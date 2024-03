Review – Princess Peach: Showtime!

La filosofía de Good-Feel

Al ser un medio tan competido, el crear obras que empujen hacia la innovación para sentirse lo más distintas posibles de todo lo que hay allá afuera, es uno de los principales objetivos de la gran mayoría de desarrolladores de videojuegos; no obstante, hay algunos que intentan otros caminos que no necesariamente te llevan al reconocimiento mundial ni a hacer aclamado por la crítica. Desde su nacimiento, Good-Feel siempre ha seguido una interesante filosofía en pro de la creación de títulos formativos que le dejen algo a los más jóvenes, esto por medio de ideas que podrían parecer simples, pero que tienen bastante detrás de ellas. Juegos como Kirby’s Epic Yarn, Yoshi’s Woolly World y claro, el maravilloso Yoshi’s Crafted World, son ejemplo de lo anterior. Luego de mucho tiempo casi en completo silencio, los de Kobe, Japón están de regreso con una nueva propuesta protagonizada por la mismísima princesa del Mushroom Kingdom que claro, sigue parte de la forma de diseño que de la que te hablo. ¿Qué tal está Princess Peach: Showtime!?

En 2005 cuando el Nintendo DS ya vivía un gran momento, los padres de Mario hicieron un movimiento inesperado que no tenía precedentes. La damisela que siempre había estado en peligro tomaría el rol de protagonista para lucir su propio juego. Así, de la mano de Tose nace Super Princess Peach, platformer bastante bien logrado y con ideas frescas que indudablemente lo separan de otros títulos del género. El bajo rendimiento que tuvo en lo comercial, mandó el mensaje de que probablemente el mercado no estaba todavía listo para este tipo de productos. Por supuesto, mucho ha cambiado en las últimas dos décadas y en medio de todo el furor que hay por el Mushroom Kingdom, su monarca está de vuelta para ser la heroína y pieza central de un videojuego con Princess Peach: Showtime!, título que parte de ideas simples, pero brillantes y muy encantadoras, pero que comete algunos pecados del lado técnico que son imposibles de no ver.

¡Hora del Show!

Todos sabemos perfectamente que Nintendo ni cualquier estudio externo que trabaje con sus propiedades, tiene demasiado interés de usar al medio de los videojuegos para contar grandes relatos. Esto no quiere decir que no lo haga, simplemente parece ser que toda la moda de lo cinemático no va con cómo es que los de Kioto ven las cosas. Justo como lo esperábamos, esta filosofía se extiende a todo el concepto de lo que es Princess Peach: Showtime!, título que si bien, presenta una premisa muy simple y que en realidad nunca se desarrolla, echa mano de pequeños cuentos que se van desenvolviendo por medio del gameplay. Sí, el nuevo juego de nuestra querida Peaches es muchas cosas, y una de ellas es ser un conglomerado de cuentos para niños sumamente encantadores.

Un día prácticamente de la nada, Peach y sus toads acompañantes reciben una misteriosa carta que en su interior contiene una brillante invitación para asistir a una obra en el Sparkle Theater. La gobernante del Mushroom Kingdom, al ser una amante de las bellas artes, decide tomarla y asistir. Para sorpresa de nadie, las cosas no salen como se esperaba, pues resulta que todo se trataba de una trampa perpetrada por Grape y sus secuaces, los cuales, toman el control del teatro y arruinan todas sus obras. Con la ayuda de Stella, guardiana del teatro, la rubia tiene que embarcarse en una nueva aventura sin la ayuda de nadie más. ¿Eso es todo? Sí, a pesar de que hay cierta profundidad en la villana y en por qué hace lo que hace, te puedo decir que no esperes un amplio desarrollo de narrativa ni de personajes. Tampoco te diría que hay un fuerte mensaje político ni mucho menos como tal vez algunos predecían.

Creo que la parte en la que Princess Peach: Showtime! mejor lo hace en todo este apartado, es cuando en cada una de las obras nos presenta un pequeño cuento claramente pensado para niños con un marcado encanto. Por ejemplo, tenemos uno de vaqueros y ladrones de joyas, otro en el que protagonismos un relato de ninjas clásico, o también una historia que nos lleva al fondo del mar para convertirnos en una sirena cantante. La verdad es que he disfrutado enormemente cada uno de estos pequeños cuentos que al igual que con el tema de la jugabilidad de la que te hablaré un poco más adelante, se parte de conceptos muy sencillos pero bien logrados para atender a un niño niña principalmente, pero que indudablemente también puede cautivar a los más experimentados.

