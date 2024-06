Review – Shin Megami Tensei V: Vengeance

Shin Megami Tensei V.5

Atlus es uno de los estudios más aclamados de Japón en estos momentos, pero esto no siempre fue así. Desde la década de los 80, este equipo se ha encargado de crear experiencias únicas, las cuales exploran temas e ideas que rara vez veíamos durante esos años, e incluso hoy en día son una anomalía, al menos en el mercado AAA para los jugadores en general. No fue sino hasta mediados de los 2000 que lograron obtener un decente nivel de reconocimiento gracias a títulos como Shin Megami Tensei III y Persona 3. Desde entonces, este equipo se ha encargado de expandir sus conceptos en proyectos a gran escala que, con el paso del tiempo, han logrado popularizar estas franquicias, pero siempre hay espacio para mejorar, como Shin Megami Tensei V lo dejó claro en su momento.

En el 2021, después de años en desarrollo, Shin Megami Tensei V llegó exclusivamente al Nintendo Switch con una recepción positiva, aunque no perfecta. Si bien el gameplay y los nuevos sistemas que se implementaron para hacer que la experiencia sea mucho más sencilla para aquellos que nunca habían tocado un juego en esta serie fueron bien recibidos, apartados como la historia y el desempeño técnico fueron severamente criticados. Puedes checar nuestra reseña de la entrega original aquí, y conocer a detalle todos sus aspectos. Hoy en día es fácil señalar los puntos en donde la narrativa no logra desempeñarse adecuadamente, especialmente ante los ojos de los fans más aguerridos. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que Atlus se diera a la tarea de crear una versión mejorada para todas las plataformas.

Además de darle la oportunidad a un nuevo público de experimentar esta entrega, Shin Megami Tensei V: Vengeance incluye una campaña completamente original, así como una serie de mejoras de vida. Esto es atractivo para todos los jugadores, tanto aquellos que disfrutaron de este título en su momento, así como los que nunca tuvieron la oportunidad de ver cómo el Nahobino se transformó en un Dios. ¿Acaso Vengeance es la versión definitiva de Shin Megami Tensei V? ¿La historia soluciona los problemas del título que vimos en 2021 o complica innecesariamente la trama principal? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Vengeance is at hand

Shin Megami Tensei V nos presenta un viaje en donde las ideas y preguntas son mucho más importantes que las respuestas. De esta forma, los personajes principales no están desarrollados por completo, y solo cumplen con la función de ofrecer un mensaje que juega con los conceptos de la serie, pero no tratan de presentar una evolución de lo visto en la cuarta entrega, y terminan por ser una amalgama de lo que se nos presentó en el tercer título. Esto no es necesariamente malo, pero claramente decepcionó a más de una persona. En lugar de erradicar por completo esta historia, Vengeance nos ofrece dos caminos a seguir. Tenemos Canon of Creation, el cual ofrece la misma campaña que vimos en el 2021, sin algún tipo de cambio; y Canon of Vengeance, el cual tiene las mismas bases, pero la introducción de un personaje clave cambia sustancialmente la forma en la que los hechos se desarrollan.

En Canon of Vengeance, Shin Megami Tensei V comienza de una forma similar. Una vez más tomamos el papel de un estudiante de preparatoria en Tokio, el cual obtiene el poder de un Dios después de ser transportado a una versión destruida de su hogar. Lo interesante es que en este mundo se encuentra con Yoko Hiromine, otra estudiante que esconde un terrible secreto. Si bien las primeras horas de esta campaña son muy similares a Canon of Creation, rápidamente vemos el impacto que este nuevo personaje tiene en el resto del elenco, alterando algunos eventos que ya conocíamos, y dándonos la oportunidad de experimentar algunos segmentos originales. A la par, también se introduce un grupo de demonios conocido como Qadištu, quienes tienen un objetivo que va más allá de apoderarse del Trono de la Creación.

