Cuando se anunció la película live action de The Legend of Zelda, muchos fans se decepcionaron, ya que ellos esperaban ver una cinta animada al estilo de Studio Ghibli. Sin embargo, Wes Ball, director de esta esperada adaptación, ha revelado que su visión de este proyecto bien podría cumplir los sueños de estas personas.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Ball fue entrevistado sobre su siguiente proyecto, la película live action de The Legend of Zelda, en donde señaló que la adaptación no será una copia de The Lord of the Rings, sino que tiene su propia visión, la cual tratará de ofrecernos una esencia similar a las películas de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki. Esto fue lo que comentó:

“Será increíble. Toda mi vida ha conducido a este momento. Crecí en Zelda y creo que es la propiedad más importante, es una propiedad intelectual sin explotar, por así decirlo. Así que estamos trabajando muy duro para hacer algo. No intentamos hacerlo simplemente porque podemos. Queremos hacer algo realmente especial. Estamos trabajando en el guión y si será el próximo o no, es difícil decirlo con exactitud. Pero ciertamente el plan es, después de que Apes termine, descansar un poco por un momento y luego sumergirse en [Zelda] y, con suerte, darles a los fanáticos lo que esperan, y también invitar a gente nueva. Creo que el deseo de Nintendo es acercar a la gente a este mundo que existe desde hace 40 años”.

Ahora, la pregunta es cuándo estará disponible esta película. Lamentablemente, parece que todavía falta algo de tiempo para ver esto hecho una realidad. Ball actualmente está trabajando en la post-producción de Kingdom of the Planet of the Apes. Después de esto, se tomará un descanso mientras el trabajo correspondiente en el guion sigue en marcha. Una vez que este proceso llegue a su fin, la producción en la cinta live action de The Legend of Zelda comenzará, algo que bien podría tardar más de un año.

Recordemos que los fans siempre han deseado ver una película de The Legend of Zelda de la mano de Studio Ghibli, famosos estudio de animación japonés que nos ha entregado cintas tan memorables como Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, Cuando el Viento se Levanta, Mi Vecino Totoro, y muchas. La obsesión de los fans por esto incluso ha ocasionado que algunas personas se dieran a la tarea de hacer esto una realidad por medio de ilustraciones y diversos cortos independientes.

El trabajo que más se aproxima a la obra de Nintendo, es Princesa Mononoke, una historia sobre los peligros de la industrialización, y cómo el hombre está destruyendo la naturaleza, un mensaje shintoísta muy tradicional, que también encontramos en múltiples juegos de The Legend of Zelda. De esta forma, la relación entre la Gran N y Studio Ghibli es bastante palpable para los fans.

Lamentablemente, este no será el caso, y la película live action será todo lo que algunas personas podrán disfrutar en sus vidas. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con esta propuesta. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la adaptación de The Legend of Zelda aquí. De igual forma, ya sabemos cuándo se estrenará la próxima película de Studio Ghibli en México.

Nota del Editor:

Solo Studio Ghibli puede hacer una película de Studio Ghibli, ya que han creado un estilo y una reputación en donde los fans confían por completo en la mayoría de las producciones de este estudio, y son capaces aceptar algunas tendencias que no tiene lugar en algo como una adaptación live action. Sin embargo, espero que las intenciones de Ball se cumplan de forma efectiva.

Vía: Entertainment Weekly