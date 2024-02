Review – Helldivers II

Un juego como servicio bien hecho

Para muchos, los juegos como servicio son vistos como un mal necesario para la industria de los videojuegos hoy en día. Conforme los periodos de desarrollo y los costos de producción aumentan año tras año, para que un título sea rentable las ventas tienen que llegar a ser millonarias. De esta forma, el crear una experiencia que sea monetizable y que solo necesite de actualizaciones cada par de meses, tiene un gran sentido desde una perspectiva financiera. Sin embargo, hacer esto una realidad es algo muy, pero muy complicado. Por cada Fortnite hay un Anthem, y por cada Destiny 2 hay decenas de Babylon’s Fall. En la actualidad, en donde vemos lanzamiento grande tras lanzamiento grande, el tiempo de los jugadores se ha convertido en una moneda que no muchos pueden conseguir. Aun con las probabilidades en su contra, múltiples estudios le siguen apostando a estas producciones, y de 100 fracasos, una será un éxito.

En el 2015 llegó a las consolas de PlayStation un pequeño título conocido como Helldivers, el cual se enfocó por completo al multiplayer. Aquí, tú y tus amigos asumen el papel de un soldado espacial en lo que bien podría ser considerando una adaptación de Starship Troopers. Esta entrega rápidamente se convirtió en un título de culto del PS4, y muchos fans añoraban una secuela. Afortunadamente, su deseo se cumplió cuando el año pasado se confirmó Helldivers II. Sin embargo, esta continuación es diferente. En lugar de un twin stick shooter, se nos presenta un third person shooter y, lo más controversial, un juego como servicio que requiere de una conexión permanente al internet para funcionar.

Aunque todo esto apuntaba a un fracaso total, Arrowhead Game Studios, los desarrolladores estaban comprometidos con su visión y las posibilidades que este sistema le ofrece a su juego, y PlayStation, como publisher, los apoyó. ¿El resultado? En menos de una semana Helldivers II se convirtió en el lanzamiento más exitoso de PlayStation en PC, y parece que nadie quiere dejar de jugar este título. ¿Acaso esta recepción está justificada? ¿Es Helldivers II un juego como servicio que ha llegado para quedarse? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

En busca de la Democracia

Helldivers II es una parodia que carece de algún mensaje que logre justificar su denominación como una burla a la guerra, y no hay algo malo con eso. En lugar de presentarnos una extensa historia en donde tomamos el control de un soldado que es expuesto a una cultura de violencia y, en vez de rechazarla, la adopta, Arrowhead Game Studios utiliza una hipérbole a la violencia con la que espera que los jugadores logren formar parte del chiste, y no tanto tomar todo lo que se nos presenta como una verdad absoluta. De cierta forma, es como escuchar a alguien hablar de Starship Troopers, en lugar de ver la película o leer el libro. Cada elemento presente aquí grita un patriotismo y devoción al gobierno, que con simplemente ver la imagen de la pantalla de carga sabes exactamente el tono que tiene esta entrega.

La secuela se lleva a cabo 100 años después de los eventos del primer juego. La Súper Tierra logró derrotar a sus enemigos y comenzó una expansión espacial a gran escala con el objetivo de extraer recursos preciados de otros planetas, todo por el bien de la humanidad. Sin embargo, los Bichos y los Cyborgs, dos de las facciones del primer juego que regresan en Helldivers II, no están contentos con toda nuestra libertad, por lo que el conflicto entre especies se reanuda. Aquí es donde entramos en escena. Tomamos el papel de un soldado intergaláctico que está dispuesto a darlo todo por la democracia, y eso implica entregar hasta su vida para cumplir una serie de objetivos que aseguren que nuestra forma de vida se mantenga segura, y ponerle un fin a este conflicto de una vez por todas.

