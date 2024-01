Conforme nos acercamos al final de enero, muchos se preguntan cuándo es que se llevará a cabo el siguiente Nintendo Direct. Si bien por el momento no hay información oficial por parte de la Gran N, una nueva filtración ha compartido los supuestos anuncios que veríamos en este evento, el cual, de ser ciertos, sería uno de los mejores.

De acuerdo con el mismo usuario de 4Chan que filtró las transformaciones de Princess Peach Showtime!, el próximo Nintendo Direct estaría protagonizado por cinco anuncios muy importantes. El primero de estos sería un remake de The Legend of Zelda: Oracle of Seasons & Oracle of Ages. El segundo traería de regreso a la serie de Famicom Detective Club, solo que ahora sería conocido como Nintendo Detective Club. El tercer nos mostraría un remake de Fire Emblem Genealogy of the Holy War, dándole la oportunidad a occidente de disfrutar de este título por primera vez en la historia.

El cuarto título del Nintendo Direct sería un nuevo juego de Donkey Kong Country, esto como una forma de celebrar el 30 aniversario de la serie. El quinto, y último, anuncio sería Metroid Prime 2 Remastered, el cual estaría disponible de forma digital ese mismo día. Como siempre, no hay información oficial por parte de la Gran N, y tendremos que esperar hasta que esta presentación se lleve a cabo para descubrir si esta filtración es acertada o no.

Es importante mencionar que cuatro de los cinco anuncios han sido rumores que han circulado por años. Ya se ha mencionado que remakes de Oracle of Seasons & Oracle of Ages y Genealogy of the Holy War están camino. De igual forma, desde hace tiempo se ha señalado que un nuevo Donkey Kong Country estaría en camino. Por último, previo a la revelación de Metroid Prime Remastered el año pasado, reportes aseguraban que la trilogía completa llegaría al Switch, por lo que la segunda entrega era algo que ya se esperaba.

El único anuncio que sería completamente nuevo e inesperado sería un nuevo juego de Famicom Detective Club. Recordemos que en el 2021, Nintendo nos entregó remakes de los dos títulos en la serie, por lo que un regreso en forma no sería descabellado. Solo nos queda esperar para tener más información al respecto.

Respecto al Direct, por el momento Nintendo no ha compartido información oficial. Sin embargo, ya es una costumbre que en febrero se lleve a cabo una nueva presentación de la Gran N, por lo que las posibilidades de ver estos y más anuncios en las próximas semanas son altas. En temas relacionados, un concierto de The Legend of Zelda está en camino. De igual forma, ex-empleados de Nintendo predicen cuándo llegará el Switch 2.

Nota del Editor:

Esto suena muy bueno para ser cierto. Si bien no dudo que algunos de estos anuncios pueden llegar a ser una realidad, no creo que los veamos todos al mismo tiempo. La verdad, espero equivocarme, porque estos cinco títulos le darían a Nintendo un espectacular 2024.

Vía: Nintenderos