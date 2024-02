Kirby llega a la Cajita Feliz de McDonald’s

Aunque usualmente vemos a McDonald’s colaborar con The Pokémon Company, ocasionalmente los creadores de la Big Mac se unen a Nintendo para llevar a los icónicos personajes de la compañía japonesa a la Cajita Feliz. Este es el caso de Kirby, el cual tendrá una serie de figuras adorables que todos los fans desearán tener en sus manos.

Por medio de sus redes sociales, se ha revelado que Kirby tendrá ocho figuras especiales que todos los fans podrán encontrar en su Cajita Feliz. Aquí encontramos a la adorable creación de HAL Laboratory en diferentes poses en con expresiones variadas, así como a un Waddle Dee y Traffic Cone Kirby.

Esta colaboración estará dividida en dos rondas. La primera comenzará el 23 de febrero, y la segunda estará disponible el 1 de marzo de 2024, y cada una incluye cuatro figuras. De esta forma, McDonald’s espera que los fans de Kirby se tomen su tiempo para visitar una de las tantas sucursales de comida rápida para obtener una de estas ocho piezas de colección.

Sin embargo, esta colaboración solo estará disponible en Japón, y por el momento se desconoce si Nintendo y McDonald’s tienen pensado llevar estas figuras de Kirby a otras regiones. Si bien esto es algo que no se descarta, probablemente tengamos que esperar bastante antes de que los fans de occidente puedan tener en sus manos una pieza de colección en forma de Traffic Cone Kirby. En temas relacionados, otra colaboración entre Pokémon y McDonald’s está en camino. De igual forma, el siguiente juego de Kirby ya está en planeación.

Nota del Editor:

Esta es una colaboración con McDonald’s que quiero ver en occidente. Si bien no soy un fan de la comida de este restaurante, no puedo negar que sus colaboraciones para sus juguetes es algo que me atrae. Solo espero que la calidad de este producto sea de primer nivel, y que no nos entreguen plástico barato.

Vía: Nintendo Soup