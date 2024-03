Review – Rise of the Ronin

Exclusivas son exclusivas

Uno de los temas que más atención ha tenido en el último par de años y meses dentro de la industria, tiene que ver con la viabilidad de los llamados juegos exclusivos. Incluso marcas como Xbox han decidido comenzar a abrirse a otras plataformas, y ni qué decir de los juegos de Sony en PC. La personalidad de tal o cual consola está dictada por su software, eso siempre ha sido, asunto que según parece, podría estar en franca extinción. La propia PlayStation vive momentos verdaderamente complicados porque de la mano de lo anterior, está toda la crisis del desarrollo AAA que se ha vuelto insostenible, generando enormes lapsos de tiempo sin que por ejemplo, los PS Studios publiquen nuevos títulos. En un claro movimiento para sanear lo anterior, los responsables del PS5 están haciendo una apuesta por creaciones de terceros que le vengan a dar fuerza al catálogo de exclusivas de su consola, dando turno ahora a Team Ninja con Rise of the Ronin.

Es complicado quejarse de lo que hay para jugar en PS5 actualmente. La plataforma ha tenido un muy fuerte inicio de 2024 con cosas como Helldivers II y Final Fantasy VII Rebirth, sin mencionar todo lo multiplataforma. El argumento de “pero es que no son propiedades de Sony” llega siempre que uno habla de lo anterior, pero creo que más bien nos deberíamos de preguntar: “¿a quién le importa de dónde vienen esas propuestas y esas llamadas exclusivas?” Lo que de verdad debería de interesar es que se están lanzando buenos juegos que le den personalidad a la consola en cuestión. Exclusivas son exclusivas al final del día. Rise of the Ronin precisamente llega con la misión de refrendar todo lo anterior, siendo una especie de culminación de varios ensayos que Team Ninja había hecho en el pasado con su propia interpretación del Soulslike, solo que ahora en un mundo abierto y con un tono mucho más sobrio que nos lleva de viaje a un Japón de época sumamente interesante.

Japón en el siglo XIX

Una de las cosas más mágicas de los medios de entretenimiento como el cine o los propios videojuegos, son el poder que tienen para transportarnos a un lugar y tiempo específico sin importar si estos son reales o no. A pesar de lo anterior, el medio se ha olvidado un poco de llevarnos al pasado y a épocas específicas. Es como si hubiera una obsesión con el futuro y con lo que no ha sucedido aún, o simplemente con escenarios fantásticos totalmente fuera de la realidad. Para fortuna de todos los que disfrutamos de la historia y de los llamados “juegos de época”, Rise of the Ronin sí apuesta por regresar a un periodo específico de nuestra propia línea del tiempo para contar un relato basado en hechos reales que nos acerca más a la súper intensa cultura japonesa.

Todos los eventos de Rise of the Ronin están situados a mediados del siglo XIX cuando el periodo Edo estaba llegando a su fin. Son tiempos muy turbulentos en la política japonesa, pues luego de más de dos siglos de reinado y de haber sido los responsables de la unificación del país, el shogunato Tokugawa ha decidido finalmente abrir las fronteras del país para que la influencia de otras culturas penetren en el archipiélago. Dicho asunto, enfurece a varias de las familias y clanes más influyentes, por lo que comienza una guerra civil que busca derrocar a los actuales gobernantes.

Ahí es donde nosotros entramos, dándole vida a un guerrero o guerrera del clan del Veiled Edge que luego de cierto suceso, pierde a su maestro, convirtiéndose en un Ronin. En caso de que no lo sepas, un Ronin es básicamente un Samurai que se ha quedado sin maestro y que ya no le responde a nadie. Tras dicho acontecimiento, nos embarcamos en una aventura hacia el puerto de Yokohama para descubrir qué es lo que hay en realidad detrás de toda la llegada de extranjeros a la isla. Ahí, nos vamos a topar con un gran número de diferentes personajes, cada uno con sus motivaciones y problemas, así como con una compleja situación política.

Algo sumamente interesante es que con Rise of the Ronin, Team Ninja se está alejando por completo de los sucesos sobrenaturales que vimos en juegos como NioH o y Wo Long: Fallen Dynasty. Aquí tenemos sucesos históricos completamente reales que si bien, han sido un tanto alterados en pro de la narrativa del videojuego, se apegan bastante a lo que en realidad pasó en Japón durante dicho momento. Al inicio, todo puede parecer un poco confuso y no es tan simple sabe bien cuál es nuestro objetivo y qué es lo que motiva a nuestro personaje a hacer lo que hace, no obstante, conforme progresas, la cosa va tomando mucha mejor forma y todo se va aclarando. Además, algunas de las decisiones que tomemos, forjarán el destino del relato que se nos está presentando.