Los Bichos y los Cyborgs se han levantado en armas porque claramente odian la libertad que hay en la Súper Tierra, y para nada tiene que ver con el hecho de que los humanos han invadido sus planetas y robado sus recursos naturales. Sin embargo, nada de esto es muy importante. Como ya lo mencioné, con el simple hecho de ver la pantalla de carga y experimentar el tutorial sabes exactamente qué tipo de experiencia se nos presenta. Junto a esto, el juego relega casi todos los detalles de su historia, así como el siglo que hay entre el primer y segundo título, a mensajes opcionales que encontramos esparcidos a lo largo de las diferentes misiones. Lo que hace interesante a Helldivers II en este apartado, es la forma en la que utiliza su estilo de juego como servicio para construir una narrativa en tiempo real.

Actualmente, Helldivers II no tiene un final. En lugar de tener una serie de misiones enfocadas en destruir a las amenazas de los Bichos y los Cyborgs, el juego nos presenta con una campaña galáctica en donde todos, y me refiero a todos los jugadores de este título, tienen que contribuir para vencer a los enemigos. La forma en la que esto se hace es bastante sencilla. Cada planeta cuenta con un porcentaje de invasión, y es nuestra tarea detener el avance de los villanos al completar misiones y ayudar en los esfuerzos de la Súper Tierra. Esto significa que la experiencia que está disponible hoy en día será muy diferente a la que encontremos en un mes o en un año.

Arrowhead Game Studios ha tomado el papel de Game Master, por lo que los desarrolladores dictan la progresión de todos los jugadores en tiempo real, y esto puede cambiar en cualquier instante. En un día el enfoque está en detener a los Bichos en un planeta de hielo que está cerca de la Súper Tierra, y un par de horas después la amenaza de los Cyborgs se ha expandido a nuevos territorios, y ha llegado el momento de detenerlos. Junto a esto, futuras actualizaciones agregarán nuevas facciones y contenido adicional que modificará la forma en la que todos interactuamos con Helldivers II.

El sistema de juego como servicio no es una excusa para solo farmear ítems y hacer crecer a tu personaje. En Helldivers II no hay un elegido o un protagonista. Todos formamos parte de un ejército intergaláctico, y la forma en la que está estructurado el título deja esto en claro. Si bien esto significa que no hay un incentivo narrativo para completar misiones, las victorias grupales son gratificantes. Esto no solo se limita al juego en sí, ya que las comunidades y los recuerdos que formes en el campo de batalla son un factor fundamental para la experiencia principal.

Si bien es cierto que no vemos eventos a gran escala y jefes en el sentido convencional, Helldivers II brilla cuando tú vas creando tus propias aventuras. En una misión puedes ser el último integrante de tu equipo con vida, logrando un escape que parecía imposible. En algunas ocasiones tendrás que enfrentarte a los Titanes de los Bichos, o a los Hulks y tanques de los Cyborgs, con solo una pistola, y salir victorioso de ese enfrentamiento es algo que nunca pudo ser escrito, pero lo viviste. Lo mejor de todo es cuando formas un vínculo con tus compatriotas. Al ser un juego en línea, es común encontrarse con extraños que necesitan algún tipo de apoyo, y caer en medio de un ejército enemigo, y hacer todo lo posible para rescatar a alguien que nunca has visto de la situación en la que se ha metido, es un recuerdo que solamente se puede dar en este tipo de experiencias. Por si fuera poco, también puedes jugar en compañía de tus amigos, y llevar el juego de rol a un nuevo nivel.

Pese a que Helldivers II carece de una narrativa tradicional, es justamente este rompimiento de los estándares lo que le da al jugador la oportunidad de crear una serie de momentos que nunca serían capaz de verse en otro lado. Esto es algo que solo títulos como Destiny 2 han logrado en el pasado, y casi ningún juego como servicio ha replicado. Junto a esto, la constante evolución de las misiones y planetas mantienen fresca a la experiencia, al grado de que tus objetivos pueden variar, no solo día tras día, sino con cada hora que pasa. No es la historia que Arrowhead Game Studios nos presenta, sino los recuerdos que formas en Helldivers II en compañía de tus amigos y desconocidos lo que verdaderamente importa.