Como casi siempre sucede con los juegos de Nintendo, no podríamos recomendarte algo como Princess Peach: Showtime! si es que estás esperando algo mucho más elaborado en la parte narrativa. Por más que el propio tema principal del juego sea el teatro que por supuesto, es una forma de arte que depende enteramente de contar buenas historias, acá se pone en segundo término en pro de una muy particular presentación y sobre todo, de un montón de ideas a nivel de gameplay, esto claro sin dejar de destacar los pequeños cuentos de las que ya te contaba.

Colección de mini juegos

A pesar de los avances y demás previos que se dieron a conocer de Princess Peach Showtime! en los últimos días, sigue habiendo una fuerte duda sobre qué tipo de juego es y cómo es que está compuesta su estructura, pues todo el tema de los cambios de vestuario de la princesa, así como los escenarios en los que ha sido presentada, nos hace pensar que estamos ante un título que toma una dirección marcadamente diferente a lo que es un platformer más tradicional de Nintendo. En efecto, te puedo confirmar que la nueva exclusiva de Switch apuesta por elementos muy diferentes a lo que habíamos estado esperando, siendo una sorpresa cada que inicias uno de sus niveles.

Comencemos por el tema de la estructura. Princess Peach Showtime! es un juego dividido en niveles contenidos que puedes encontrar a lo largo de los diferentes pisos del teatro que visitamos, mismos que cierran con un enfrentamiento de jefe. Cada uno de estos niveles gira totalmente alrededor de una mecánica en específico que es representada por uno de los papeles que interpreta Peach en estas obras teatrales. Me parece que la mejor manera de definir al nuevo juego de Good-Feel es diciendo que estamos ante una colección de mini juegos, en la cual, se exploran géneros como el hack n’ slash, stealth, beat em’ up, puzzle, point and click, ritmo y claro, platforming, esto por medio de las 10 diferentes transformaciones. No, no es como que puedas elegir cuál de ellas usar. Repito, cada nivel está destinado a una de ellas, en donde el propio diseño del escenario, historia y demás elementos, están centrados en una sola idea de gameplay.

La composición de estos escenarios es presentada desde una perspectiva lateral pero con algo de profundidad, incluso se llega a jugar un poco con la doble perspectiva de los escenarios como vimos en Yoshi’s Crafted World. Por cierto, en el primer acto de cada una de las transformaciones, una parte del nivel se juega con Peach en su estado natural por decirlo de alguna manera. Con la ayuda de Stella, podemos interactuar con ciertas partes y objetos del escenario para abrir secretos o simplemente progresar.

Desde sus inicios como estudio desarrollador y prácticamente todas las veces en las que ha trabajado con Nintendo, Good-Feel se ha caracterizado por presentar videojuegos formativos principalmente pensados para los más jóvenes, esto por medio de mecánicas que son simples y fáciles de entender, pero que no dejan de ser divertidas. Princess Peach Showtime! continúa con esta misma filosofía, asunto que indudablemente hará que más de uno lo vaya a sentir como una experiencia extremadamente condescendiente al igual que pasó con Kirby’s Epic Yarn o más recientemente con Yoshi’s Crafted World. En lo personal, disfruto enormemente la forma en la que este equipo trabaja y cómo logra que algo sumamente sencillo, no deje de ser divertido. Al final, es una tema de apreciación y perspectiva.

A lo largo de sus poco más de 30 niveles, Princess Peach Showtime! no dejará de sorprenderte con toda clase de alocadas ideas. Verás, cada traje o transformación, está dividida en lo que podríamos llamar tres actos que claro, van desde un concepto muy básico precisamente para enseñarle al jugador los fundamentos de cierto género, hasta formas más sofisticadas. Por ejemplo, cuando la princesa toma el rol de una sirena, esperaba algo como los niveles bajo el agua de Super Mario, pero en su lugar, tenemos una alocada mecánica en la que usando la voz de Peach, podemos controlar peces para resolver diferentes situaciones en en el escenario, cerrando todo con un concierto en el que el juego se convierte en un título de ritmo de la nada. En los niveles de detective, todo toma una tono de point and click de aventura en el que tenemos que seguir una serie de pistas para resolver problemas, esto sin indicadores ni ayudas explícitas lo cual, tiene el objetivo de enseñar al usuario a seguir indicaciones de los NPCs y al final, pensar un poco.

