aspecto del título, eso incluye los gráficos, rendimiento, música, diseño de mundo y obviamente, la jugabilidad de este mismo. Y es que toda la simbiosis en este tipo de productos como lo son los videojuegos, es bastante importante que cada uno embone de manera decente por lo menos y de una vez les digo, el camino ha sido de total agrado. Con todo esto puesto sobre la mesa, te invitamos a tomar tu caso y nave espacial para que puedas leer esta Atomix Review de Starfield, juego que fácilmente encaja entre los juegos más importantes de Microsoft en muchos años y también en uno de los más esperados del 2023.

De minero a aventurero

La historia de Starfield nos lleva a una galaxia compuesta de sus sistemas solares y planetas respectivamente, y aquí tenemos como protagonista a nuestro avatar, el cual podemos crear a nuestro gusto. Hay varias opciones de personalización, por lo que tomará algunos minutos la creación de este, no está de más decir que se puede modificar más adelante.

El personaje estelar tiene un trasfondo, el cual podemos elegir entre una gran variedad, pues podría pasar de ser un granjero, un químico, cazarrecompensas, científico, entre más profesiones. Eso ayudará para conseguir habilidades dentro del juego, pero al final del camino la aventura empieza dejando en claro que ese pasado se ha quedado atrás y ahora somos mineros en formación.

En uno de los días de trabajo más cortos de la historia, nuestro protagonista mujer u hombre se encuentra con un mineral bastante misterioso, pues al entrar en contacto con este adopta en su mente una especie de visiones astrales. No es la única persona a la que le ha pasado eso, por lo que al poco tiempo de desmayarse y despertar, contactan a un especialista para que hable con nosotros.

Su nombre es ni más ni menos que Barret, y se trata de alguien muy importante, que forma parte de la asociación conocida como los Celestiales, quienes se encargan de investigar anomalías en toda la galaxia, y recientemente han puesto sus ojos en el tipo de material que tocamos al inicio de la aventura, objeto a los que decidieron bautizar con el nombre de Artefactos.

Después de que este hombre nos encomiende visitar a sus compañeros de club, nos prestará su nave, la Frontier, y también pondrá a nuestro cuidado a un robot bastante simpático que no solo nos da consejos sino que también nos ayuda en combate. Así es como empieza el viaje estelar que nos llevará a develar los misterios que esconden estas piedras que parecen estar flotando en una estela anti gravedad.

En un inicio, parece una historia que puede ser simple, puesto que el arranque no es el más fluido que nos podemos encontrar, y sí, cosas realmente relevantes pasan hasta después de muchas horas de juego. Lo mejor, es que en archivos iremos encontrando respuestas sobre lo que ha pasado con la humanidad, nutriéndonos más del por qué hay gente viviendo en distintas partes de los sistemas solares.

Como ya dije, no es la mejor historia del mundo, pero realmente es entretenida en los momentos donde debemos tomar decisiones importantes de las cuáles no sería justo hablar por tema de spoilers. Solo diré que los jugadores querrán explorar todos los caminos posibles y conocer todo lo que rodea nuestro entorno.

Pensaba que realmente no valdría la pena, pero ya teniéndolo enfrente digamos que es decente, pues las tramas relacionadas al espacio son cada vez menos originales. Al menos aquí los artefactos harán que el jugador se interese en buscarlos sin descanso.

El espacio nos llama aquí y ahora

Como ya se sabe desde hace años, Starfield es un videojuego centrado en el espacio, concretamente en la exploración del mismo, y que como se ha estado presumiendo que se contaría con muchos planetas que visitar. Y sí, dentro del título hay varios sistemas solares compuestos de lunas y lugares con vida no necesariamente inteligente.

Controlaremos a un avatar que vamos a crear al inicio del juego, y tendrá ciertas habilidades dependiendo de la profesión que elijamos que este tuvo en algún momento. No son movimientos únicos ni nada parecido, sino afinidades a ciertas aptitudes como excavación, ser buenos con ciertos tipos de armas y más descripciones.

Aunque se trata de un mundo abierto, hay objetivos concretos a cubrir, esto va desde las misiones principales en donde tenemos que recolectar los artefactos mencionados en la historia, ayudar a la policía espacial a ciertas actividades o incluso ser un criminal y tratar de transportar mercancía ilegal al destruir quienes se interponen en el camino.

