Grand Theft Auto: San Andreas es un título repleto de misterios, ya sea que los desarrolladores así lo planearon o no. Uno de los detalles sin explicación que siempre ha sorprendido a los jugadores a lo largo de los años, son los aviones que inexplicablemente caen del cielo. Bueno, uno de los desarrolladores de esta aclamada entrega, por fin, ha explicado este suceso.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Obbe Vermeij, antiguo desarrollador de Rockstar, que trabajó en los planos del juego GTA: San Andreas, reveló que la razón por la cual los aviones caen constantemente se debe a un problema con el código del juego, puesto que el código necesario es algo complejo. Esto fue lo que comentó al respecto:

In GTA San Andreas, small planes are periodically created near the player to perform a fly-by.

Sometimes they crash.

Before creating the plane, my code looks for obstacles in its path.

It scans a number of lines in the forward direction of the plane. These scans are slow so I… pic.twitter.com/8uUQcmU958

— Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) April 2, 2024