Pero bueno, ¿qué nos pareció la historia de Rise of the Ronin al final del día? Es una que he disfrutado enormemente. Como ya te lo comentaba y luego de poco más de 40 horas de juego antes de ver créditos rodar, me encanta en general la historia universal, y conocer un poco más de cómo fue que Japón pasó de ser un país medieval, a una súper potencia tecnológica, es brutalmente interesante, y qué mejor que hacerlo a través de un videojuego. Probablemente algo que no me encantó es que al ser nuestro protagonista un personaje que en realidad nosotros creamos y que la mayor parte del tiempo no dice absolutamente nada, se siente un fuerte contraste entre él o ella, y los destacados NPCs a los que conocemos. Por cierto, el juego se puede poner con actuación de voces en japonés, y algo que me pareció sensacional es que los personajes que son japoneses hablan en japonés, mientras que los americanos, hablan inglés. Detalles que siempre se agradecen.

Esgrima, disparos y relaciones humanas

Como te lo decía hace unos momentos, el crecimiento de Team Ninja a lo largo de los últimos años ha sido impresionante. Desde las dos entregas de NioH, pasando por el fantástico pero no tan apreciado, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, y claro, llegando a Wo Long: Fallen Dynasty del año pasado, los creadores de Ninja Gaiden han demostrado que están para grandes cosas, razón por la que seguramente, los PlayStation Studios decidieron formar la alianza con Koei Tecmo para este proyecto. Precisamente, Rise of the Ronin se siente como la consolidación de toda esa evolución en lo que indudablemente estamos ante su juego más ambicioso.

Rise of the Ronin es un RPG de mundo abierto y acción, en el que el combate más bien toma el camino de lo que el estudio ha venido haciendo con sus famosos títulos claramente inspirados en Dark Souls. Se podría pensar que en esta ocasión se tomó a Elden Ring como base, pero la realidad es que se toma otro camino en más de un aspecto, aunque claro, tenemos el elemento de poder crear a un personaje desde cero que puede adoptar distintos estilos de pelea, así como armas. Sí, el título es bastante flexible en este apartado, dejándote jugar de muchas maneras distintas.

Al inicio de tu aventura podrás crear a tu propio Ronin, eligiendo cosas como su apariencia visual, género y estilo de batalla. Seguro que en este último apartado te detendrás por un momento no sabiendo bien qué camino tomar. El estilo de combate en Rise of the Ronin podría parecer en un inicio como una clase, pero en realidad es algo más ligero. Mi consejo es que no te preocupes demasiado de lo qué elijas al inicio, pues al final, además de que podrás aprender otros estilos, más bien el tipo de armas que uses y cómo es que en general vayas desarrollando a tu personaje, será lo que dicte cómo es que se va a comportar al momento de los enfrentamientos.

Hablando de armas, te cuento que Rise of the Ronin luce una gigantesca variedad de ellas, las cuales, van desde katanas, lanzas y espadas dobles, hasta un rifle con bayoneta, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Claro, al igual que el equipo de protección, las armas cuentan con su propio nivel de daño y algunos atributos especiales para que por ejemplo, tu Ki se regenere más rápido. Constantemente estarás encontrando nuevas piezas para ir siendo más fuerte al momento de los enfrentamientos. Algo que pasa con el juego que no creo que funcione del todo bien, es que justamente el tema de inventario es un verdadero exceso. Cada que completes una misión primaria o secundaria, se te llenará de objetos de todo tipo que hacen que la administración de esto sea molesto y hasta cierto punto, que pierda sentido.

Sí, Rise of the Ronin se siente como un Soulslike cuando se trata de combate. Tenemos un ataque básico que puede ser mezclado con diferentes artes. Cada uno de nuestros movimientos consume Ki que básicamente es estamina. En caso de que esa barra quede en cero, estaremos totalmente vulnerables a agresiones enemigas devastadoras. De igual forma, nuestros enemigos cuentan con estos stats y casi siempre es importante intentar aturdirlos para generar más daño. Muy a la Sekiro: Shadows Die Twice, tenemos un botón completamente dedicado al famoso parry. Si ejecutas correctamente este movimiento, puede que tu enemigo quede expuesto a un ataque crítico que claro, generar mucho daño. Además, tenemos otro botón para cubrirnos de agresiones enemigas y la posibilidad de rodar para esquivar, pero acá entra el factor de riesgo beneficio.