La inclusión de Yoko Hiromine y el grupo de Qadištu ocasiona que muchos de los eventos que conocíamos del Canon of Creation sean modificados sustancialmente. Estos cambios cuentan con una progresión natural. La primera sección es idéntica a la campaña original, aunque con un par de diálogos nuevos. La segunda parte empieza a introducir ideas originales y las motivaciones de los personajes cambian. Todo culmina con una sección nunca antes vista que modifica por completo la dirección de la trama, al grado de que no sabes exactamente qué sucederá. Seguir el camino preestablecido por la historia original, pero con una serie de ideas refrescantes, al grado de desviarse en un punto específico, está muy bien manejado, especialmente para aquellos que disfrutaron del título de 2021. Esto mamtiene al jugador al filo del asiento, y juega con sus expectativas. Claro, si esta es la primera vez que experimentas Shin Megami Tensei V, entonces no tendrás la misma reacción.

Lamentablemente, el final del juego decide regresar al camino original, y si bien los eventos que aquí se desarrollan son diferentes y tienen un impacto alejado a lo que vimos en su momento, es decepcionante que Atlus no se comprometió por completo a la idea de ofrecer algo completamente original a partir de la segunda mitad de la aventura. No es algo terriblemente malo, puesto que aún hay un par de sorpresas y momentos que juegan de una forma interesante con los conceptos de la serie, pero claramente hubo espacio para cambiar totalmente el último cuarto de la aventura.

Más allá de la estructura y los eventos a gran escala, uno de los cambios positivos que nos presenta Canon of Vengeance, es el hecho de que el elenco principal tiene un mayor peso, y sí llegas a conocer a Yuzuru Atsuta, Ichiro Dazai y Shohei Yakumo de una forma que simplemente era imposible en Canon of Creation. Considerando que cada uno de estos tres representan las alianzas al Chaos, Law y Neutral respectivamente, todas las interacciones que tenemos con ellos nos muestran de una mejor forma cómo es que cada uno acepta su rol. Si bien Canon of Creation estaba enfocado en la forma en la que cada uno utiliza el poder del Nahobino a su favor revelando sus verdaderas intenciones, en esta nueva historia vemos cómo el poder divino los corrompe, aprovechándose de las debilidades de cada uno, para así caer en los papeles que les tocan.

Este es un ejemplo de cómo es que Canon of Vengeance toma los conceptos básicos que vimos en el 2021, y los expande. Si bien el desenlace es el mismo, el trayecto es diferente y hace que la decisión de caminar por una de estas rutas no sea tan sencillo como solo elegir una opción en los últimos minutos de la aventura. Esto es eliminado por completo, y en su lugar el juego toma en consideración las decisiones que llevaste a cabo a lo largo de la aventura para ofrecerte uno de los finales disponibles.

Si bien Yuzuru Atsuta, Ichiro Dazai y Shohei Yakumo tienen un mayor peso y son representados de mejor forma, Yoko Hiromine y Tao Isonokami son en realidad las que hacen un gran trabajo al momento de presentarle al jugador el conflicto entre las diferentes filosofías que esta entrega explora. Aunque los personajes secundarios tienen un mayor peso, Shin Megami Tensei V sigue siendo un juego que está más enfocado en una lucha celestial que utiliza la moral para cuestionar la manera en la que la sociedad funciona hoy en día. El título aún no está interesado en ofrecer una respuesta a la desigualdad o el bullying, sino que prefiere poner al jugador en diferentes situaciones de este tipo, y dejar que él mismo decida. Claro, esto también resulta en momentos en donde la respuesta está en blanco y negro, dejando a la posibilidad de un punto medio de lado y, considerando el enfoque narrativo que tiene Canon of Vengeance, esto es intencional.

Ahora, la pregunta es: ¿necesitas jugar Canon of Creation para entender qué sucede en Canon of Vengeance? No, pero lo recomiendo mucho. En más de una ocasión, la nueva historia espera que estés familiarizado con la aventura original. Específicamente, hay un momento en donde exploramos una región nunca antes vista, sustituyendo un conflicto que, pese a nuestra ausencia, sigue ocurriendo. De esta forma, algunos elementos se pueden sentir incompletos si no jugaste Canon of Creation.