También hay trajes mucho más enfocados a la acción como el de espadachín, maestra de Kung-Fu o súper héroe espacial, cada uno con sus propias particularidades. De igual forma, Princess Peach Showtime! experimenta con las propias plataformas en cosas como el traje de ladrona, con el cual, podemos usar una especie de hook-shot para movernos ágilmente. Ni qué decir de Peach patinadora de hielo, la cual, hace que los controles del juego luzcan mejor que nunca. Hablando de agilidad, te encantará saber que también tiene sus niveles de sigilo en el que nos convertimos en una ninja para que al siguiente, ahora seamos una repostera que decora pasteles. El título simplemente no deja sorprender desde que inicia hasta que termina luego de poco más de ocho horas, tiempo que se puede duplicar fácilmente si vas por todos los coleccionables.

Algo que llamó enormemente mi atención es la forma en la que no se presentan tutoriales explícitos. Más bien se dan breves indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer a continuación y así se nos suelta para que nosotros mismos experimentemos y claro, nos equivoquemos. Creo que esta forma de diseño dentro de un juego formativo es interesante, pues a pesar de que por momentos podría causar confusión, sí cumple su cometido de usar los indicadores propios del lenguaje dentro del videojuego para entender qué nos está pidiendo, asunto que claro, cada vez se pierde más con títulos repletos de flechas e iconos sobre qué tenemos que hacer o hacia dónde debemos ir.

Los coleccionables siempre han sido parte importante de los juegos de Good-Feel, incluso te diría que lo más divertido de ellos es precisamente limpiarlos. Princess Peach Showtime! no es la excepción, pues cada uno de sus niveles contiene dos tipos de coleccionables en un inicio. Dependiendo de qué tan curioso seas, será el hecho de que encuentres las chispas de luz escondidas, o uno de los moños que te darán acceso a nuevos trajes. Sí, podrás personalizar el vestido de Peach, así como el atuendo de nuestra acompañante Stella. Acá hay algo importante que mencionar. Debido al propio diseño de los niveles, es fácil que te saltes cierto coleccionable y que no puedas regresar a él. La falta de checkpoints como tal, hace que tengas que repetir el nivel entero si es que se te pasó algo, haciendo este proceso marcadamente tedioso. Mi consejo acá es que en tu primera vuelta simplemente juntes lo que puedas y sigas avanzando, pues una vez que completas el título, se te abre un tercer tipo de coleccionable que te pide regresar a todos los niveles.

¿Me divertí con Princess Peach Showtime!? Sí, muchísimo. Iniciar con cada uno de sus niveles era como abrir un nuevo regalo que esperaba que me sorprendiera. Una vez completada la historia principal, no tardé en regresar para juntar lo que me faltó y ver algo de lo que se abre al final que claro, no te revelaré. Dicho lo anterior, tenemos que entender que estamos ante un juego de Good-Feel. Es importante recalcar que dicho desarrollador atiende a los más jóvenes con experiencias que son simples, pero sumamente creativas. No esperes que este título sea algo del nivel de las locuras de Super Mario Bros. Wonder, por ejemplo, acá no se busca eso. Más bien se tiene el objetivo de introducir a alguien por primera vez a uno de los géneros que te mencioné, lo cual, al menos en mi caso y luego de casi tres décadas jugando, lo encontré brutalmente encantador y muy, pero muy divertido.

La magia del teatro

Cualquiera que haya asistido a un show en vivo, ya sea deportivo o artístico, sabe perfectamente que existe una magia especial en ver a personas reales presentándose a tan solo unos metros de ti. Así como es diferente ver un concierto en vivo que escuchar música en tu casa, o ver un partido de futbol en el estadio que verlo a través de una TV, el teatro presencial tiene un aura diferente, la cual, se retrata de una forma espectacular en Princess Peach Showtime! a través de una cuidada dirección de arte, pero con algunos temas técnicos que la frenaron de ser una experiencia todavía más disfrutable.

