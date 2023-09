La adaptación de One Piece de Netflix es un éxito y los fanáticos creen que saben cómo la segunda temporada podría dar vida a Tony Tony Chopper. One Piece está arrasando en todo el mundo por todas las razones correctas. Con su manga acercándose a su acto final, el anime de One Piece ha mantenido a los fanáticos enganchados con el clímax de la saga de Wano.

Sin embargo, es gracias a Netflix que la tripulación del Sombrero de Paja está acaparando titulares. La adaptación de acción real de One Piece del servicio ha recibido críticas estelares y ahora los fanáticos están ideando una visión de cómo la segunda temporada podría dar vida a su pirata favorito.

Después de todo, no será una tarea fácil dar vida a Tony Tony Chopper. El reno humanoide sería un desafío para cualquiera hacerlo en la vida real, pero la adaptación de One Piece de Netflix tiene algunas opciones disponibles para lograrlo.

imagine chopper look like this in the live action 🥺#OnePieceLiveAction pic.twitter.com/GO9tvw6cWq — One Piece Tweets (@onepiecedaiIys) September 2, 2023

Como se puede ver arriba, un póster que ahora se ha vuelto viral en X (Twitter) muestra el aspecto de Chopper. El cambio a acción real sigue un enfoque similar al de Detective Pikachu, por lo que Chopper es absolutamente adorable. De la misma manera en que Legendary Entertainment dio vida a Pikachu, podemos ver a Chopper con un aspecto similar, con ojos grandes y redondos. Sus rasgos pequeños y sus piernas diminutas son fieles al anime de One Piece, y aunque este diseño de acción real es encantador, sería costoso implementarlo durante varias temporadas.

La segunda opción para la adaptación de One Piece de Netflix tiene menos que ver con efectos visuales. Chopper podría cobrar vida utilizando a un actor humano que use el atuendo del reno. Varios de los humanoides animales de One Piece se adaptaron de esta manera en la primera temporada. Usando a Sweet Tooth de Netflix como plantilla, Chopper podría ser representado en live-action usando a un actor joven, pero este método hará que el doctor se vea muy diferente al anime.

En cuanto a la tercera opción, bueno, se reduce a la marioneta. Al igual que The Mandalorian y su versión de Grogu, se podría usar una marioneta de reno como base para Chopper. Es difícil de imaginar dado lo expresivo que es Chopper en One Piece, y se mete en varias batallas. Grogu puede ser fuerte con la Fuerza, pero no tiene un papel físico importante en The Mandalorian. Chopper es mucho más activo como miembro del Sombrero de Paja, pero siempre se podría usar una marioneta como base del doctor.

Si no estás al día con One Piece, puedes ver la adaptación de Netflix lo antes posible. La serie está transmitiendo toda su primera temporada en este momento. También puedes ver el anime de One Piece en Netflix, así como en Crunchyroll.

Vía: Nintenderos

Nota del editor: Va a ser muy interesante descubrir cómo resuelven este dilema. Aunque yo veo a todos muy despreocupados. Creo que mi opción favorita sería una mezcla de motion capture con un personaje digital, como lo que se hizo con Gollum en El Señor de los Anillos.