El único problema que se trató de solucionar, pero sigue presente, es el ritmo. Debido a que el juego cuenta con enormes zonas para explorar, la forma en la que está estructurada la historia involucra múltiples horas en donde tratamos de llegar de un punto a otro, solo para tener un par de minutos de interacción o exposición. En Canon of Vengeance esto no es tan notario, puesto que el tener a Hiromine y a Tao en tu equipo hace que en todo momento tengas a alguien que reaccione a tus acciones. Por si fuera poco, se incluyen nuevas interacciones y momentos clave en la historia que antes no estaban presentes, y hacen que las extensas regiones de Da’at tengan más vida, aunque pasarás mucho tiempo rondando estas regiones sin alguna sola línea de diálogo.

Shin Megami Tensei V: Vengeance nos ofrece dos historias que exploran temas similares, pero al mismo tiempo tienen resultados diferentes. Si bien Canon of Vengeance se puede sentir como una reacción a las críticas negativas que sufrió el juego en su momento, esta sigue siendo una narrativa interesante. Algunas de las ideas aquí presentes complementan a la perfección lo que vimos originalmente en Canon of Creation. El mayor peso que se le dio al elenco principal hace que sus respectivos papeles sean más fuertes y la decisión final no sea tan sencilla de tomar. Yoko Hiromine es un gran agregado que funciona como una segunda protagonista y que permite explorar ideas más complejas, pero sin alejarse de las concepciones generales de la serie. Todos aquellos que jugaron Shin Megami Tensei V en el 2021 apreciarán los cambios y mejoras a la historia principal, mientras que los que experimentarán esta aventura por primera vez tendrán la oportunidad de gozar un trabajo bien ejecutado que es una buena introducción a esta franquicia. Por si fuera poco, Canon of Creation, con todos sus puntos positivos y negativos, sigue presente aquí.

Humans, Demons, and…

Uno de los aspectos más controversiales del lanzamiento original de Shin Megami Tensei V fue su desempeño técnico. Al ser una exclusiva del Nintendo Switch, el trabajo de Atlus le pedía demasiado a este hardware, por lo que el rendimiento fue todo menos óptimo. El frame rate era incapaz de mantener 30fps estables, y la resolución en dock estaba por debajo de los 900p. Esto fue el resultado de ofrecer múltiples mapas abiertos que estaban cargados de enemigos, estructuras de todo tipo y una serie de elementos visuales que le otorgan una identidad única a Da’at. Afortunadamente, estos problemas han desaparecido por completo en Vengeance, al menos cuando hablamos de las otras plataformas.

En el caso del PlayStation 5, Shin Megami Tensei V: Vengeance corre de maravilla, con 60fps en todo momento y 4K. Si bien el juego sigue utilizando algunos trucos para mantener el rendimiento estable en todo momento, como enemigos que corren a un frame rate diferente dependiendo de qué tan alejado o cerca estés de ellos, estos son detalles que no muchos van a notar. Si bien no es posible elegir entre un mayor enfoque al rendimiento o la calidad visual, esta nueva versión incluye un par de opciones adicionales, como la capacidad de modificar el Motion Blur, la Oclusión Ambiental y el Anti-Aliasing, las cuales son bien recibidas. Esto quiere decir que la experiencia va a funcionar muy bien, al menos con consolas de actual generación. Esto también significa que algunos de los problemas más notorios del Unreal Engine 4 ya no estén presentes en Vengeance, como las texturas que no cargan a tiempo en los menús, especialmente cuando ves a los demonios en tu equipo.

El resultado es una experiencia de primer nivel, la cual también se beneficia de tiempos de carga muchos más rápidos entre áreas, y que eleva sustancialmente la ya de por sí increíble dirección de arte. El trabajo de Masayuki Doi sigue siendo impresionante. El enfoque que tienen las deidades en esta ocasión hace que sus diseños tengan un aspecto celestial que moderniza a los demonios clásicos, y le otorga una identidad única a las criaturas completamente nuevas. Con Shin Megami Tensei V esto estaba más que claro, y con Vengeance reafirma su maestría sobre este apartado.