Ejercito espacial

Helldivers II logra presentarnos una guerra espacial a lo largo de diferentes planetas, y cada uno cuenta con su propia ambientación que logra crear una fuerte identidad entre cada mundo. Incluso cuando vemos un par de temas similares, como la jungla y las planicies, hay una buena variedad al momento de la exploración, para que en ningún momento llegues a sentir que estás caminando por los mismos lugares una y otra vez. Lo mejor de todo, es que el título es capaz de crear un balance entre la belleza natural que cada mundo alberga, y la destrucción causada por este conflicto intergaláctico.

Heeth, por ejemplo, es un mundo congelado que nos permite apreciar un bello cielo que constantemente está bloqueado por ojivas nucleares y explosiones a la distancia. Por su parte, Turing es una jungla que parece encontrarse en un constante ocaso, en donde la vegetación es tan alta que es imposible apreciar muy bien qué es lo que está frente a ti. Junto a esto, podemos ver cómo los nidos de los Bichos y las fábricas de construcción de los Cyborgs, en algunos casos, son parte de la naturaleza de estos planetas, mientras que las bases militares e instalaciones enfocadas en extraer recursos contrastan en cada bioma posible.

Aunque uno podría llegar a pensar que al tratarse de un juego de guerra, Helldivers II estaría limitado a una paleta de colores grises y sin mucha variación, este no es el caso. No solo cada planeta cuenta con un tono diferente, el cual varía de noche y día, sino que cada facción también logra resaltar, ya sea por el rojo de los Cyborgs, o el amarillo y naranja de los Bichos. Junto a esto, Arrowhead Game Studios ha creado un buen repertorio de armaduras, armas y equipo bélico que le dan su propia identidad a los humanos, y permite que cada jugador logre encontrar el estilo que más le agrade.

Pese a que la distancia uno podría ver a Helldivers II como una copia de Destiny 2, desde un punto de vista visual, el trabajo de Arrowhead Game Studios rápidamente es capaz de crear su propia identidad, al grado de que todas las animaciones, diseños de las armas y las formas de los enemigos, se pueden identificar fácilmente. Es un trabajo que poco a poco se apodera de ti, al grado de que sí llegas a sentirte como un soldado en un ejército conformado por miles de jugadores, cada uno tratando de expresarse por medio de diferentes patrones de armaduras, cascos y capas, mientras viajan a planetas con una variación lo suficientemente llamativa para que logres apreciar cada rincón de este universo.

Asalto sonoro

Helldivers II logra venderte la idea de ser un soldado no solo por medio de su estructura y apartado visual, sino que el audio también juega un papel importante en esta situación. Principalmente, es el diseño sonoro el que se roba la atención del usuario en todo momento. Si bien es cierto que la voz del narrador hace un fantástico trabajo al encarnar a un capitán que constantemente está felicitando a su ejército al completar una misión, o regañándolos ante la decepción de la derrota, todo se queda corto ante la forma en la que las explosiones y cada una de las armas retumban en tus audífonos o bocina.

No hay algo que logre acercarse al sentimiento de ver a la distancia una ojiva nuclear, para que un par de segundos después puedes escuchar cómo explota una colonia de Bichos a la distancia. Las criaturas enemigas emiten un crujido cada vez que son despedazadas, el cual seguramente fue tomado directamente de una cucaracha siendo aplastada. Por su parte, hay una gran satisfacción al destruir el metal de los Cyborgs en mil pedazos, algo que no solo se puede ver, sino escuchar.

Por si fuera poco, las explosiones y las armas cuentan con un diseño sonoro de primer nivel. Cada una es única. Es indiscutible cuando alguien dispara con un revólver, con una escopeta, o con un mini cañón, Junto a esto, todos los lásers se escuchan tal cual lo han hecho en cientos de películas de ciencia ficción. Si bien Helldivers II juega con las convenciones y, pese a que nos encontramos en el futuro, no hay algo verdaderamente alocado, todos y cada uno de los elementos aquí presentes hacen tan bien su trabajo, al grado de que estoy muy seguro de que muy pocas personas les prestaron atención a este apartado, y esto no es algo negativo, puesto que lo que se nos ofrece aquí es tan real, que es imposible cuestionar la labor de los desarrolladores.