Las mecánicas de moral van a recordar a otros juegos de Bethesda, ya que podemos portarnos de la manera más pacífica no nos traerá problemas, pero si nos disponemos a robar o disparar a quien se nos antoje traen sus consecuencias. Esto en forma de arresto por parte de los oficiales, teniendo la opción de pagar una fianza, pero en caso de resistirnos nos vamos en convertir en el enemigo público número uno.

Cuando me refiero a robar es la palabra literal, dado que podemos tomar cuanto objeto se nos venga en gana, y eso va desde papel higiénico hasta piezas de gran valor para vender después. Eso sí, no recomiendo tomar cualquier cosa, pues al acumular cierto peso ya no podremos correr libremente, afectando nuestra salud directamente por el tema de la falta de oxígeno.

Sin embargo, esas limitantes se pueden expandir gracias a la subida de nivel, después de todo no se trata de solo un juego de exploración, adoptando la parte RPG de otros trabajos de sus creadores. Entonces como ya podrán ir adivinando, hay una especie de árbol de habilidades que no necesariamente debemos de tratarlo como tal.

Dicho árbol se divide en cinco categorías, las cuales van desde lo social, armas, pilotaje y algunas cosas más. Y para desbloquear parte hay que conseguir puntos de habilidades, los cuales se consiguen subiendo de nivel al obtener puntos de experiencia, ya sea derrotando enemigos, llegando a locaciones nuevos o cumpliendo misiones secundarias o principales.

Lo mejor, es que hay un paso extra para poder obtener estos upgrades a nuestras características, pues por ejemplo al querer conseguir las mejoras de armas primero habrá que completar una mini misión que puede ser ganarle a cierto número de enemigos con dicha herramienta; o en el caso de el aumento de inventario, habrá que hacer sprint con cierto número de pasos y nuestra capacidad de carga al 75%.

Hablando precisamente de los objetos, estos se pueden mejorar en mesas de trabajo, incluimos a las armas, trajes y hasta mochilas jetpack. Para poder darles un aumento de estadísticas hay que conseguir materiales en los planetas, los cuales provienen de la tabla periódica de los elementos. Entonces, si ves una roca rara que destaque de lo demás, lo mejor será sacar el arma de excavación que es un láser y así conseguir dicho material. Es más fácil de detectar eso si se utiliza el visor especial que nos dan a los pocos minutos del juego.

Pero eso no es todo en cuanto a creación de objetos, pues también está la opción de cocinar suculentos platillos con ingredientes que se encuentran en el entorno y que también podemos comprar en las tiendas mediante los créditos que ganamos en las misiones o simplemente al robarlos a enemigos. Los platillos se harán más ambiciosos mientras subamos de nivel la capacidad gastronómica, y claro no solo nos harán recuperar la vida, sino igual ayudar a nuestra velocidad o volvernos capaces resistir muchos golpes por instantes.

Esta fue la parte en la teníamos que cubrir las características básicas del título, pero tras pasar por esta parte de caracterización y subida de nivel, es hora de pasar a lo que nos compete en la siguiente sección de la reseña.

La nave y sus posibilidades

Como habrán notado, en los párrafos anteriores nunca hablé la exploración de planetas y eso es porque quería dejarlo para la última parte de la jugabilidad. Y ante esto seguro entrará la pregunta de ¿cómo nos vamos a mover entre ellos? Y eso se resume simplemente a “la nave”, misma que nos llevará a los lugares que nos plazca.

Su funcionamiento puede parecer complicado, más que nada cuando nos explican todo en el tutorial, y básicamente sirve con unos puntos de potencia que nos colocan en la parte inferior izquierda. Iniciamos con quince, pero conforme mejoremos la nave nos asignarán más. Sirven básicamente para dar un equilibrio a nuestro vehículo espacial, ya sea en cuanto a las armas, velocidad del motor y eficacia de los saltos gravitatorios.

Ahora que estamos en el tema de los saltos, estos tienen el fin de llevarnos a otros sistemas solares, pues la opción de viajar libremente por estos es ciertamente limitado, ya que viajar de manera manual es un tanto lenta. Y ese nota que los viajes en nave no son la prioridad en el juego, sino más bien una transición que hasta eso se encuentra muy bien trabajada y hasta lo más realista que se puede.

Algo que podría decepcionar a algunos, es que estacionar la nave no es algo que se pueda hacer llegando desde el espacio, ya que hay que seleccionar el planeta y el lugar en el que queremos dejar la nave. Prácticamente la podemos dejar donde queramos aunque si es un planeta donde hay mucho agua nos debemos fijar más, puesto no es posible dejar el vehículo sobre dichas superficies.