Los nuevos demonios, así como Yoko Hiromine, logran resaltar inmediatamente. La chica cuenta con un diseño bastante sencillo, pero Doi le da un gran peso a sus ojos para expresarse de una forma que otros personajes no hacen. Lo mejor de todo, es que su vestimenta, peinado y la forma en la que está animada contrasta directamente con Tao Isonokami, ofreciendo otra cara de la misma moneda, y complementa a la perfección el papel que tiene en la historia.

Incluso con una selección decente de nuevos y viejos demonios que no estaban presentes en el lanzamiento original de 2021, son las chicas de Qadištu las que se llevan las palmas. Cada una cuenta con un diseño único que juega con el concepto que representan en diferentes culturas, pero con los temas de la sexualidad y violencia presentes de cierta forma en cada una. El ejemplo perfecto es Naamah, quien posee unas piernas extremadamente largas que acentúan su complexión, todo esto mientras la vemos morderse el dedo de una forma provocativa.

A la par, el Nahobino también recibe un diseño actualizado. Llega un punto en la historia en donde nuestro protagonista sufre de un cambio visual sustancial, dejando de lado su extensa melena y traje azul. En su lugar, se nos presenta una cabellera corta con una vestimenta inspirada en diversas culturas africanas, como la egipcia, y orientales, como la hindú, con hombreras mucho más marcadas y largas botas. Si bien el color azul es sustituido por un tono púrpura, aún hay elementos que se conservan, como las líneas de energía que representan su divinidad precristiana. Es una propuesta bastante interesante que logra refrescar la experiencia.

Por si fuera poco, Canon of Vengeance incluye una zona totalmente nueva, la cual cuenta con un diseño menos vertical en comparación con el nivel que sustituye, así como una arquitectura interesante. Esta versión destruida de Shinjuku está divida en dos. Primero, exploramos un vasto campo en donde la naturaleza domina, con gigantescos árboles y una vegetación que bien podría formar parte del Jardín del Edén. Eventualmente, llegamos a una zona repleta de edificios destruidos, y aquí es donde encontramos las mismas estructuras que adornan el resto del juego. Si bien el enfoque en tonos monocromáticos, como el blanco, le da un toque especial a esta área, la segunda sección rápidamente cae en la monotonía que ha sido severamente criticada.

Queda claro que Shin Megami Tensei V: Vengeance, al menos en su versión de PlayStation 5, logra resolver todos los problemas técnicos que encontramos en Nintendo Switch, y las novedades, tanto en los demonios como en la zona adicional, son más que bienvenidos, logrando ofrecer una experiencia completa para todos los jugadores que no habían experimentado esta entrega en el pasado, mientras que los veteranos podrán ver estos cambios como una pieza que bien pudo formar parte de la aventura original. Ahora, queda una duda: ¿qué tal funciona Shin Megami Tensei V: Vengeance en Nintendo Switch? Bueno, Defa estuvo jugando esta versión, y ahora le cedo el espacio para que hable más a respecto.

Sobre la versión de Nintendo Switch

¿Qué tal amigos? Aquí Defa, tomando por asalto la reseña de Sebas para contarles un poco de la versión de Shin Megami Tensei V: Vengeance para Nintendo Switch, a la cual, nuestros amigos de Atlus también nos dieron acceso y que yo mismo he estado probando desde hace ya unos días. Por supuesto, esta versión en específico nos generaba bastante curiosidad, pues recordemos, Mega Ten V se lanza originalmente como exclusiva para la híbrida de los padres de Mario, recibiendo fuertes críticas en su apartado técnico debido a su baja resolución y poco estable framerate. ¿Cambió en algo ahora que tenemos la versión definitiva de este gran RPG?

Lo primero que me gustaría aclarar es que si bien coincido en que Shin Megami Tensei V podría haber funcionado mejor en lo técnico cuando se lanzaba hace unos años, al menos en mi caso, para nada me topé con un título injugable ni mucho menos. Aclarado lo anterior, te cuento que, para decepción de algunos, Shin Megami Tensei V: Vengeance en el Nintendo Switch, se comporta de manera prácticamente idéntica a cómo lo hizo la versión pasada; es decir, tenemos una imagen generalmente borrosa que evidentemente está corriendo a resoluciones bajas, mientras que del lado del framerate, igualmente se nos presenta una experiencia no tan fluida.