Como ya lo mencioné, el trabajo de voz también es espectacular, ya que cada línea de diálogo logra caer en lo ridículo, al grado de que es imposible no formar parte del chiste. El único apartado que deja un poco a desear, es la música, puesto que, al igual que otros elementos aquí presente, utiliza conceptos ya conocidos, pero el resultado es menos efectivo. Todo queda opacado por el diseño sonoro de las armas, los enemigos y el ambiente, así como los atinados comentarios de tu personaje y el resto del equipo. En general, es un apartado que cumple muy bien su trabajo, elevando sustancialmente la experiencia.

¡Por la Democracia!

Helldivers II, antes que cualquier cosa, es una experiencia divertida. El objetivo principal de Arrowhead Game Studios fue crear un juego que en todos los apartados posibles fuera adictivo y entretenido, y el resultado final demuestra que los desarrolladores han logrado su propósito. De esta forma, el elemento de juego como servicio pasa a convertirse en un apoyo, y no en el enfoque, algo que muchos títulos de este estilo anteponen sobre todo. La monetización es cero intrusiva, y cada día sientes que esta entrega evoluciona al ofrecer nuevos retos, misiones y formas de tirar una bomba con 50 megatones de democracia.

Esta secuela es un third person shooter cooperativo. La forma en la que funciona Helldivers II es bastante sencilla. En todo momento hay múltiples misiones en desarrollo, las cuales van a variar dependiendo de la hora y el día en el que te encuentres, y todo está dictado por los desarrolladores. Una vez que encuentres el objetivo que más te agrade, puedes elegir una dificultad, la cual va a determinar la escala de tu meta, el número de tareas que tienes que cumplir, la duración y, lo más importante, la cantidad y el tipo de enemigos a los que te vas a enfrentar. En el caso de elegir una labor Difícil, podrás esperar un ejército de Bichos o Cyborgs principalmente conformado por soldados que actúan como carne de cañón y un par de líderes que representan una mayor reto. Sin embargo, conforme más complicadas se vuelven tus asignaciones, prepárate para conocer el infierno en carne viva.

Antes de entrar al campo de batalla es necesario elegir el equipo correcto. En todo momento, tu soldado contará con un arma principal, la cual puede ser una escopeta, ametralladora, o un láser; así como una pistola secundaria, y una granada. Eso básicamente todo lo que estás obligado a usar. Sin embargo, también puedes elegir hasta cuatro Stratagems, es decir, la ayuda que tu nave espacial te proporciona. Aquí encontramos un armamento más pesado, como un lanzallamas, un mini cañón, y más; así como soporte área en forma de bombas, una lluvia de balas, y cualquier cosa que pueda ponerle un fin definitivo a todas las alimañas a las que te enfrentas; incluso es posible solicitar torretas de diferente tipo, y una enorme cantidad de aditamentos que te proporcionan las herramientas necesarias para salir victorioso sin importar el reto que tengas frente a ti.

Una vez ya en los planetas, tu misión va a variar, puesto que en algunas ocasiones tu objetivo es tan sencillo como derrotar cierta cantidad de enemigos, o destruir bases que constantemente generan más Bichos y Cyborgs. Sin embargo, también es cierto que hay tareas mucho más complicadas que implican derrotan a múltiples Titanes, las unidades más grandes y peligrosas de cada facción, o moverse de un lado a otro en el mapa para cumplir una serie de labores que pueden ir desde transmitir información, pasado por excavar recursos preciados, hasta activar una ojiva nuclear. Junto a esto, también es posible encontrar metas secundarias. Por si fuera poco, hay múltiples puntos de interés en donde puedes obtener recursos adicionales, o información que te explica de mejor forma el contexto en que se desarrolla este título.

