Review – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Una nueva propuesta de Capcom

Capcom está viviendo una de sus mejores épocas. Desde el lanzamiento de Resident Evil VII, la compañía ha logrado éxito tras éxito. Es impresionante la forma en la que la mayoría de sus trabajos de los últimos años han logrado ventas millonarias, o se han posicionado como experiencias que todos los jugadores deben de experimentar. Claro, este camino no ha estado libre de tropiezos, como lo fue Exoprimal, y aún así no fue suficiente para afectar su racha. Esto ha traído consigo una serie de ventajas. No solo los equipos de desarrollo han obtenido mayores presupuestos y más tiempo para hacer sus visiones una realidad, sino que la empresa está dispuesta a darle la oportunidad a proyectos un poco más pequeños y arriesgados, aquellos que no garantizan millones de copias vendidas, pero que tienen el potencial de convertirse en obras de culto que muchos recordarán en un futuro.

Esto es algo que siempre ha formado parte de la identidad de Capcom. Tan solo hay que recordar el trabajo de Clover Studio. Si bien títulos como Viewtiful Joe y Okami no fueron un éxito comercial, hoy en día son recordados con cariño, y miles de personajes exigen su regreso de alguna forma u otra. De esta manera, no debería ser una gran sorpresa escuchar que la empresa japonesa le diera luz verde a un proyecto de escala mediana, y con buenas ideas, pero que no trata de revolucionar algún género en particular, y que probablemente no venda millones de copias de la noche a la mañana. Este es el caso de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, el cual demuestra el compromiso que tiene la empresa con su nueva generación de desarrolladores.

Hace unos días llegó Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a consolas y PC, y si bien no se ha ganado la atención de todos los jugadores, se posiciona como una de las experiencias más entretenidas del año, con el potencial de convertirse en un juego de culto en un futuro. ¿Acaso Kunitsu-Gami: Path of the Goddess merece más la atención del público? ¿Este es el inicio de una nueva era para Capcom con producciones medianas? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

El camino de la Diosa

Al igual que Okami, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess cuenta con una fuerte inspiración en la religión del sintoísmo. El trabajo de Capcom nos presenta un viaje espiritual libre de diálogos, en donde las emociones y las acciones son la principal forma en la que todos los eventos que suceden frente a nosotros son comunicados al jugador. En lugar de presentar una idea completamente nueva, o jugar de forma interesante con los conceptos que todos asociamos con estas creencias, el título opta por usar las concepciones básicas de una forma que todos podamos entender y, si bien cae en lugares comunes, su objetivo es justamente este.

El Monte Kafuku ha sido corrompido por la contaminación y los Seethe, una representación de demonios, espíritus y yōkai, los cuales tienen como objetivo principal el maldecir todo lo que tocan y corromper el dominio de los humanos. Para prevenir esto, la doncella Yoshiro se embarca en un viaje de purificación a lo largo de esta colina. Sin embargo, ella no puede llevar a cabo esta procesión sola, por lo que no solo requiere la ayuda de los aldeanos de cada pequeño pueblo en el camino, sino que también necesita de la protección de Soh, una guerrera cuyo objetivo es proteger a la sacerdotisa ante cualquier peligro. Con esta misión en marcha, el dúo comienza un viaje espiritual que los llevará al límite.

En lugar de presentar una narrativa complicada con diferentes eventos y una progresión que nos muestra una evolución de personajes, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess decide dejar esto de lado, y darle un gran énfasis a los fundamentos del sintoísmo. Sin embargo, esto no quiere decir que Capcom no se esforzó por crear un vínculo entre el jugador y los personajes principales. Si bien Soh es a quien controlamos durante toda la aventura, su presencia es simplemente instrumental. No tiene un solo gramo de personalidad más allá de su deseo de proteger a Yoshiro. Lo mismo se puede decir de la doncella. Su tarea como sacerdotisa es lo único que la caracteriza, y en ningún momento se cuestiona su papel. Afortunadamente, las cinemáticas y su transformación a lo largo de esta travesía logran ofrecer el suficiente nivel de empatía para que seas capaz de apoyar su tarea a lo largo de las 15 horas que dura esta aventura.

