Lionsgate anuncia nuevo anime de John Wick

John Wick se ha convertido en una de las franquicias más populares de la última década. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que Lionsgate no planea restringirse a solamente las películas. No solo sabemos que series y más cintas spin-off están en camino, sino que se ha dado a conocer que un anime de John Wick ya está en desarrollo.

Por medio de una entrevista con The Playlist, Chad Stahelski, director de la saga, reveló sus planes para expandir el universo de John Wick. Si bien la cuarta película parece que le puso fin a la historia protagonizada por Keanu Reeves, esto no quiere decir que no existan proyectos enfocados en otros personajes, y eso incluye un anime. Esto fue lo que comentó Stahelski sobre esta producción:

“Estamos muy emocionados porque estamos haciendo esa [serie] y un anime japonés porque amó mucho el anime japonés. Entonces, para crear todas las historias geniales que el anime podría lograr mejor que nosotros y la serie de televisión para expandir nuestro mundo, todavía tendremos nuestra emoción, ¿sabes a qué me refiero? Y todavía nos divertiremos”.

Por el momento se desconocen muchos detalles sobre este anime. Sin embargo, considerando el gran repertorio de personajes, no se descarta que esta historia sea protagonizada por Caine, el personaje de Donnie Yen. En temas relacionados, Lionsgate habla sobre el juego de John Wick. De igual forma, aquí te decimos dónde ver todas las películas de la serie.

Nota del Editor:

John Wick es una muy buena obra, pero Lionsgate está sobreexplotando mucho la propiedad. Si bien por el momento no hemos encontrado alguna falla en las producciones que se han anunciado, siempre existe la posibilidad que algunos de los proyectos no sean tan buenos como se esperan.

Vía: The Playlist