En dado caso de cumplir con tu misión principal y salir con vida del planeta, serás recompensado con experiencia, dinero y medallas, así como todos los recursos que obtuviste en el planeta en el que te encontrabas. Cada elemento te proporciona algún tipo de mejora para que tu siguiente incursión sea más sencilla. Al subir de nivel se desbloquean más Stratagems que puedes adquirir al utilizar el efectivo que conseguiste. Junto a esto, los múltiples materiales que obtuviste de los mundos los puedes usar para mejorar sustancialmente tu nave, acortando los tiempos de carga del soporte que te proporcionan, o aumentando la efectividad de las bombas y rayos que pueden caer del cielo. Por último, las medallas las empleas para adquirir nuevas armas, armaduras y elementos cosméticos que puedes conseguir en una tienda que se va expandiendo de una forma muy similar a un pase de batalla en Fortnite.

Este es el ciclo de juego de Helldivers II. Aunque puede sonar muy repetitivo, en realidad esto crea una adicción que es difícil abandonar. Siempre quieres poner a prueba tus habilidades, por lo que elegir una dificultad más alta se convierte en un reto personal. La enorme cantidad de Stratagems ofrece la suficiente variedad para que constantemente estés experimentando hasta encontrar la selección que mejor vaya con tu estilo de juego y, para evitar la monotonía, la variedad de misiones constantemente te pedirá solicitar el soporte de herramientas que a primera instancia no vas a considerar necesarias. Sin embargo, es lo impredecible que pueden llegar a ser las misiones, lo que hace que constantemente pelees por la supremacía de la Súper Tierra.

Un objetivo tan sencillo como recolectar información o destruir una base militar se puede convertir en un infierno en cuestión de segundos. Gracias a que los Bichos y Cyborgs son capaces de pedir refuerzos, en un instante te puedes ver rodeado de enemigos, lo cual da pie a una serie de situaciones llenas de caos, en donde el único objetivo que tienes frente a ti es sobrevivir. Cuando cientos de enemigos te rodean, lo único que puedes es correr por tu vida, y dispararle a todo lo que se mueva. Aquí es donde los Stratagems entran en acción, pero pedir el soporte de tu nave no es sencillo, ya que necesitas llevar a cabo una combinación de botones específica con tu control, y considerando la posición del D-Pad en el DualSense, tendrás que detenerte por completo para solicitar la ayuda aérea, o dejar de disparar y utilizar tu mano derecha para presionar los botones correctos, algo que le agrega un nivel adicional de estrés a cada enfrentamiento.

Si bien en múltiples momentos llegas a sentir que no hay salida, siempre hay una forma. No solo el juego cuenta con un buen sistema de movimiento, el cual te permite aventarte pecho tierra en cualquier dirección, algo que se ve y se siente de maravilla, especialmente cuando disparas a todo lo que se pone frente a ti, sino que tienes el soporte necesario para derrotar a todo lo que desees, siempre y cuando tengas a alguien junto a ti. Gracias a que Helldivers II es un juego construido con el multiplayer en mente, no hay una dificultad progresiva que logre identificar si estás jugando tú solo, con una persona, o en compañía de un escuadrón completo. Este es uno de los principales problemas del título. En dado caso de que la conectividad no funcione adecuadamente, o decidas embárcate por tu cuenta, la cantidad de enemigos que te perseguirán serán los mismos que acechan a un equipo de cuatro usuarios

Esto da como resultado una serie de momentos frustrantes en donde el juego deja de ser divertido, y se vuelve tedioso, puesto que no hay escapatoria, y simplemente mueres rodeado de enemigos que en un par de golpes te pueden asesinar. Pese a que hay tres tipos de armaduras, cada una con habilidades pasivas y un enfoque diferente, todas se sienten igual. Sin importar si cuentas con un traje orientado a la vida o a la estamina, en cuatro o cinco mordiscos de un enemigo pequeño vas a morir, y sin importar que traes puesto, Bichos como los Charger y Cyborgs como los Huks, pueden bajar toda tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Este es un apartado que claramente necesita un mejor balanceo, y comete un error que no se encuentra presente en el resto de la experiencia, ya que se llega a sentir como si Helldivers II hiciera trampa.

