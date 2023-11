Oda pide disculpas por el manga de One Piece

One Piece es unas de las obras más exitosas del mundo, y si bien muchos piensan en el anime como una producción a gran escala con decenas de animadores, el manga solo está a cargo de Eiichiro Oda, su autor, y un par de ayudantes. Si bien este pequeño equipo hace todo lo posible para entregar un nuevo capítulo cada semana, en algunas ocasiones se cometen errores, algo que los fans verán esta misma semana, y por la cual el mangaka se ha disculpado.

En esta ocasión, se ha dado a conocer que Oda no ha logrado terminar adecuadamente el capítulo 1098 del manga de One Piece. Esto significa que el arte que veremos esta semana no estará a la par de lo visto en previos capítulos. Por esta razón, Oda se ha disculpado con sus fans, aunque ha señalado que estos errores serán arreglados cuando el volumen correspondiente esté a la venta, una práctica bastante común.