Una mecánica sumamente especial e interesante es la de limpiar tu espada o arma. Verás, cada que conectes un golpe certero en un enemigo, tu arma se cubrirá de sangre. Cada que termines una serie de movimientos, puedes presionar R1 para limpiarla rápidamente, lo que te gana algo de Ki. Sí, puedes regenerar tu propia estamina siendo ofensivo. Dicha idea te invita a ser mucho más agresivo al momento de los enfrentamientos y es muy parecido a por ejemplo, recargar un arma en un shooter. Súper interesante concepto que indudablemente hace que el combate tenga una nueva capa de profundidad. Sobre la dificultad, puedes esperar un juego marcadamente retador, pero nada al nivel de Elden Ring, por ejemplo, pues además, puedes seleccionar uno de los tres niveles de dificultad.

Además de la variedad de armas que van desde katanas, espadas dobles, lanzas y demás artilugios nipones de la época, tenemos a la mano un par de trucos como armas secundarias para atacar a distancia. Mi elección desde un inicio fue el rifle de precisión, el cual, me permitía hacer tiros a la cabeza devastadores de enemigos que están a la distancia. Claro, también te puedes ir por elementos más clásicos como el arco o los shurikens, o por qué no, alocarte por completo y usar un lanzallamas. Algo sumamente interesante de Rise of the Ronin es que constantemente está mezclando elementos sumamente clásicos con ideas mucho más modernas que la verdad, funcionan a la perfección. Recordemos que estamos ante un juego que intenta ilustrar la fusión de dos culturas que en ese momento, eran casi completamente opuestas.

Regresando al tema de los estilos de batalla, te diría que en lugar de clases, más bien son parecidas a las posturas que vimos en Ghost of Tsushima o en el propio NioH. Acá, podremos elegir la posición y tipos de ataque de nuestro personaje. Cada enemigo nos indicará si es o no débil a la postura que tenemos equipada, la cual, puede ser cambiada en tiempo real con una combinación de botones. Esto también modifica nuestras artes marciales que como ya te lo decía, son movimientos especiales que hacen mucho daño, pero que también consumen una enorme cantidad de Ki. De nuevo entra el factor de riesgo-recompensa.

El progreso dentro de Rise of the Ronin por un lado es completamente tradicional y por el otro, propone algunas cosas nuevas e interesantes. Además de la clásica forma de subir de nivel ganando experiencia y claro, obteniendo más y mejores piezas de equipo y armamento, nuestro personaje podrá ir progresando en diferentes árboles de habilidades que cuentan con sus propios puntos. Destreza, inteligencia, fuerza o carisma, serán algunos de los atributos que podrás ir mejorando y que claro, te darán acceso a diferentes habilidades. Lo interesante de todo este asunto es que para por ejemplo, ganar puntos de inteligencia para invertir, deberás de hacer actividades específicas como ayudar a un famoso inventor. Acá entra todo el tema de las relaciones personales con diferentes personajes.

Verás, a lo largo de toda tu aventura en el puerto de Yokohama y sus alrededores, te toparás con diferentes personalidades con las que podrás entablar una relación. Una mujer que busca desesperadamente a sus gatos, un británico que fue despojado de su ropa, un afamado inventor y hasta un Ronin con sus propios objetivos e intereses, son solo algunos ejemplos. La verdad es que nunca sabes con qué loco te vas a encontrar. Cada uno de ellos representa lo que podríamos llamar un arco narrativo opcional que podemos o no hacer a través de diferentes misiones y quests. Mi recomendación es que sí los hagas, pues además de que se te suele recompensar con los puntos especiales de los que te hablaba, las historias que nos cuentan son muy divertidas e interesantes, esto sin mencionar que quienes tienen capacidades de combate, nos podrán asistir en ciertos momentos en los que incluso, los podemos controlar directamente.