Al igual que la mayoría, tenía la esperanza de que Vengeance fuera la oportunidad perfecta para que Mega Ten V funcionara de mucho mejor manera en el Switch, pero parece ser que el juego en general sí es demasiado para la consola de Nintendo o que al menos, Atlus simplemente no encontró la manera de sacar mejor provecho del hardware, el cual, hemos visto tener un gran desempeño con juegos de la escala como, por ejemplo, Xenoblade Chronicles 3. Como sea, con esta versión tienes la ventaja de la potabilidad, pero te diría que si estás buscando una gran calidad de imagen y excelente desempeño, apuestes por las otras versiones.

Posesión

Dentro de todos los cambios y mejoras que nos ofrece Shin Megami Tensei V: Vengeance en comparación con el título original de 2021, el apartado sonoro presenta la menor cantidad de modificaciones. Claro, la presencia Hiromine y la nueva historia traen consigo líneas de diálogo originales, en donde los actores tienen más espacio para demostrar su talento. En este sentido, Erin Yvette hace un gran trabajo al momento de darle vida a este personaje en inglés. Al tener un peso bastante grande en la aventura, cada interacción que tenemos con ella está bien trabajada, y si bien su rol evita que escuchemos algo fuera de lo ya establecido, juega muy bien con las cartas que se le han dado.

Por extraño que suene, Mark Whitte como Yuzuru Atsuta es quien recibe el material más interesante. Debido a los cambios a su personaje en Canon of Vengeance, el actor cuenta con un material mucho más dinámico para ofrecernos una interpretación que explora diferentes emociones de este personaje. Sin embargo, su estilo monótono sigue presente, y estos momentos llamativos son contados. Aun así, lo que se nos ofrece es cautivador, aunque probablemente algunos lo vean como potencial desperdiciado.

Junto a las nuevas actuaciones de voz, el soundtrack de Shin Megami Tensei V se ha expandido con una serie de composiciones creadas específicamente para las batallas originales que encontramos en Canon of Vengeance, y si bien ninguna llega al nivel de lo que Dancing Crazy Murder y Humans, Demons, and… nos presentaron, son un gran complemento que le otorgan una identidad única a la campaña adicional, y probablemente se convertirán en las favoritas de algunos fans. Este trabajo sigue con la misma tendencia de ofrecer canciones que van desde algo que se puede escuchar en una rave, pasando por un metal pesado digno de bandas como Antrax, hasta un uso de instrumentos religiosos para crear el rock progresivo que tanto ha caracterizado a la serie.

Debido a su naturaleza, el apartado sonoro de Shin Megami Tensei V: Vengeance no necesitaba presentar algo completamente nuevo. Su enfoque está en expandir en los conceptos introducidos en el título de 2021, y cumple muy bien su cometido. Las actuaciones de voces adicionales expanden la representación de cada personaje, y van acorde con la historia, mientras que la participación de Erin Yvette como Hiromine está muy bien integrada. El único problema es que sigue sin haber una sincronización entre el diálogo en inglés y las animaciones de los personajes. De igual forma, la música es increíble, y cada una de las composiciones se sienten como una parte del trabajo original.

El milagro no está roto

En su momento, Shin Megami Tensei V se encargó de refinar todos los elementos que la serie y sus spin-offs han estado usando desde el lanzamiento de Shin Megami Tensei III. Esto significa que el Turn Press System está de regreso, y todas las nuevas mecánicas que se crearon para el sistema de combate están enfocadas en simplificar algunos apartados, mejorar otros, y darle al jugador múltiples opciones de personalización que nos permiten jugar de la forma que más nos agrade. Este es un JRPG por turnos en donde controlas una equipo de cuatro demonios, de los cuales uno es el protagonista, y los otros tres son criaturas que puedes convencer de que se unan a tu causa, o puedes crear al fusionar múltiples espíritus. Cada uno tiene diferentes afinidades, y el objetivo está en abusar de las debilidades de tus oponentes para extender tu turno, y hacer la mayor cantidad de daño posible.

