Conforme la industria de los videojuegos avanza y se buscan nuevas formas de conseguir ingresos constantemente, las grandes compañías han decidido cambiar sus modelos, y los juegos como servicio, pese a la oposición que se ha enfrentado en los últimos años, se han convertido en una opinión predilecta para estas empresas, y Warner Bros. es la más reciente en sumarse a esta tendencia.

Como parte de la reciente junta de inversionistas, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, ha señalado que la compañía se centrará en convertir sus franquicias de juegos más importantes en juegos de servicio en vivo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Harry Potter, Games of Thrones, DC, que hoy es principalmente Batman, y Mortal Kombat. Nuestro objetivo es transformar nuestras franquicias más importantes, basadas principalmente en consolas y PC con calendarios de lanzamiento de tres a cuatro años, para incluir más juegos siempre disponibles a través de servicios en vivo, multiplataforma y extensiones gratuitas con el objetivo de que más jugadores pasen más tiempo en más plataformas. En última instancia, queremos impulsar la participación y la monetización en ciclos más largos y a niveles más altos. Tenemos capacidades específicas. Actualmente estamos por debajo de la escala y vemos una oportunidad importante para generar mayores ingresos posteriores a la compra”.

Por el momento no hay planes públicos sobre algún juego como servicio sobre Harry Potter o Game of Thrones. Sin embargo, sabemos que Suicide Squad: Kill the Justice League contará con múltiples elementos de juego como servicio. Esta decisión fue recibida negativamente por la comunidad, la cual se ha mostrado poco interesada en esta entrega. De igual forma, Multiversus, uno de los títulos con un mayor enfoque en este sistema de monetización, fue un fracaso, al grado de que los servidores han cerrado.

En 2023, Warner Bros. nos ha entregado dos juegos. El primero de estos fue Hogwarts Legacy, un RPG de mundo abierto para un solo jugador que vendió más de 12 millones de copias durante sus primeras semanas en el mercado. El segundo fue Mortal Kombat 1, el cual ha vendido más de tres millones de unidades hasta el momento.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Mortal Kombat 1 aquí. De igual forma, así se ve Hogwarts Legacy corriendo en Nintendo Switch.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, un mensaje mixto. Por un lado, vemos a juegos como Hogwarts Legacy y Mortal Kombat 1, los cuales siguen modelos tradicionales, ser un éxito comercial y crítico, mientras que Suicide Squad: Kill the Justice League, el cual se presenta como un título con elementos de juego como servicio, ha perdido gran parte del interés que alguna vez tuvo la gente.

Vía: Seeking Alpha