Si bien la falta de una evolución narrativa o complejos personajes puede verse como un punto negativo, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess nunca demuestra interés en explorar estos conceptos. Su objetivo es ser una historia sintoísta muy tradicional, en donde el mensaje de cuidar el ambiente y no olvidar el papel que los Dioses tiene en la naturaleza, son el principal enfoque. En este sentido, el título de Capcom hace un muy buen trabajo al presentarle estos conceptos a un público occidental, uno que probablemente no está familiarizado con esta perspectiva.

Al final del día, la historia no es la estrella de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, ese honor le corresponde a su presentación visual y gameplay. Sin embargo, Capcom se dio a la tarea de crear una aventura sencilla, pero carismática. Pese a la falta de diálogos, es fácil involucrarse emocionalmente con el viaje de Yoshiro y, para el final, es casi imposible no reaccionar a todo lo bueno y malo que le sucede. Tal vez no sea memorable, pero este nunca fue su objetivo.

Yin y Yang

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sobresale, principalmente, por su espléndido apartado visual. Al presentarnos una aventura de época, somos transportados al Japón feudal, en donde el Monte Kafuku se ha convertido en hogar y prisión de cientos de aldeanos. Pese a ser solo una locación, Capcom nos presenta múltiples niveles que abarcan desde bosques, pasando por cavernas, lagos, hasta aldeas cubiertas de nieve. Es una variedad que le otorga un carisma especial a esta aventura. Genuinamente sientes que estás recorriendo el hogar de alguien. Durante tu primera visita, las casas están destruidas, y un parásito en forma de los Seethe se ha apoderado de cualquier sensación de seguridad, dejando solo rastros de maldad que ha tomado forma de ramas y estructuras de carne que demuestran una versión retorcida del sintoísmo.

Sin embargo, gracias a la purificación de Yoshiro, este mundo va cobrando vida una vez más. Aquí, la atención al detalle es la estrella. Cuando una estructura que ha sido contaminada regresa a la normalidad, podemos ver un poco de iluminación, y una vez que somos capaces de visitar los niveles para reconstruir estas zonas, somos testigos de una transformación muy marcada, en donde los colores cálidos se vuelven los protagonistas, y todo regresa a la normalidad, demostrando una unión entre la naturaleza y la humanidad.

Si bien las locaciones que visitamos son parte importante de este apartado, son los diseños de los personajes y enemigos lo que se roban la atención del jugador en todo momento. En el caso de Yoshiro y Soh, podemos presenciar una serie de prendas tradicionales que dejan en claro su papel como sacerdote y guerra respectivamente, pero sin dejar de lado un aspecto de divinidad que las caracteriza. Esto se puede apreciar con un contraste directo con los aldeanos, quienes portan una vestimenta que carece de un solo rastro de belleza, y en su lugar sus ropajes están gastados, marcadon una función práctica, y no estética. No es hasta que reciben la bendición de nuestras protagonistas que son capaces de asumir un rol que, si bien no les ofrece un estilo que llegue al nivel presente en Yoshiro y Soh, reflejan su nuevo papel en esta aventura.

Por su parte, los Seethe son una combinación de yōkais y espíritus malignos que reflejan una versión corrompida de animales, humanos y otros seres del otro mundo. Aunque la selección comienza de una forma muy sencilla, eventualmente el catálogo se expande de una forma sensacional, y constantemente el juego tiene algo nuevo que mostrarnos. El detalle en cada uno de los diseños es impresionante, al grado de que los desarrolladores fueron capaces de tomar el estilo característico de los kakejiku, o al arte japonés de esa época, y darles nueva vida en ambientes tridimensionales. Es un trabajo impresionante que merece un gran reconocimiento.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess es capaz de conquistar al jugador en un solo instante gracias a su apartado visual. Es, simplemente, un trabajo fenomenal que funciona muy bien con el tipo de historia que se nos presenta. Para el público occidental, este resultado logra demostrar en acción múltiples conceptos que pueden sonar ajenos a nosotros, e introduce algunas ideas clásicas del sintoísmo a un mercadp internacional. El Monte Kafuku ofrece una gran variedad de locaciones, y los diseños de los personajes y enemigos es algo que le otorga una identidad única a esta entrega.