Claro, esto no fue perfecto en su momento, porque hubo un par de elementos que claramente fueron opacados por otros que tenían una mayor ventaja en el campo de batalla. De esta forma, Vengeance se encarga de balancear un par de apartados gracias a la inclusión y modificación de ciertos aspectos, lo cual hace que la personalización sea un mayor factor en esta ocasión. Uno de los cambios más pequeños, pero mejor implementados, son los movimientos de demonios.

En la experiencia base, la magia era lo que debías usar para ganar, puesto que era la forma más fácil de abusar de las debilidades de tus oponentes. Esta sigue siendo una estrategia válida en Vengeance, pero ahora se le da un mayor peso a los ataques físicos con alguna afinidad elemental, algo que ya estaba presente en la entrega de 2021, pero ahora más demonios tienen acceso a este tipo de movimientos. Esto hace que tu equipo no esté necesariamente conformado enteramente por usuarios de magia, y tengas la oportunidad de experimentar con todas las opciones que hay disponibles.

A la par, el catálogo de demonios se ha expandido significativamente. En Vengeance se han agregado 40 criaturas que podemos usar, algunas son completamente nuevas, como las integrantes de Qadištu, y otros provienen de entregas pasadas. Cada opción a nuestra disponibilidad vale mucho la pena, y aquellos que ya disfrutaron del título en 2021 tienen que aprovechar esta oportunidad para experimentar con diferentes combinaciones. En mi caso, una de las chicas de Qadištu se volvió parte esencial de mi equipo, puesto que su habilidad única le permite que su magia golpee de forma crítica, algo que es imposible bajo circunstancias normales.

Otro elemento que ha sufrido de pequeñas, pero importantes modificaciones, son las habilidades Magatsuhi. Estas proporcionan algún beneficio en batalla, como ataques devastadores o movimientos únicos para cada tipo de demonio disponible en tu equipo. Sin embargo, el sistema cuenta con una falla muy clara, y es que la primera habilidad que nos da el juego es la mejor. La posibilidad de siempre hacer daño crítico elimina por completo el interés que el jugador pueda tener por experimentar con las diferentes opciones a su alcance. De esta forma, Vengeance introduce una forma de contrarrestar esto y, es que similar a Persona 3 Reload, hay una serie de poderes únicos que se activan al tener a dos o más criaturas de cierto tipo en el campo de batalla.

Claro, el Magatsuhi crítico sigue siendo la mejor opción en el combate, pero las nuevas habilidades ofrecen una alternativa que vale la pena explorar, al grado de que no me sorprendería si se convierten en parte esencial de algunas estrategias. A la par, esto también incentiva a la constante personalización de tu equipo, puesto que al cambiar de demonios podrás encontrar poderes que de otra forma no verías en una partida normal.

Otro pequeño cambio que vale la pena mencionar son las habilidades del Proto-Fiend. Estos son los poderes únicos del Nahobino, y en el juego base se encontraban en pequeños cofres, convirtiéndolos en ítems de un solo uso. La única forma de obtener más movimientos de este tipo era comenzar una partida en New Game+. Esto no sucede en Vengeance. No solo estos objetos están marcados de forma única en el mapa, sino que después de un par de minutos vuelven a aparecer, lo cual incentiva aún más la experimentación con el protagonista. Además, se han incluido nuevos sets que están enfocados en el soporte y en rebajar las estadísticas de tus contrincantes.

Más allá de esto, el agregado más importante en Vengeance, el cual es exclusivo de la campaña de Canon of Vengeance, es la posibilidad de que ciertos humanos se unan a tu equipo. A lo largo de la aventura, algunos de tus compañeros de clase no solo te acompañarán para presenciar momentos clave en la historia juntos, sino que también puedes usarlos en combate. Dazai, Hiromine, Atsuta e Isonokami pueden pelear junto al Nahobino en secciones específicas. Algunas de estas duran solo un momento, pero las dos chicas estarán a tu lado durante casi tres cuartos de la aventura principal.

