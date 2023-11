Se anuncia nuevo modelo de Steam Deck por parte de Valve

Las consolas portátiles siempre suelen renovarse con el pasar del tiempo, incluso cuando se trate del mismo dispositivo pero con mejoras significativas, eso lo hemos visto de forma constante con Nintendo, el cual no solo sacaba un modelo por generación, sino variaciones con detalles que hacían a los fans querer comprar la novedad. Parece que ese ejemplo lo quiere seguir Valve, puesto que se acaba de confirmar hace pocas horas que habrá una nueva versión de Steam Deck.

Se confirma que este aparato en versión renovada contará con ahora una pantalla OLED, mayor almacenamiento y batería superior en cuanto a la duración, algo que seguramente gustará a quienes buscaban mayor rendimiento en dichos apartados. Sin embargo, al igual que con las consolas de Nintendo, las cuestiones de potencia de gráficos no van a sufrir mejoras, solo habrá las acostumbradas actualizaciones de para cuestiones de estabilidad y más detalles.

A partir del 16 de noviembre esta versión se empezará a vender en la página oficial de Valve, partiendo de un precio de $399 USD, esto con una memoria de 256 GB. Sin embargo, el precio puede subir hasta los $679 USD dependiendo de la expansión que considere tener el dueño del dispositivo. Eso sí, ya llega más allá de los 512 GB, lo cual era bastante pedido debido a que ciertos videojuegos exigen bastante espacio y por ende, este se puede terminar con un par de descargas.

Algo que también puede resultar interesante, es el hecho de que los modelos de la pantalla LCD bajarán de precio ante el nuevo de material OLED, y eso tal vez no sea un problema para quienes buscan hacerse del aparato y no necesariamente quieren la pantalla más llamativa, sino el hecho de simplemente jugar su catálogo de Steam. Eso sí, por ahora no se ha comentado cuánto van a costar, por lo que habrá que esperar hasta que su hermana menor sea lanzada.

Datos más específicos serán lanzados en la página oficial de Valve.

Vía: Bloomberg

Nota del editor: La verdad es un poco triste que estos dispositivos no lleguen a México, a pesar de que Steam es una tienda muy redituable para Valve. Tal vez en el futuro tendremos una distribución oficial, y que así tengamos cosas como la garantía y más.