Fuera de este problema, la experiencia de Helldivers II es diversión pura, al grado de que todo llega a ser adictivo. El sistema de third person shooter está muy bien logrado, y hay una clara diferencia entre pelear contra Bichos y Cyborgs. La progresión, aunque sencilla, constantemente recompensa al jugador. Todos los Stratagems y armas ofrecen una serie de opciones variadas que le darán a cada usuario la habilidad de asumir el papel que mejor vaya con su estilo de juego. Las misiones son variadas, el reto va progresando de una forma natural, y el caos se convierte en un elemento que logra unir todo para dar como resultado un título que no es similar a una película de acción, sino a un comercial de reclutamiento militar, logrando transmitir un sentimiento heroico que muy pocos títulos de este estilo son capaces de crear. Lo mejor de todo, es que el elemento de juego como servicio y el multiplayer logran elevar esta aventura a nuevos niveles.

Haz tu parte

Cuando hablamos de juegos como servicio, la agresiva monetización, la microgestión y el grindeo son algunos de los conceptos que se le vienen a la mente a la mayoría de los jugadores. Helldivers II elimina estas concepciones y se enfoca en su base, la cual es crear una experiencia que en todo momento está evolucionando. Aunque sí hay una moneda que puedes conseguir usando dinero real, los Súper Créditos también se pueden obtener en las misiones, y para lo único que sirven son para comprar armaduras que no son mejores que aquellas que puedes adquirir con medallas, y eso es todo.

No hay un pase de batalla, y la tienda adicional que nos presenta Helldivers II se obtiene al comprar la versión Deluxe del juego, o usando Súper Créditos, los cuales, como ya lo mencioné, puedes conseguir de una forma natural. Una vez que pagas por tu copia, ya no necesitas gastar un solo centavo adicional. Junto a esto, todo lo que vas desbloqueando tiene un peso en tus misiones. En ningún momento tienes que conseguir un casco que te dará el 1% de velocidad al correr, o una rodillera que te permite apuntar un 3% mejor. La microgestión es algo que no está presente, y en su lugar encontramos un claro sistema de armas y armaduras que ofrecen, no solo un poder y defensa variado, sino que también diferentes beneficios. Un rifle puede tener balas de fuego, o penetrar de mejor forma la armadura; mientras que un traje te permite cargar más bombas, y otro darte un par de jeringas de curación adicionales. No es complicado, y va directo al punto, al grado de que cualquiera puede entender qué hace qué en esta entrega.

De esta forma, el juego como servicio se refiere a la forma en la que está estructurada la experiencia principal. Helldivers II nos presenta una batalla constante por la supremacía de la Súper Tierra, y esto significa que los objetivos cambian día tras día, y constantemente se nos ofrecen nuevos retos. Durante la primera semana, los Bichos fueron el principal problema, pero ahora son los Cyborgs los que se oponen a la Democracia. Al completar una misión, ayudamos con un pequeño porcentaje a la liberación de algún planeta, y cuando el juego marca la erradicación total de los enemigos en un mundo, ya no hay forma de regresar, y tenemos que avanzar a la siguiente meta.

Considerando que el juego es nuevo, no se sabe a ciencia cierta que sucederá en un futuro. Aunque lo más probable es que los Bichos y Cyborgs vuelvan a invadir un planeta que ya liberamos, dándole la oportunidad a la comunidad de regresar a este campo de batalla, no tenemos una idea de cuándo esto va a pasar. De igual forma, actualizaciones agregan más facciones, expandirán el repertorio de armas, y la experiencia que esté disponible en el 2025 probablemente será diferente a la que vemos hoy en día, y este no es un cambio banal o enfocado en arreglar los problemas que tiene el juego en estos momentos, sino que el trabajo de Arrowhead Game Studios crecerá, y lo hará para bien.

