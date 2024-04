TODO el anime de Crunchyroll llega a Amazon Prime

En octubre de 2023, Sony y Amazon unieron fuerzas para llevar el catálogo de Crunchyroll a Prime Video Channels. Aunque esto solo estuvo disponible en Estados Unidos, Suecia, Canadá y Reino Unido en su momento, se ha confirmado que esta opción ya está disponible en México, Brasil y Alemania, con la promesa de llegar a más territorios a lo largo de 2024.

De esta forma, todos los usuarios de Prime Video podrán acceder al catálogo de Crunchyroll sin la necesidad de tener que usar otra aplicación. Es importante mencionar que esta integración nos significa que el contenido de la plataforma de anime estará disponible para los suscriptores del servicio de Amazon. Aún es necesario pagar una mensualidad, pero ahora todo el contenido que te agrada estará disponible en un solo lugar. Esto fue lo que comentó Terry Li, EVP de negocios emergentes del servicio, al respecto:

“La expansión de nuestra asociación con Prime Video permitirá que aún más fanáticos de todo el mundo comiencen o profundicen sus aventuras de anime. Especialmente con el inicio de la nueva temporada, no hay mejor momento para sumergirse en el mundo del anime en Crunchyroll”.

Por su parte, Kaliel Roberts, director de producto de Crunchyroll, mencionó lo siguiente:

“Finalmente. Hemos estado escuchando las solicitudes de los espectadores y nuestro equipo ha trabajado arduamente para implementar la funcionalidad para múltiples perfiles en Crunchyroll. Una vez que varios perfiles estén activos a finales de este mes, los fanáticos realmente podrán crear una experiencia Crunchyroll que se sienta específica para sus gustos”.

Respecto a los precios, actualmente están disponibles dos planes: Fan, en donde tendrás que pagar $119 pesos al mes, y Mega Fan, el cual tiene un precio de $149 pesos mensuales. Ambos te dan acceso ilimitado a todo el anime disponible en Crunchyroll, con el último permitiéndote descargar contenido para verlo sin conexión a internet.

En Prime Video Channels, los usuarios pueden establecer hasta cinco perfiles, con la opción de aplicar controles parentales a cuentas específicas. De esta forma, se prometen recomendaciones personalizadas para cada perfil, y asegurar que las preferencias de visualización sean únicas.

Recuerda, aún tienes que pagar por tu suscripción a Crunchyroll, pero ahora podrás acceder a todo este contenido en Prime Video Channel, en donde otros servicios de streaming ya están disponibles, eliminando así la necesidad de saltar entre aplicaciones constantemente. En temas relacionados, anuncian nuevo juego de Shonen Jump. De igual forma, el estreno de Kaiju No. 8 será simultáneo con Japón.

Nota del Editor:

Esta es una buena noticia para muchos, aunque es algo innecesario. No hay algo que sea molesto al momento de cambiar entre aplicaciones de streaming. Si bien la interfaz en Crunchyroll no es la mejor, no te toma un par de segundos encontrar el anime que deseas ver y listo.

Vía: Crunchyroll