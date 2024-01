Desde hace un par de años, Nintendo ha compartido conciertos de sus series más amadas en YouTube. Ya lo vimos con Splatoon y Animal Crossing, y ahora es el turno de The Legend of Zelda. Así es, se ha confirmado que el próximo mes de febrero podremos disfrutar de una presentación musical conformada por algunas de las composiciones más importantes de esta serie de forma completamente gratis, y desde la comodidad de nuestra casa.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo of America confirmó que el próximo 9 de febrero se publicará un concierto especial de The Legend of Zelda en su canal oficial de YouTube. Lamentablemente, por el momento se desconoce a qué hora estará disponible esta presentación musical. Sin embargo, es importante mencionar que este evento no se llevará a cabo en vivo, sino que se trata de una pre-grabación.

Mark your calendars for this special The Legend of #Zelda Orchestra Concert! 🎶 Visit our official YouTube channel on 2/9 to watch the full, pre-recorded performance: https://t.co/KM8OywoysE pic.twitter.com/d0xqNw03Ve — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 24, 2024

Lo mejor de todo, es que también se llevará a cabo un concierto de Splatoon 3 Deep Cut el 10 de febrero, y también estará disponible en el canal de YouTube de Nintendo de forma gratuita. Estas dos presentaciones estaban planeadas para el Nintendo Live 2024 que se iba a llevar a cabo en Japón a principios de año. Sin embargo, y como recordarán, esta celebración fue cancelada tras una serie de amenazas. Junto a esto, también se cancelaron múltiples torneos oficiales de la Gran N.

Si bien es una lástima que estos eventos fueron cancelados, Nintendo no ha tirado todos sus planes a la basura, y al menos tendremos dos eventos musicales bastante importantes el próximo mes. Recuerda, el concierto de The Legend of Zelda estará disponible el próximo 9 de febrero de 2024, seguido del Splatoon 3 Deep Cut el 10 de febrero. En temas relacionados, CEO de Sony habla sobre la película de The Legend of Zelda. De igual forma, desarrolladores de Prince of Persia: The Lost Crown quieren hacer un juego de Zelda.

Nota del Editor:

Los conciertos de Nintendo siempre son espectaculares. El trabajo que han hecho en el pasado siempre ha logrado satisfacer a los fans, y considerando que los eventos musicales de Splatoon y Animal Crossing que previamente nos entregaron fueron grabados ante una audiencia, será interesante ver si la falta de un público afecta en cierta forma la emoción que se logra transmitir en un video de YouTube.