Helldivers II tuvo tropiezos en su lanzamiento, especialmente en PC. Junto a esto, la conectividad en partidas no siempre es la mejor. Si bien los desarrolladores han trabajado arduamente para mejorar la experiencia día tras día, aún es complicado encontrar gente en PlayStation 5. Cuando selecciona quickplay, o deseas unirte a la partida de algún extraño, la mitad de las veces será imposible, y esto no es todo. Una vez que estés en una partida con un equipo, es común encontrarse con glitches y bugs que te pueden arruinar la partida. En una ocasión mi personaje, y el resto de mi equipo se quedaron congelados tras realizar una acción, y solo al morir y revivir, pudimos movernos de nuevo. Junto a esto, el lag no es un gran problema, aunque sí llega a pasar.

Afortunadamente, es muy fácil encontrarse con extraños y, pese a que el fuego amigo está presente, la comunidad se ha comportado de una forma positiva. Todos tratan de ayudarse mutuamente, y no me he encontrado con un troll. Claro, esta es una situación que va a variar de persona en persona, pero si no deseas someterte a la actitud de los extraños, siempre puedes optar por jugar con tus amigos y, gracias al crossplay entre PS5 y PC, esto es muy sencillo. Disfrutar de partidas en compañía de otras personas es uno de los elementos que ha recibido mejoras constantes desde su lanzamiento y, al igual que otros elementos, la experiencia de hoy en día probablemente será muy diferente a la que veamos mañana, en una semana, o en un año.

Helldivers II toma el juego como servicio, y lo utiliza como un elemento que complementa a la perfección el tipo de experiencia que Arrowhead Game Studios está construyendo. Sí bien aún está por verse cómo es que se manejará el tema de la evolución de planetas y el regreso a mundos que ya fueron liberados, en el lapso de una semana, dos astros ya no están disponibles para los jugadores, pero seis más se abrieron. De esta forma, queda claro que Helldivers II es un título que siempre valdrá la pena jugar, y sin importar si estás solo, en compañía de extraños o con tus amigos, te la pasarás de maravilla.

Da la vida por la Súper Tierra

Helldivers II es un claro ejemplo de como un juego como servicio es más que solo monetización agresiva y microgestión de elementos. Es una experiencia que, ante todo, pone la diversión del jugador en primer lugar, y el resultado es un título entretenido y adictivo que es una maravilla de jugar en compañía de tus amigos y extraños. La historia y las actuaciones de voz juegan a la perfección con el tono cómico y la parodia a la hiperfijación de la cultura de la guerra que da por hecho de que sabes qué es Starship Troopers.

Los visuales y el diseño sonoro logran transmitir de forma efectiva el sentimiento de formar parte de un ejército y constantemente explorar nuevos y peligrosos mundos mientras explotamos, quemamos y le disparamos a todo lo que se mueve frente a nosotros, elevando la experiencia al grado de que es imposible no gritar de satisfacción cuando logras derrotar a un Titán, y las viseras del Bicho salen volando por todos lados.

Su gameplay es sencillo y eficaz, con el suficiente espacio para que logres encontrar tu estilo de juego preferido, pero nunca te olvides de la experimentación. Las misiones, la progresión y el caos que se forma en el campo de batalla son elementos que hacen que sea muy difícil dejar el control. Junto a esto, la evolución constante a la que está sometida la entrega hacen que cada día te encuentres con algo nuevo. Sí, la experiencia no está libre de errores, especialmente cuando hablamos de la dificultad de un solo jugador, y la conexión en línea en todo momento puede traer problemas severos en el futuro, y aún más cuando hablamos de preservación, pero Helldivers II sigue siendo una de los mejores títulos multiplayer hoy en día, y no puedo esperar para ver que nos entregará Arrowhead Game Studios en un futuro.