¿Y qué hay de los elementos Soulslike? ¿El tipo de combate es el único tono que tiene Rise of the Ronin sobre este subgénero? La respuesta es que no. Rise of the Ronin también cuenta con un sistema de experiencia acumulada por así decirlo. Las acciones que realices en sus diferentes quests, retos y actividades en el mundo abierto, te darán experiencia que digamos, no es tuya hasta que no toques uno de los banners esparcidos por el mapa. Estos lugares hacen las veces de bonefires. Cuando llegas a uno, esa experiencia acumulada se te suma para poder ser intercambiada por nuevas habilidades, además de que claro, algunos de los enemigos ya derrotados reviven. En caso de que tengas experiencia acumulada y mueras, ésta se perderá con la posibilidad de recuperarla como pasa dentro del género, es decir, tienes que eliminar o al menos darle un golpe crítico a quien te eliminó para poder tener de regreso tus puntos.

Todo esto de lo que te acabo de contar se expande marcadamente con las diferentes actividades y sucesos que se dan en su mundo abierto, de las cuales, claro, te hablaré un poco más adelante. Lo que te puedo decir es que Rise of the Ronin en su core gameplay, se siente verdaderamente pulido y con mecánicas muy divertidas. Sus enemigos son variados y los enfrentamientos contra jefes resultan en batallas emocionantes y bastante retadoras. La manera en la que nos permite configurar y personalizar a nuestro personaje al inicio podría parecer un tanto confuso, pero conforme progresas, las cosas van cobrando mucho más sentido.

Las praderas de Yokohama

Podríamos decir que la tendencia de los juegos de mundo abierto ha disminuido en los últimos años, no obstante, sigue siendo una moda muy marcada dentro del medio en la que constantemente se están haciendo intentos de diferentes tipos en busca de ser el próximo gran hit. Para prueba, lo que nos está presentando Team Ninja en esta ocasión con Rise of the Ronin, juego que nos deja en un espacio para recorrer la ciudad de Yokohama en el siglo XIX, así como sus alrededores. ¿Cuál ha sido el resultado final de este experimento que claro, marca el primer título de este tipo para el estudio?

Lo primero que hay que aclarar es el tipo de aproximación que Team Ninja está teniendo a los llamados juegos de mundo abierto. Es bastante sencillo irse con la finta de que se están siguiendo los pasos de FromSoftware con Elden Ring, pues al final del día, los últimos cuatro trabajos de los también padres de Dead or Alive precisamente toman como fuerte inspiración lo que Hidetaka Miyazaki y su equipo han creado. A pesar de todo lo anterior, te cuento que no, Rise of the Ronin para nada se va por ese camino, más bien toma los fundamentos de los mundos abiertos sistemáticos que solemos ver en occidente, para después poner en medio sus propias ideas, entregando un espacio que indudablemente es divertido de explorar, pero que en poco tiempo se vuelve un tanto predecible y no tan sorprendente.

Yokohama y sus alrededores están divididos en lo que podríamos llamar sectores. Estos sectores están repletos de actividades y cosas por hacer de las que te hablaré un poco más adelante. La forma en la que podríamos decir “progresas” dentro de este mundo abierto, se da por medio de puntos de interés específicos en los que levantas una bandera y que además de ser un lugar de descanso para por ejemplo, regenerar tus ítems de salud y proyectiles, se convierten en puestos para poder hacer fast travel. No siempre podrás activar estos lugares con solo llegar, pues en ocasiones, un grupo de bandidos tendrá control sobre la zona. Antes, deberás de eliminarlos. Al momento de hacer lo anterior, en el mapa se nos marcarán algunos de los puntos de interés más importantes que estén cerca. Sí, el mapa de Rise of the Ronin es uno que está verdaderamente repleto de iconos lo cual, al igual que el exceso de inventario, puede ser muy abrumador y poco ordenado.

Pero bueno, ¿qué tanto puedes hacer en el mundo abierto de Rise of the Ronin? De lo por primero que me gustaría contarte es sobre el diseño de misiones del juego. Como ya te lo contaba, en la historia se nos presenta un grave conflicto político en el que ciertos individuos están en contra del gobierno actual que ha abierto las fronteras del país, y otros que están a favor de todo este asunto. En medio están diferentes clanes de samuráis y claro, extranjeros de países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Cada uno con sus propios intereses y agendas. En algunas de las misiones, se nos dará a elegir qué causa apoyar. No es como que la misión en sí cambie por completo entre ambos lados, pero sí el resultado final y el curso que la historia tomará. Es un elemento interesante del juego que sí te hace sentir en control de tu propio destino.

