Hunter Schafer opina sobre la petición de los fans que la quieren como Zelda

Hace un par de días se dio la noticia de la semana, esa es justo la de que una película de The Legend of Zelda estaría en producción, algo que ha dividido a los fanáticos que esperaban un producto similar al de Super Mario Bros. de este año y que al final no será una realidad, sino que se trata de algo distinto encaminado hacia lo live action. Y como todo proyecto del estilo, la gente ya ha salido a recomendar a los actores de los papeles principales.

Uno de ellos es ni más ni menos que Tom Holland, quien hasta ya le realizaron un video de inteligencia artificial donde se le puede ver como este elfo heroico sorteando diferentes peligros, esto con monstruos y explorando mazmorras al puro estilo de los videojuegos. Otra de las peticiones que se tienen es a Hunter Schafer, a quien de manera insistente se le ha preguntado si le gustaría interpretar a la princesa de Hyrule, pues el parecido físico es bastante convincente.

Todas las peticiones llegaron a oídos de la actriz. Y en una entrevista reciente comentó lo siguiente:

Eso sería genial. Me encanta el juego, personalmente. Lo jugué de niña y todavía lo pruebo ahora. Quién sabe. Eso sería bastante genial.

Vale la pena mencionar, que Schafer entró a la fama en años anteriores por su papel en Euphoria de HBO Max, algo que también ayudó fue el co-protagonismo que tiene con Zendaya, con una dupla que ha gustado a quienes se han visto todas las temporadas disponibles. Claro, ya hay una tercera parte de los capítulos en puerta, por lo que es evidente el regreso de este cast que ha visto las puertas después de que este programa se ha convertido en tendencia.

Hasta este momento solo se ha confirmado al director de la película de Zelda, Wes Ball, así como al guionista que ha trabajado en otros éxitos de taquilla, Derek Connolly. Y es probable que no sepamos sobre el reparto hasta el próximo año, algo similar a lo que paso en su momento con la película de Mario y sus voces. La gente espera en esencia que se trate de actores no tan famosos pero que ya hayan sido descubiertos por su potencial.

Vía: Variety

Nota del editor: Respecto a las ilustraciones que hemos visto con la inteligencia artificial, a mí me gustaría bastante que Emma Watson interprete a la princesa. Pero bueno, ya veremos al final cuál es la dirección que toma Nintendo al respecto.