Miyamoto habla sobre la película de Zelda

Ha pasado casi una semana desde el anuncio de la película live action de The Legend of Zelda, y las expectativas del público se han elevado con cada día que pasa. Aunque uno podría llegar a pensar que Nintendo no está al tanto de toda la presión que el público le está poniendo, este no parece ser el caso al tomar en consideración recientes declaraciones por parte de Shigeru Miyamoto.

Miyamoto, quien ha tomado el papel de productor en la película live action de The Legend of Zelda, participó en la reciente junta de accionistas de Nintendo, en donde habló un poco más sobre la próxima aventura cinematográfica para la compañía, señalando que está al tanto de las expectativas del público. Esto fue lo que comentó:

“En cuanto a la película de acción real de The Legend of Zelda, sé que nos enfrentamos a un obstáculo extremadamente alto a la hora de producir una película que no decepcione a la base mundial de fans. Con este desafío en mente, he estado discutiendo este proyecto con Avi Arad, presidente de Arad Productions Inc., durante aproximadamente 10 años. Las películas son como los juegos, en el sentido de que necesitas dedicar mucho tiempo a trabajar en ellas hasta llegar a algo con lo que estés satisfecho. Por lo tanto, las películas necesitan patrocinadores que puedan brindarles todo su apoyo hasta su finalización. Para la producción de nuestras películas, la propia Nintendo actúa como patrocinador. Para producir la película, pudimos reunir a un grupo de personas que están dispuestas a dedicar tiempo a la producción hasta que se nos ocurra algo en lo que nos sintamos seguros”.

Junto a esto, Miyamoto señaló a la película de Super Mario Bros. y su relación con Illumination como una experiencia con la cual fue capaz de trabajar con una gran compañía occidental y el poder encontrar algo que sea capaz de satisfacer a todos los involucrados. Es esta experiencia con la cual asegura que está trabajando junto a Avi Arad y Sony para hacer lo mismo con la cinta live action de The Legend of Zelda.

Esto fue lo que comentó Nintendo respecto a la película en su revelación del proyecto:

“Al producir contenidos visuales de la propiedad intelectual de Nintendo por sí misma, Nintendo está creando nuevas oportunidades para que personas de todo el globo accedan al mundo del entretenimiento que Nintendo ha construido, a través de diferentes medios además de sus consolas de juegos dedicadas. Al involucrarse profundamente en la producción cinematográfica con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento, Nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único y ofrecérselo a la mayor cantidad de personas posible”.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre este proyecto. Se desconoce quiénes serán los actores encargados de darle vida a personajes como Link, Zelda y Ganondorf. De igual forma, no sabemos si la cinta adaptará alguno de los juegos que hemos visto a lo largo de la historia, o si Nintendo optará por ofrecernos algo completamente nuevo. Esperemos tener más información al respecto en un futuro.

Nota del Editor:

No es un secreto que muchos esperamos que la película live action de The Legend of Zelda sea una fantástica cinta que sea capaz de rendirle honor a la serie. Sin embargo, es muy probable que pase algo similar a Super Mario Bros., en el sentido de que esto solo será un gran comercial para los juegos que están actualmente disponibles en el Switch.