Clásico

Al igual que el apartado visual, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess emplea múltiples elementos tradicionales de Japón para construir su identidad sonora. No solo el enfoque en el shamisen nos transporta a otra época, sino que los efectos de sonido son capaces de presentarnos criaturas de otro mundo que causan un conflicto con nuestra percepción de la realidad. En este sentido, el trabajo de Capcom presenta pocos riesgos, pero esto no es un problema. Interesantemente, hay momentos en donde podemos escuchar una serie de instrumentos modernos que se utilizan para enfatizar las batallas contra los imponentes jefes que se interponen en nuestro viaje.

A la par, las actuaciones de los actores son mínimas, y aun así logran colaborar con el resto de este apartado. Más allá de un par de líneas en la introducción, el juego carece de alguna actuación que se enfoque en el diálogo. En su lugar, cada pequeña interacción se lleva a cabo por medio de gruñidos y otro tipo de reacciones sonoras que son fáciles de entender sin importar el idioma que una persona hable. En este sentido, la actriz de Yoshiro hace un gran trabajo al trasladar el dolor y la devoción que la sacerdotisa expresa por medio de sus actos físicos y la firmeza de su voz.

Cautivador y sencillo

Junto a su apartado visual, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sobresale por su gameplay. Al igual que los otros apartados, el trabajo de Capcom no demuestra un interés en proponer algo completamente nuevo, revolucionar el género de estrategia, o cambiar la forma en la que los hack and slash funcionan. En su lugar, los desarrolladores se han dado a la tarea de tomar múltiples elementos de diferentes géneros, combinarlos y tratar de ofrecer la mejor experiencia posible sin alguna modificación sustancial, y el resultado es positivo, al grado de que cualquiera puede ser cautivado por sus mecánicas, y en abrir y cerrar de ojos llegar al final en un par de días.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess es descrito como un tower defense con elementos de hack and slash y construcción. De esta forma, cada uno de sus tres pilares trabajan en armonía para crear una experiencia que, pese a contar con múltiples elementos que ya conocemos, son empleados de una forma refrescante y cautivadora. Cada uno de los niveles presentes se divide en tres fases distintas con un objetivo claro, guiar a Yoshiro a lo largo de una zona para purificarla y evitar que los diferentes Seethe se interpongan en nuestro camino, solo para después ayudar en la reconstrucción de cada zona.

Cada nivel comienza de día, en donde tenemos que marcar un camino predeterminado para Yoshiro usando recursos que encontramos al purificar pequeños brotes de Seethe en cada zona. Aquí, el objetivo es emplear el tiempo que se nos ofrece para liberar aldeanos, a lo que les podemos asignar roles, como arquero, curandera o guerrero. Cada uno tiene atributos específicos y unidades enemigas en las que se especializan. Junto a esto, es necesario encontrar tesoros, abrir paso a zonas opcionales, reconstruir partes del camino, y construir estructuras de defensa que nos ayuden a eliminar cualquier reto que nos espera al caer la noche.

Una vez que la luz del día desaparece, comienza la segunda fase de cada nivel. Aquí, Yoshiro se detiene por completo, y el objeto es defender a la sacerdotisa hasta el amanecer, y tenemos dos formas de hacer esto posible. La primera de estas es usar a los aldeanos de una forma estratégica para que protejan a la chica en todo momento. Cada unidad cuenta con un área de daño, en donde comenzarán a actuar en cuanto un enemigo entre en su zona. Junto a esto, también podemos controlar a Soh, quien funciona como una súper unidad, la cual tiene acceso a diferentes combos, ataques especiales, un arco con flecha, y distintos modos de comandar al resto de los campesinos.

