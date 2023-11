Se revela el primer tráiler de la serie Masters of The Air

A día de hoy las series televisivas son ya algo común, pero más que nada han ganado alta popularidad por lanzarse en las diferentes plataformas de streaming, una empresa que se ha dado cuenta de eso es ni más ni menos Apple, quien ya ha tenido éxitos de masas como Ted Lasso. Y ahora, se ha lanzado un primer avance de un proyecto bastante ambicioso, el nombre que lleva es Masters of The Air, programa que se centrará en aviadores de guerra.

Lo que realmente llama la atención aquí son las personas que están en el apartado de producción, pues suenan grandes nombres como Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman. A eso se suma una historia interesante que se lleva a cabo dentro del marco de la segunda guerra mundial. Y si bien es un tema que se ha explotado bastante en Hollywood, para muchos es importante tener puntos de vista distintos durante tan fuerte acontecimiento.

Aquí puedes ver el avance:

Esta es la sinopsis de la serie:

Basada en el libro homónimo de Donald L. Miller y con guión de John Orloff, “Masters of the Air” sigue a los hombres del 100th Bomb Group (el “Bloody Hundredth”) mientras llevan a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y luchan contra con las gélidas condiciones, la falta de oxígeno y el puro terror del combate realizado a 25.000 pies de altura. Retratar el precio psicológico y emocional que pagaron estos jóvenes mientras ayudaron a destruir el horror del Tercer Reich de Hitler es la esencia de “Masters of the Air”. Algunos fueron abatidos y capturados; algunos resultaron heridos o muertos. Y algunos tuvieron la suerte de regresar a casa. Independientemente del destino individual, a todos se les cobró un precio.