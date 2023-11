Sony da malas noticias en relación a sus juegos como servicio

Como es bien sabido, Sony no ha estado teniendo las mejores decisiones en cuanto a sus lanzamientos de videojuegos este año, pues en los últimos meses no hemos visto grandes producciones salir en PlayStation 5 más allá de lo visto el mes pasado en Marvel’s Spider-Man 2. Y esto es claramente parte del plan que la marca ha tenido en los últimos años, ya que están apostando muchos de sus recursos por el lanzamiento de los juegos como servicio.

Según lo mencionado anteriormente por la empresa, se esperaban tener 12 lanzamientos de este tipo hasta el año fiscal de 2025 que en teoría deberá terminar en marzo del 2026. Algo que de inmediato ha dado reversa, y eso se resume a que la salida de los proyectos se ha reducido a la mitad. Esto con el objetivo de que seis de ellos sean distrutables, sobre todo, redituables en temas de ganancias para que se queden bastantes años a flote con las conocidas micro transacciones.

Esto es lo que mencionó el presidente de Sony, COO y CFO Hiroki Totoki en una llamada de ganancias:

Estamos revisando esto… estamos tratando lo más posible de asegurarnos de que estos juegos sean disfrutados y que los jugadores se enganchen durante mucho tiempo. De los 12 títulos, seis títulos serán lanzados por el FY25 en ese plan actual. En cuanto a los seis títulos restantes, todavía estamos trabajando en eso. Es el número total de títulos de servicio en vivo y multijugadores y a medio y largo plazo queremos empuje este tipo de servicio y esa es la política inalterada de la empresa. No es que nos atenemos a ciertos títulos, pero la calidad del juego debería ser la más importante.

Por ahora, no se conocen todos los juegos que están planeación, pero al menos ya hay tres confirmados, uno de ellos es el multijugador de The Last of Us que hasta ahora está con ciertos detalles del desarrollo, el segundo es un título en línea de la franquicia de Horizon de Guerrilla Games y por último, otro juego de los PlayStation London Studios. Con eso en mente, seguramente veremos más de estos juegos en futuras presentaciones de la compañía.

Vía: VGC

Nota del editor: La verdad si quieren matar todos estos proyectos no hay ningún tipo de problema, pues no es algo que realmente los jugadores estén deseando con el corazón. Mejor quedarse con proyectos que apuesten el todo por la experiencia de un solo jugador.