Dependiendo tu nivel de relación con cada una de las causas, serán las nuevas misiones que se irán abriendo, además de que cierto tipo de inventario y equipo solo estará disponible en cada uno de los bandos. Indudablemente, esta decisión de diseño le da bastante personalidad a Rise of the Ronin como videojuego a pesar de que al final, todo sea una mera ilusión. ¿Qué tanto puedes cambiar el rumbo de la historia con estas decisiones? Para mi sorpresa bastante, sin embargo, también te puedo decir que uno de los principales problemas de esta nueva exclusiva de PS5, es que el diseño de sus misiones normalmente se limita a llegar a tal lugar y acaba con todos los que estén ahí. Dicho asunto hace que en poco tiempo empieces a sentir una marcada repetición que para nada favorece a la experiencia. Entendemos que es un jugo centrado en el combate, pero el haber echado mano de otras de sus mecánicas para tener ideas más variadas, hubiera sido perfecto. Por cierto, dicho problema se extiende incluso a las misiones secundarias y opcionales.

A pesar de lo anterior, Rise of the Ronin sí hace algunos esfuerzos para salirse de su propia línea y de intentar ser un poco espontáneo. Por ejemplo, habrá eventos que aparezcan de la nada. Que un ladrón le robe un par de transeúntes, que un grupo de lobos esté atacando a un pobre mercader o que un grupo de bandidos esté aterrizando a una damisela, serán algunas de las cosas aleatorias con las que te toparás. Claro, si decides ayudar, serás recompensado con ciertos puntos de experiencia de los que ya te hablé, dinero o con más piezas de equipo. Esta idea en particular no es mala, pero también no pasa mucho tiempo para darnos cuenta de que el tipo de evento se empieza a repetir. De destacar las historias que se nos llegan a contar en misiones secundarias como la de un vagabundo que vendió a su hija a una casa de geishas, o una familia de samurais a la que les robaron una antigua armadura.

¿Qué más hay para hacer? Pues bien, tenemos otra serie de actividades separadas del combate como por ejemplo, participar en apuestas de dados, tomar fotografías o encontrar a uno de los múltiples gatos que hay perdidos por todo el mapa. Sí, hay un quest relacionado a solo encontrar gatos. De igual forma, es posible desarrollar nueva tecnología para mejorar nuestro equipo con un inventor en Yokohama. Hablando de inventos, tenemos que la movilidad en Rise of the Ronin se apoya de dos ideas principales. Por un lado tenemos un gancho y cuerda que nos ayuda a subir rápidamente a techos desde ciertos puntos, y por el otro están unas alas que nos permiten planear por un tiempo limitado. Además, hay ciertos campos de entrenamiento para poner a prueba nuestras habilidades en el aire, o por qué no, ver qué tan buena es nuestra puntería con arco y flecha, o con un rifle.

Rise of the Ronin es buen juego de mundo abierto, de eso no hay duda. Su diseño es concreto y saber bien a lo que va, no obstante, por momentos se llega a sentir marcadamente calculado y sin muchas ganas de proponer. Sobre todo en lo que corresponde a su diseño de misiones, sí se nos quedó a deber por más que todo el tema de ayudar o no a cierta facción sea una buena idea, que al final todo se trate de solo llegar a matar a todos no es de lo más positivo, menos si tienes a la mano tienes otras mecánicas como la del propio planeador o la misma montura. Me parece que se pudo haber hecho mucho más en ese apartado.

Con motor viejo

Debido a la fuerte crisis en la que se encuentra toda la industria, los desarrolladores buscan recortar costos por donde se pueda. Si bien, los japoneses se han mantenido al margen de los fuertes despidos en occidente, es claro que también deben repensar sus modelos de negocio. Desde hace ya una buena cantidad de tiempo, Team Ninja ha apostado por tecnología propia para sus producciones, no tomando el camino de Unreal Engine que muchos de sus similares han decidido seguir. Dicho motor gráfico indudablemente empieza a mostrar sus años y a pesar de que se le sigue sacando muy buen jugo, la realidad es que la forma en la que llega a lucir Rise of the Ronin nos deja claro que pronto será necesario tomar una fuerte decisión.

Rise of the Ronin ofrece tres modos de visualización. Uno que da prioridad al framerate, otro que se va por la calidad de imagen y resolución, y otro que se concentra en el Ray Tracing. Luego de haber probado todos, te diría que en realidad solo existe una opción, y es la que viene por default. Me refiero a la de rendimiento y framerate, la cual, despliega una imagen de buena calidad, pero por debajo del 4K, esto con el objetivo de alcanzar los 60 cuadros, asunto que no siempre se da. A pesar de que te diría que la experiencia en este apartado es bastante sólida, sí hay momentos en los que es claro que el framerate se viene abajo. Nada que me haya arruinado la experiencia, pero que fácilmente noté. ¿Qué hay de los otros dos modos? Desafortunadamente, en ellos se hace un fuerte sacrificio de rendimiento y la verdad, no noté casi nada de mejora en la calidad de imagen. En esta ocasión mi muy amplia recomendación es que te vayas por el modo de rendimiento. Sobre bugs y glitches no tienes nada de qué preocuparte.