Otro aspecto de la nave a considerar, es su customización, pues le podemos comprar partes como lanza cohetes, láser motor de gravedad y más componentes para mejorar su rendimiento. Y es que no todo será pacífico dentro del espacio, pues hay gente a la que debemos derrotar para que no nos quiten los tesoros o incluso ciertas misiones requieren de debilitar al enemigo para así dejarlos inutilizables y abordar su nave con diferentes fines que van desde quitarles inventario hasta cumplir una parte de la historia.

De igual manera, para los más creativos está la opción de construir una nave de cero, con materiales que encontremos durante la aventura y comprando algunos que solo nos vende el ingeniero de naves. También, para quienes no queremos derretirnos la cabeza armando algo, hay vehículos prefabricados que se ponen a nuestra disposición; eso sí, la mayoría son bastante caras de comprar, entonces solo queda ahorrar.

En cuanto a los combates de nave, es sencillo, solo hay que dar en el objetivo y terminemos con la barra de vida de los enemigos. En ocasiones tendrán un escudo adicional al igual que nosotros. Y antes que nada, recomiendo no confiarse, pues en las últimas partes de la historia principal la cosa se pone ruda.

Combates, escondites y tierras inexploradas

Antes de que pasemos al combate, hay que dejar clara las estructuras de los planetas, pues su extensión no es ilimitada, y de eso no me di cuenta hasta hace pocas horas de escribir este texto. Y es que puedes ir corriendo de forma recta por varios minutos y que el terreno no se termine dentro de la superficie, pero en ciertos lugares que aparentemente están desiertos si te dirán en algún momento que has llegado al límite.

El tiempo de longitud desde donde está ubicado el punto de aterrizaje de la nave va a variar, por lo que en ocasiones el límite de exploración, no es infinitivo, pero habrá más terrenos si encontramos vegetación y vida. Lo mejor, es que para saber eso solo hay que usar el escáner y veremos si hay flora y fauna. Objetivos que se pueden escanear para tener su información en nuestra bitácora.

Ahora sí, dentro de los planetas que tienen cosas por hacer normalmente habrá alguna base enemiga a explorar y esas tienen objetos muy valiosos como trajes de astronauta con altas estadísticas y armas de lo más letales. Por lo que vale la pena entrar a estos laboratorios y saquear todo lo posible, no importa si es misión de historia o una parte opcional del juego.

Los enemigos van obteniendo más inteligencia conforme va avanzando la campaña, pues al inicio solo son esponjas que se comen las balas y después cuentan con una inteligencia desafiante a la cual derrotar no será sencillo. Por lo que con estos soldados hay que tener cuidado, pues podrían acabar con nuestro personaje en un parpadeo.

Obviamente, no todo son soldados y piratas del espacio, también están los animales locales, mismos que pueden tener carácter pacífico o un tanto más territorial. Al apuntarles con el arma nos dejan claro el nivel de combate que poseen, entonces, recomendamos totalmente darle un vistazo antes de entrar a un combate que será complicado de ganar.

La verdad, los disparos se sienten precisos y responsivos, casi en ningún momento sentí algún tipo de delay o parecido, por que si fallas al atacar en gran parte será tu culpa el no acertar. Tenemos tanto la cámara en tercera como en primera persona, así que no debería haber muchas quejas, pues el jugador puede elegir la que más le parezca.

Igual debemos mencionar la exploración de cuevas, donde vamos a encontrar todo tipo de minerales para mejorar nuestro armamento. Por supuesto, no olvidemos que la gravedad de cada planeta, entonces nos deberemos a adaptar a dar saltos un poco más largos o cortos dentro de la planicie.

Algo que también se debe resaltar son los compañeros, pues hay NPC´s que nos acompañarán en ciertos momentos para que no libremos los combates en solitario. Se unirán por un pago a cambio o simplemente serán parte de la historia. Ya será decisión del usuario el decidir quién le acompañará, más que nada por su forma de jugar.

Para terminar la parte de jugabilidad me gustaría resaltar las ciudades centrales, las cuales se encuentran atiborradas de actividades, ya sea el aceptar misiones, comprar cosas de todo tipo que van desde objetos hasta armas, así como tener la opción de comprar propiedades en forma de apartamentos o hasta rentar una habitación de hotel.

