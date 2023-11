John Wick se ha convertido en una de las propiedades más populares de los últimos años. Con cuatro películas, uno podría llegar a pensar que Lionsgate y Chad Stahelski, el creador de este personaje, estarían listos para darle un descanso al papel de Keanu Reeves. Sin embargo, este no es el caso. No solo hay intenciones de un quinto largometraje, sino que el universo de John Wick está en proceso de expandirse con múltiples proyectos nuevos.

No solo The Continental nos dio una mirada al mundo de John Wick para la pantalla chica, sino que un anime ya está en producción. Ahora, durante una plática en el podcast de The Discourse, Stahelski reveló que más proyectos de John Wick para la televisión ya están en desarrollo. Esto fue lo que comentó:

“Lionsgate nos está pidiendo que desarrollemos el programa de televisión ‘John Wick’, así que pensamos que podríamos explorar The High Table en eso un poco. Amo a Donnie [Yen], amo a Rina [Sawayama], amo al Tracker (Shamier Anderson), y el programa de televisión y sus accesorios nos darán la oportunidad de expandir el tipo de mundo divertido que hemos creado, y no, no tiene que ser John Wick, el personaje específico, ya sabes a lo que me refiero, para que podamos explorar todas esas cosas. Y creo que la televisión es un mejor formato para eso, creo que debido a que la gente puede pasar a segundo plano, no tienes que pasar tanto tiempo preparando el primer acto y todo eso. Creo que el principal secreto de ‘John Wick’ es que no están destinados a ser películas. Creo que esas son algunas de las críticas que las películas no reciben. Se supone que son cartas de amor… sí, sabemos que es Bugs Bunny, se supone que es ‘El señor de los anillos’, es fantasía. ¿Realmente vas a preguntarme sobre la existencia de orcos, espadas mágicas o cuerdas que se desatan solas y capas de invisibilidad? Sí, ‘John Wick’ también tiene eso. Lo curioso es que existen trajes antibalas. Estamos haciendo un cuento sobre una fogata. Somos una fantasía moderna, por lo que se supone que es divertido y un poco loco”.

Uno de los nuevos proyectos en desarrollo es The High Table, una producción que se encargará de explorar a algunos de los villanos que tiene la serie. Este es un concepto que Stahelski ha señalado encontramos en Austin Powers, en el sentido de que este grupo está conformado por estereotipos que hemos visto desde hace muchos, pero muchos años.

Junto a esto, no descarta la posibilidad de ver más producciones enfocadas en los personajes de Donnie Yen y otros actores que han cobrado una gran popularidad desde su primera aparición en películas como John Wick 4. Lamentablemente, muchos de estos proyectos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo, por lo que aún falta mucho tiempo antes de ver algo concretado, ya sea en el cine o algún servicio de streaming.

Cuando la primera película de John Wick se estrenó en el 2014, es muy probable que nadie pensara que este solo iba ser el inicio de una de las franquicias de acción más populares de la última década, la cual no solo iba a involucrar largometrajes, sino series de todo tipo también. Junto a esto, debemos de agradecerle a esta producción por el resurgimiento en popularidad para Keanu Reeves.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el anime de John Wick aquí. De igual forma, se dan a conocer nuevos detalles del juego AAA de esta propiedad.

Nota del Editor:

John Wick es todo un fenómeno que muy pocos veían venir. En tan solo un par de años, la serie se ha convertido en un estandarte de las películas de acción, y aunque parece que la sobreexplotación de la franquicia está a todo lo que da en estos momentos, parece que al público no le interesa esto, al menos por el momento.

Vía: The Playlist