Rise of the Ronin es un juego que se apoya enormemente de su dirección de arte, pues la realidad es que del lado gráfico sí nos quedó a deber. Te voy diciendo que para nada esperes algo del nivel de lo que los PlayStation Studios suelen entregar. Estamos ante un juego que por momentos luce de pasada generación, incluso quedando por debajo de Ghost of Tsushima, por ejemplo. En otros puntos la cosa mejora gracias a la gran representación que se hizo de Japón en una época en específico. Las animaciones faciales de los personajes igualmente se sienten acartonadas y poco detalladas, además de que también te diría que no esperes cinemáticas tan elaboradas como solemos ver en otros desarrollos AAA. Otra cosa que seguro notarás es la forma en la que los objetos van apareciendo frente a ti cuando recorres el mundo abierto, o por ejemplo, cómo es que ganan complejidad geométrica y calidad en sus sombras conforme te acercas. Es muy notorio todo esto.

La música es otro apartado que me ha quedado a deber. Las pocas tonadas que llegamos a escuchar son un tanto planas, genéricas y sin mucha personalidad. La buena noticia acá es que se hizo un gran trabajo con la edición de audio. Escuchar cómo chocan dos hojas de metal es muy placentero, mientras que el ruido de una katana partiendo carne, hace que de verdad sientas que estás generando una enorme cantidad de daño. Solo me habría gustado que los disparos sonaran con mucho más poder. Y sí, Rise of the Ronin es un juego tremendamente violento. Podrás ver brazos, piernas y cabezas de tus enemigos volar cuando conectes un buen golpe, esto claro, acompañado por un baño de sangre.

El uso del DualSense es bueno a secas, indudablemente tenemos mucho mejores ejemplos, pero está presente. Otro asunto que seguro notarás es lo raro que es que tu personaje esté en medio de una situación muy dramática y que por su naturaleza prácticamente muda, no haga ningún tipo de expresión. Creo que el costo de tener a un protagonista totalmente configurable es demasiado alto si uno considera que se está intentando presentar un videojuego altamente cinemático.

Es probable que Rise of the Ronin sea un ejemplo más claro de lo que es tener un AAA mucho más rentable. Desgraciadamente, cada vez es más obvio que el nivel de detalles de los Insomniac, Santa Monica o Naughty Dog, ha dejado de ser viable para esta industria. Repito, no es como que el nuevo de Team Ninja se vea mal, pero está lejos de lo que podríamos considerar un juego exclusivo de PS5.

Un PS5 fuerte

Sí, como ya te lo comentábamos, es claro que los PlayStation Studios no viven sus mejores momentos y que se encuentran en medio de una de las peores sequías de estrenos de toda su historia, sin embargo, creo que también estaríamos siendo bastante injustos en no reconocer las medidas a nivel administrativo que se están tomando para menguar un poco el grave problema a través de pactos con terceros que le den fuerza al catálogo de exclusivas completas y semi exclusivas del PS5. Luego del éxito de Helldivers II y Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin aparece como una nueva propuesta sumamente firme que da nuevas razones para tener la actual consola de Sony con todo y la marcada cantidad detalles no tan a su favor que nos presenta.

Su muy bien logrado sistema de combate, historia que termina siendo mucho más interesante de lo que algunos pensábamos y un mundo abierto generalmente divertido, son elementos que se terminan imponiendo a defectos como el débil diseño de misiones y no tan destacado apartado visual de Rise of the Ronin. ¿Te recomendamos entrarle a esta nueva exclusiva del PS5? Sí, sin duda, te aseguramos que vas a pasar un gran rato, no obstante, también es bastante importante que estés consciente de que no es Ghost of Tsushima o en general, cualquier súper producción de los estudios propietarios de Sony. Team Ninja está entregando un videojuego sumamente digno que los coloca un peldaño más arriba como desarrolladores y que claro, viene a sumar a su larga trayectoria que en los últimos años se ha hecho de un prestigio considerable.