Todo depende de tu forma de actuar como comandante. ¿Quieres esparcir a las unidades de una forma estratégica a lo largo de un nivel? Piensa bien por donde pasarán los enemigos. ¿Deseas reunir a todos los aldeanos en un solo lugar y funcionar como un muro inexpugnable? Nada te detiene. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess le ofrece al jugador la libertad de enfrentarse a cada reto de la forma que más le agrade, y lo mejor de todo, es que también cuenta con una buena variedad de retos. El juego no solo va introduciendo nuevos enemigos y unidades para controlar de forma constante, sino que ocasionalmente cambia la estructura de cada misión. Hay momentos en donde es imposible usar a Soh para pelar, por lo que necesitas hacer uso de cada unidad de la mejor forma posible. El caso contrario también es cierto, en donde la guerrera tiene que enfrentarse a oleadas de enemigos, aunque para hacer esta tarea fácil puedes construir trampas y otro tipo de estructuras defensivas. Por último, hay enfrentamientos contra jefes en donde la presión de una destrucción inmediata siempre está sobre el jugador.

Una vez que llegas al final de un nivel y cada zona es purificada, es posible regresar a estas zonas, pero ahora con el objetivo de reparar el daño causado por los Seethe. Aquí, cada aldeano que liberaste puede ser asignado a una estructura para restaurarla, y una vez terminada, obtienes una recompensa, como objetos coleccionables, o recursos necesarios para mejorar cada unidad y a Soh. Este sistema es muy sencillo, en el sentido de que cada soldado obtiene más vida, ataque y un movimiento especial, mientras que la guerra es capaz de utilizar nuevos comandos o movimientos únicos.

Parte de lo que hace especial a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, es su simplicidad. Es un juego corto, de no más de 15 horas, lineal, y en donde sientes una constante progresión. Cada elemento funciona para mantener enganchado al jugador, y en ningún momento tiene la pretensión de ser algo que no es. En este sentido, es bueno ver que Capcom le dé luz verde a proyectos más pequeños que diversifican su catálogo de propiedades, y le da la oportunidad a los desarrolladores, especialmente a los más jóvenes, de tomar riesgos sin miedo a fallar y causarle una herida financiera a la compañía.

Joya oculta

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess no es el Juego del Año, pero no trata de serlo. El trabajo de Capcom es una experiencia muy entretenida que tiene el potencial de convertirse en un clásico en un futuro. Una joya oculta que muchos recordarán con cariño en un par de años. La historia es simple, pero cautivadora, gracias a la clara misión principal y a las cinemáticas, el jugador es capaz de empatizar con Yoshiro y su viaje, por lo que existe un incentivo para proteger a la sacerdotisa en todo momento.

El apartado visual es simplemente espectacular. El sintoísmo no solo es un elemento narrativo, sino que el jugador puede ver claramente las características positivas y negativas que encontramos en el Monte Kafuku. El diseño de personajes y los diferentes enemigos son impresionantes, y uno de los elementos que cautivará al público en un instante. Lo mismo se puede decir de la música y las actuaciones de voz, las cuales complementan a la perfección la dirección de arte y el tipo de historia que se nos presenta.

Por su parte, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess nos presenta una interesante combinación entre tower defense y hack and slash, en donde el jugador tiene las suficientes herramientas para enfrentarse a cada reto de la forma que más le agrade. El ritmo es adictivo, y constantemente hay un sentimiento de progresión que te engancha, y no puedes soltar el control hasta que llegas a los créditos finales. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess es un clásico en proceso, un título del cual todos hablaremos en un par de años como una de las joyas de esta generación.