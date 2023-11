Después de casi un año de espera, el próximo 14 de noviembre por fin estará disponible Hogwarts Legacy en Nintendo Switch. Si bien por el momento no hay material oficial que nos muestre cómo es que corre este título en la plataforma híbrida, un usuario tuvo la oportunidad de conseguir una copia anticipada, y ha compartido un video que responde muchas dudas.

Recientemente, el usuario de Twitter conocido como Tal Helfgott, compartió un video de Hogwarts Legacy corriendo en el modo portátil del Nintendo Switch, de una forma descrita como un “port imposible”, es decir, sobrepasando sus expectativas.

💫 First Gameplay of the Nintendo Switch version Hogwarts Legacy was released. Avaliable on November 14#HogwartsLegacy https://t.co/XNCriM95i7 pic.twitter.com/Z75jkZMg6f

— BossBigBoss (@BossBigBoss73) November 7, 2023