Estos personajes humanos no se pueden modificar. Esto significa que sus movimientos y estadísticas ya están establecidas. Afortunadamente, cada vez que acabas una sección, nuestros compañeros mejoran sus habilidades para que no pierdan su utilidad. Si bien Dazai y Atsuta son muy normales, Hiromine e Isonokami nunca abandonaron mi equipo. Las chicas ofrecen una buena variedad de poderes. Isonokami, por ejemplo, se enfoca en mejorar y curar al equipo, mientras Hiromine hace bastante daño con magia oscura. Afortunadamente, si esto no es de tu agrado, nada te obliga a tener a estas estudiantes en tu equipo, puesto que son básicamente otros demonios, solo que sin algún tipo de personalización. Es un agregado bien implementado que le da un toque especial a Canon of Vengeance.

Más allá de esto, los sistemas de combate y personalización siguen siendo los mismos que nos encontramos en el lanzamiento de 2021. Los milagros le ofrecen al jugador una progresión completamente controlada por él, la cual es accesible en todo momento y permite que cada persona construya a su Nahobino de una forma única, al menos antes de desbloquear todo para la segunda o tercera vuelta por la campaña. Lo más interesante, es que se incluye una zona en donde es posible interactuar con todos tus demonios, lo cual aumentará su poder, algo que también aplica al Nahobino. En realidad, los más grandes cambios que nos ofrece Vengeance se encuentran en la forma en la que navegamos por sus áreas principales, puesto que se han incluido una serie de mejoras que hacen que la vida del jugador sea mucho más sencilla.

Escalera al Cielo

Aunque Shin Megami Tensei V no ofrece muchos cambios a gran escala al sistema de combate, son innegables las modificaciones que se hicieron a la exploración y progresión por el mundo. En lugar de tener un overworld en donde navegamos para llegar a los diferentes calabozos, esta entrega nos ofrece cuatro enormes zonas de exploración, las cuales funcionan como laberintos llenos de acertijos enfocados en la navegación. El enfoque no está en llegar al siguiente punto que nos marca el juego, sino en cómo se hace esto. Hay secciones con un diseño vertical, otras son bastante planas, y un par nos ofrecen una combinación de estas dos.

Si bien es cierto que este diseño y la forma en la que están construidas las cuatro zonas principales afectan el ritmo de la narrativa, puesto que es posible pasar horas y horas recorriendo extensas regiones que pueden ser confusas para más de una persona, dejando de lado cualquier urgencia que tenga la historia, cada región es muy divertida, con múltiples actividades a nuestra disposición. De esta forma, Vengeance se encarga de arreglar un par de problemas, y darle al jugador más opciones al momento de recorrer estas áreas.

El agregado más grande que ofrece esta versión de Shin Megami Tensei V, y algo que está disponible en las dos campañas, son los rieles de Magatsuhi. Estas son formas de transporte rápido que conectan dos o más zonas de los mapas. Esto nos permite llegar a cierta sección en un instante. Si bien el fast travel sigue siendo una opción válida, estas vías usualmente están posicionadas en lugares que son complicados o tediosos de recorrer. Aunque aún necesitas realizar este trayecto por primera vez, una vez que llegas a cierto punto, estos carriles de energía eliminan el tener que pasar una y otra vez por cierto lugar.

Algunos de los rieles de Magatsuhi son visibles inmediatamente, y estos usualmente nos dan acceso a áreas nunca antes vistas que albergan a uno de los 40 demonios que se agregan a Vengeance, o algún secreto, como las nuevas habilidades del Proto-Fiend. Por su parte, las vías que conectan múltiples áreas de un mapa y eliminan la necesidad de recorrer ciertas zonas una y otra vez, normalmente se pueden encontrar en espacios de interés que tu acompañante encuentra, por lo que se le da un mayor peso a tener a estos demonios amigables junto a ti en todo momento, no solo para obtener tesoros, sino para hacer que la navegación sea mucho más sencilla.

En general, los mapas de Shin Megami Tensei V: Vengeance están repletos de pequeños detalles que hacen que la vida del jugador sea mucho más sencilla. En los calabozos, por ejemplo, hay marcas muy definidas que indican cuando un piso está en otro nivel, lo cual hace que la navegación sea mucho más intuitiva. Nuevos iconos aparecen para marcar puntos de interés. Ahora hay un indicador que siempre marca al norte. Aquellos que experimentarán esta entrega por primera vez con este lanzamiento, es probable que no le den mucha importancia a todas las modificaciones que se han incluido, pero aquellos que pasaron horas y horas con la entrega original, podrán notar y apreciar todo lo que Atlus hizo para hacer que la experiencia sea mucho más amena.