Comencemos con la parte técnica que representa a uno de los defectos más notables de toda la experiencia. Desafortunadamente, Princess Peach Showtime! nos quedó a deber tanto en rendimiento, como en temas de resolución. El juego no es un desastre en este apartado ni mucho menos, pero indudablemente esperábamos más. Además de que su framerate falla constantemente en alcanzar los 30 cuadros por segundo, incluso generando por momentos un control que se llega a sentir pesado, su resolución tanto en modo portátil, como en el de TV es baja. En portátil es claro que está por debajo de 720p que tan bien hace lucir a los juegos de Switch, mientras que en el dock no llega a 1080p. Repito, no es como que la cosa sea desastrosa, pero es fácil notar dichas deficiencias que para nada nos esperábamos en un juego first party, menos tomando en cuenta que Good-Feel ya tenía experiencia con Unreal Engine. Del lado de bugs y glitches no tienes nada de qué preocuparte, el juego está limpio.

Dejando de lado lo anterior, te cuento que Princess Peach Showtime! brilla intensamente en su apartado de dirección artística y en general de calidad gráfica. Cada uno de los escenarios están repletos de bellos detalles que todo el tiempo hacen alusión a la vida en el teatro, además de que el desarrollador vuelve a demostrar el especial talento que tiene al momento de crear diferentes materiales. Sin duda alguna, una de las cosas más impresionantes de toda la experiencia además de lo preciosa que luce Peach en cada uno de sus atuendos, es lo que se hizo con la iluminación y juego de luces. La manera en el que el título utiliza este aspecto para cambiar el ambiente en una escena justamente como pasa en el teatro, es verdaderamente destacado. Ni qué decir de la música, la cual es precisa para representar a cada una de las obras y claro, el uso de cosas como humo artificial o video mapping.

A poco más de siete años desde su estreno inicial, el Switch lleva ya un tiempo demostrando su edad si hablamos de rendimiento técnico, no obstante, siempre que ocurre un desarrollo first party por parte de Nintendo, nos hace reflexionar qué tan necesario es en realidad un nuevo hardware, esto por las maneras en las que se sigue explotando. Debido a lo anterior, estamos sumamente sorprendidos de que Princess Peach Showtime! no siga los pasos de sus similares, asunto que habría hecho que su espectacular dirección de arte y bellas gráficas, resaltaran mucho más.

Switch que abruma

Desde hace ya bastante tiempo, la cantidad de exclusivas de gran calidad que el Nintendo Switch puede presumir es verdaderamente abrumante. Lo más impresionante de este asunto es que por más que siguen pasando los meses y que para muchos, la consola está viviendo sus últimos momentos de vida útil, no deja de recibir grandes títulos que sus competidores más cercanos envidiarían. Princess Peach Showtime! es un juego con defectos fáciles de detectar aquí y allá, pero sus virtudes salen a relucir de forma todavía más marcada. Good-Feel se mantiene fiel a su filosofía de construir juegos formativos que echen mano de la simpleza y creatividad para cautivar al jugador, cosa que logran de una gran forma con su más reciente obra.

A pesar de que nos habría encantado no ver detalles técnicos tan marcados en cosas como su resolución y rendimiento general, Princess Peach Showtime! nos ha hecho sonreír constantemente a lo largo de todas las horas que nos regaló, esto por medio de ideas simples, pero brutalmente creativas que todo el tiempo están sorprendiendo por su originalidad y frescura. La manera en la que presenta distintos géneros pensando en los menos experimentados es algo digno de destacar, así como la forma en la que representa a una forma tan específica de entretenimiento como lo es el teatro. Si eres de los que sabe apreciar la labor de Good-Feel de hacer juegos formativos, aquí encontrarás algo de mucho valor, mismo caso si tienes a alguien joven o con poca experiencia en el gaming con quien compartir la experiencia. Si por el contrario, no entendiste nada del objetivo de cosas como Yoshi’s Crafted World por ejemplo, lo mejor será que voltees hacia otro lado en esta ocasión.