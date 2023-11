¿La series de Disney podrían llegar a plataformas como Netflix?

Algo que se ha notado en los últimos años, es que ciertas series de televisión pertenecientes a marcas específicas pueden ir a parar a cualquier plataforma de streaming, esto siempre y cuando se paguen los derechos necesarios de transmisión. Ese el caso de Batman de los 90, la cual si bien pertenece a Warner y por ende a HBO Max, también se encuentra disponible en Netflix. Con eso en mente, la gente se ha preguntado si producciones de Disney también podrían recibir ese tratamiento.

En nuevas declaraciones, el ceo de la empresa del ratón, Bob Iger, ha mencionado que en el pasado han tenido colaboraciones con Netflix, con ciertas franquicias que no se pueden considerar como las principales, y la prueba más clara es la de Miraculous Lady Bug, de la cual son dueños pero aún así licencian a la empresa roja. Sin embargo, eso no significa que marcas importantes de su catálogo van a ir a parar allá, después de todo necesitan exclusividades.

Aquí lo mencionado por este hacia los empresarios que invierten en la empresa:

De hecho, hemos licenciado contenidos para Netflix en el pasado y lo continuaremos haciendo. Hemos hablado sobre varias oportunidades, pero no esperes que compartamos nuestras principales marcas con ellos. Nos dan ventaja y a Disney, Pixar, Marvel y Star Wars les está yendo muy bien en nuestra propia plataforma.

Eso significa, que seguirán compartiendo a otras plataformas lo que les parezca conveniente para el tema monetario, pero franquicias grandes como Marvel, Star Wars y productos de Disney Animation Studios ya no se abrirán camino hacia más sitios de streaming. Recordemos que cuando aún no contaban con su propio sitio sí ponían sus películas al mejor postor, haciendo memoria, en su momento Avengers Infinity War llegó a Amazon Prime Video, así como Toy Story 4.

En estos momentos la empresa no está pasando en su mejor momento, ya que ciertas películas no han generado lo esperado, pero esperan que con un plan nuevo las ganancias se estabilicen y se mantengan como el proveedor de entretenimiento más grande el mundo.

Vía: Deadline

Nota del editor: Era evidente que una vez tuvieran su propia plataforma no habrá marcha atrás en cuanto a exclusividades. Entonces, si bien The Mandalorian va a parar a discos de Blu Ray, no significa que también llegue a la competencia para quitar exclusividad.