A la par, el juego incluye nuevas misiones secundarias que nos ponen en los pies de algunos demonios en secciones muy sencillas que, desde una perspectiva de mecánicas y sistemas, son extremadamente simples, pero le otorgan un mayor nivel de personalidad a la aventura. Si bien la mayoría de estas tareas adicionales siguen siendo entregas de objetos, algunas son bastante interesantes, puesto que involucran la exploración del Tokio normal, y algunos NPC con personalidades únicas. Otro agregado especial, es que puedes guardar tu partida en cualquier momento, sin la necesidad de acceder a un portal especial. Por último, pero no menos importante, también se incluye un boss rush que nos permite revivir algunas de las mejoras batallas que tiene esta entrega para nosotros.

Shin Megami Tensei V: Vengeance nos ofrece una revisión enfocada en mejorar, simplificar y expandir los elementos que este título nos presentó originalmente en el 2021. No esperen nuevos sistemas de combate y exploración, o una serie de ideas completamente originales. Esto no es Shin Megami Tensei VI. Cada una de las modificaciones es más que bien recibida, y aunque algunos elementos, como las habilidades Magatsuhi, siguen presentando problemas, las alternativas son bienvenidas. Pese a que la progresión no presentó cambios sustanciales, la forma en la que recorreremos cada zona es mucho mejor, y hace que el diseño laberíntico no sea tan confuso para algunos. Son cambios que convierten a Vengeance en la versión definitiva de Shin Megami Tensei V.

V for Vengeance

Shin Megami Tensei V: Vengeance es una experiencia que trata de solucionar todos los problemas y apartados que no fueron bien recibidos de la entrega original de 2021. Algunos de sus objetivos los cumple y los expande sustancialmente, mientras que otros ofrecen una alternativa que presenta sus propios errores que, seguramente, serán repudiados por algunos fans. La historia del Canon of Vengeance en algunas partes se siente como un complemento al Canon of Creation, más que una alternativa única. Sin embargo, sus ideas son interesantes y amplian el enfoque divino que la historia original presenta. La inclusión de las Qadištu, Yoko Hiromine y el mayor enfoque que se le dio al elenco secundario es positivo, aunque estar atado a una narrativa ya preestablecida ocasiona un par de problemas, especialmente durante las últimas horas de la aventura.

Los agregados que nos ofrecen la presentación visual y sonora son más que bienvenidos, y se sienten como parte esencial de la experiencia. Técnicamente hablando, el tener a Shin Megami Tensei V: Vengeance en PlayStation, Xbox y PC es algo que soluciona el mayor problema que presentó, y aún presenta, la versión de Nintendo Switch. Es increíble por fin disfrutar de esta experiencia a 60fps y con tiempos de carga casi inmediatos.

El gameplay de Shin Megami Tensei V ya era muy bueno, por lo que Vengeance se encargó de expandir cada elemento posible, dándole más opciones al jugador al momento de crear su equipo perfecto, y haciendo que la exploración sea mucho más amena. Algunos de los problemas persisten, pero estos son parte esencial de la experiencia, por lo que cambiarlos era imposible. En su lugar, se ofrecen parches que presentan más alternativas, pero sin crear una solución clara.

Si jugaste el original Shin Megami Tensei V, Vengeance ofrece más de lo que hizo especial a esta entrega. Canon of Vengeance es una historia entretenida y con una serie de giros que te sorprenderán, mientras que aquellos que se adentrarán a este mundo por primera vez podrán disfrutar de la versión definitiva de este título, con dos campañas y mucho contenido. Al igual que lo fue en 2021, Shin Megami Tensei V: Vengeance se posiciona como un juego imperdible, y algo que los fans de los JRPG tienen que jugar sí o sí, incluso en un año en donde este género no ha parado de entregarnos algunos de sus mejores exponentes modernos.