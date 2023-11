Nuevo tráiler de Hogwarts Legacy para Switch es liberado

Parece broma, pero hace aproximadamente ocho meses salió a la venta Hogwarts Legacy, juego que ha sorprendido para bien, dado que toma una historia propia dentro del mundo de Harry Potter pero hace que las cosas se integren a una experiencia independiente del niño mago. Este se lanzó inicialmente en PS5, Xbox Series X/S y PC, todo para seguir en PS4 y Xbox One un par de meses más adelante, esto tan solo dejó atrás a la última consola confirmada, Nintendo Switch.

El equipo de Avalanche se ha visto comprometido con los jugadores de esta plataforma, por lo que a pesar de retrasar un poco el lanzamiento, finalmente han llegado a la conclusión de que este mismo mes es el elegido para que la escuela de magia finalmente se haga presente en la híbrida. Esto se resume a un resurgir de la publicidad del juego que nos hace hincapié en que después de meses la espera ha llegado a su fin.

Aquí puedes checar el nuevo avance:

Get ready to experience the magic in #HogwartsLegacy, coming to #NintendoSwitch on Nov. 14. Pre-order the digital version and get a bonus Onyx Hippogriff! https://t.co/gMLWgUdY7J pic.twitter.com/XTcM4Zld77

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 9, 2023