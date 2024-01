El siguiente juego de Kirby ya está en planeación

Esta generación de Nintendo ha sido el escenario perfecto para que el personaje de Kirby tenga protagonismo, ya que en la actualidad contamos con tres entregas grandes para Switch, y a eso se suman spinoffs que el usuario puede comprar únicamente de manera digital. Sin embargo, parece que Hal Laboratory no tiene intención de dejar descansar al personaje que les genera todos los ingresos, y eso nos lleva a la revelación de que ya hay una nueva entrega de la franquicia en planeación.

La pista que se ha soltado respecto a ese posible juego nuevo, es que sus creadores están buscando empleados para trabajar en el mismo, lo cual significa que no se trata de algún proyecto de menor escala o un port de un Kirby anterior, sino la evolución de lo que vimos con Forgotten Land en 2022. Por esa misma razón, es posible que se necesite toda la ayuda de gente experimentada en el rubro de desarrollo de videojuegos, y que el personaje se vaya por lo alto en la despedida de Switch o quizá bienvenida del sucesor.

Concretamente, HAL está buscando empleados en los roles de programador de acción, programador de UI, programador de gráficos, de sistemas, de sonido, artista de personajes 3D, animador 3D, artista de efectos, artista de UI, diseñador de niveles, asistente de planificación, diseñador de sonido y gerente de proyecto. Y eso a la vez nos confirma que el juego está en etapas de desarrollo temprano, con el concepto apenas dándose a conocer y que probablemente no esté ni cerca de lanzarse al mercado.

Recordemos que con la última entrega grande que no es el remaster de Return to Dream Land, vimos finalmente el paso de la saga a las tres dimensiones y no hablamos de gráficos, sino una movilidad mucho más libre y que recuerda a niveles controlados hasta cierto punto como en Super Mario 3D World. Entonces, al paso a seguir podría ser tal cual mundo abierto, algo que los seguidores de Kirby han estado esperando por años, pero que tal vez haya que ir de manera pausada.

Por ahora es toda la información, habrá que esperar más noticias.

Nota del editor: Definitivamente ya necesitamos un juego de Kirby nuevo aunque no han pasado ni dos años desde que se lanzó el Forogtten Land, y no, no estoy contando Return to Dream Land Deluxe, ya que es el port de un juego de Wii. Sin embargo, debemos tener el don de la paciencia para tener algo de calidad.