Este es el inesperado manga más vendido del año

La industria del manga en Japón ha tenido un alto nivel de exposición en los últimos años, algo que ha beneficiado a la popularidad de obras como Jujutsu Kaizen y Chainsaw Man. Sin embargo, esto no siempre significa que los primeros puestos en ventas están destinados para las opciones que todo mundo conoce. Tal es el ejemplo de la selección más exitosa de este año, en donde una obra de fútbol ha superado a One Piece y muchos otros grandes nombres.

De acuerdo con Oricon, el manga más vendido de lo que llevamos del 2023 es Blue Lock, un manga enfocado al fútbol, el cual comenzó a cobrar un alto nivel de popularidad a nivel mundial gracias a la adaptación al anime que recibió en el 2022, justamente cuando se estaba llevando a cabo la Copa Mundial de Fútbol el año pasado. En total, la obra de Muneyuki Kaneshiro ha vendido más de 10 millones de copias en lo que va del año.

En el resto de la lista encontramos nombres como Jujutsu Kaizen con más de ocho millones de copias, y One Piece con 5.7 millones a nivel global. De igual forma, destacan nombres como Oshi no Ko, Spy x Family y Slam Dunk, obras que han gozado de alguna adaptación durante el último año. Este es el top 10:

–Blue Lock – 10,118,929

–Jujutsu Kaisen – ~6,435,000

–One Piece – ~5,675,000

–Chainsaw Man – ~5,225,000

–Oshi no Ko – 5,006,795

–Slam Dunk – 4,861,136

–Tokyo Revengers – ~3,170,000

–My Hero Academia – ~2,965,000

–Kingdom – ~2,840,000

11./ That Time I Got Reincarnated as a Slime – ~2,295,000

12./ Frieren: Beyond Journey's End – ~1,900,000

13./ Welcome to Demon School! Iruma-kun – ~1,890,000