Realmente no son muchas las que nos vamos a encontrar en el juego, pero las que existen valen la pena explorarlas, pues de la nada puede salir una misión que otorga recompensas jugosas que van más allá del dinero y experiencia. Incluso se puede conseguir trabajo si el oficio de explorador no es suficiente. Hasta ahora no estoy seguro si hay más cosas por encontrar y eso hace que volver al juego sea un goce después de tomar las respectivas horas de descanso.

Atmósferas dignas de visualizar y música cósmica

Ahora es momento de pasar a la visualización de Starfield y vaya que Bethesda ha logrado algo bastante digno gracias su engine para dar forma a esta galaxia. Y es que los paisajes son bastante bellos en su mayoría. Unos mejores que otros, pues podemos ver ciudades con grandes edificios hasta lunas sin mucho en la superficie.

Tenemos casi todo tipo de ecosistemas, desde un desierto hasta ranchos que tienen detrás una zona de montañas con monstruos incluidos, que no está de más decir, tienen un aspecto que te va a perseguir en tus pesadillas más profundas, y no lo digo por mala calidad o algo parecido sino que dan miedo en cuanto a intimidación.

En cuanto a los personajes, tienen una expresividad un poco más trabajada en comparación a otros juegos de Bethesda, pero aún les falta algo para que lleguen a un nivel que podamos decir ya están a la generación actual. Nuestros compañeros son quienes más gesticulaciones tienen, pero el avatar principal es un ser carente de alma.

Por su parte, las vistas desde la nave espacial son algo a tomar en cuenta, ya que es muy bello admirar las naves pasar hacia los diferentes planetas y pasa por los cinturones de asteroides. Definitivamente supieron aprovechar sus herramientas de desarrollo, aunque sí, está claro que pudo verse un poco mejor, pero tal vez eso se sacrifica por las posibilidades de exploración que tenemos.

El rendimiento para la versión que jugué es de 1440p a 30 cuadros por segundo, esto en un Xbox Series S. Se tiene algunos momentos con ligeras caídas; no obstante, cuando se debe tener estabilidad poniendo de ejemplo a los combates, debes estar seguro que los fps no te van a fallar. Eso sí, hay uno que otro pequeño pop up en elementos del escenario de vez en cuando, pero nada grave realmente.

Pasando a la música del título, puedo jurar que ese tema de introducción en el menú principal se va a quedar en la mente de muchos por bastante tiempo, dado que cuenta con un sonido orquestal único y que realmente nos pone un preámbulo para lo que vamos a encontrar más adelante dentro de esa galaxia dispuesta a esperar nuestro arribo.

Cada pieza esta en el lugar correcto, ya sea para las batallas, momentos de tranquilidad o viajes en la nave, algunos pueden pasar desapercibidos pero otros resuenan en la mente. Y con todo esto, parece que el compositor tuvo que fijarse en los elementos que se le pusieron enfrente para imaginar las notas dentro de su cabeza, una maravilla la música.

No esperes más y sube a tu nave

En conclusión, Starfield es un videojuego al que se le nota el amor por parte de Bethesda, tiene bastante atención al detalle tanto en sus misiones principales como en las secundarias. Y no se diga de las secciones de mundo abierto con toda una galaxia por ver, ofreciendo horas y horas de contenido a los jugadores completistas.

Claro, al final no fue perfecto como muchos podrían esperar, ya que tiene ligeros detalles que tal vez no gusten, incluyendo uno que otro planeta sin mucho que ver y pequeñas caídas de cuadros en los lugares más concurridos. Pero eso no hará que se tache de mediocre al juego, al contrario, es una alegría que al fin se haya dado en el clavo con algo prometido como una experiencia de alto perfil en Xbox.

Eso sí, para quienes no disfruten de experiencias en las que hay muchas opciones a su disposición, es posible que los termine saturando. Pero si ya estás acostumbrado a estos RPG’s occidentales te vas a sentir en casa; incluso los nuevos en el género deberían probarlo para ver si es lo suyo.

Si bien no podría colocarse en el primer lugar de mejores juegos del año, es seguro que tiene un sitio en algún otro de los puestos del top 10, y se nota que ese par de atrasos en el lanzamiento han ayudado a que se cocine una experiencia sólida. Esperemos que esta buena impresión de Bethesda sirva de ejemplo para que los demás estudios a cargo de Microsoft hagan un trabajo de calidad con sus proyectos.

Recuerda que el acceso anticipado a Starfield llega el 31 de agosto y el lanzamiento oficial es el 6 de septiembre. Solo en Xbox Series X/S y PC.