CEO de Sony habla sobre la película de Zelda

La película de The Legend of Zelda es uno de los proyectos más esperados para el futuro. Esta cinta será co-producida por Nintendo y Sony. De esta forma, el CEO de la compañía detrás de PlayStation por fin ha decidido hablar sobre este largometraje, emocionando a los fans en el proceso.

Durante la presentación de Sony en CES 2024, Kenichiro Yoshida, CEO de esta compañía, tuvo la oportunidad de hablar sobre la participación de su empresa en el mundo cinematográfico. De esta forma, y como muchos ya lo esperaban, se habló un poco sobre lo que los fans pueden esperar de la película live action de The Legend of Zelda. Esto fue lo que comentó:

“Estamos entusiasmados por la expansión de otra IP: la adaptación de la franquicia de Nintendo, The Legend of Zelda. Esta película live action ofrecerá una increíble historia de aventuras y descubrimientos”.

Sin duda alguna, declaraciones que emocionarán a más de un fan de la serie. Afortunadamente, esto no fue todo lo que se reveló el día de ayer. Más allá de las declaraciones de Yoshida en CES 2024, Nintendo ha señalado que la producción de esta cinta por fin ha comenzado. Esta adaptación será dirigida por Wes Ball, conocido por las películas de Maze Runner, así como por Kingdom of the Planet of the Apes y Mouse Guard, las cuales llegarán a las salas de cine en un futuro.

Para aquellos que no lo recuerden, la película live action de The Legend of Zelda será coproducida por Nintendo y Sony Pictures Entertainment Inc., con la Gran N aportando más del 50% de la financiación total. Shigeru Miyamoto será el productor de la película junto con Avi Arad, quien ha producido muchas películas de Marvel para Fox y Sony durante las últimas dos décadas. Por último, pero no menos importante, se ha informado que Derek Connolly está escribiendo la adaptación. Connolly ha trabajado en múltiples entradas de la franquicia Jurassic Park y también escribió para la cinta de Detective Pikachu.

Considerando que la producción de esta cinta por fin ha comenzado, esto significa que solo será cuestión de tiempo para que tengamos más información sobre este proyecto. De igual forma, esto también significaría que veríamos un estreno de esta cinta en algún punto del 2025. Ahora solo nos queda esperar. En temas relacionados, la película live action de The Legend of Zelda tomaría inspiración de las cintas de Hayao Miyazaki. De igual forma, un largometraje animado de Zelda podría estar en desarrollo.

Es algo extraño escuchar al CEO de Sony hablar sobre The Legend of Zelda. Es un sentimiento que casi nadie había experimentado, pero que pinta un futuro positivo para ambas compañías. Si bien su trabajo es presentar de gran forma los proyectos en puerta, esto también nos indica que tiene fe en que esta adaptación será todo un éxito, al menos en taquilla.

Vía: Comicbook