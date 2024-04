Senua’s Saga: Hellblade II no correrá a 60fps

Senua’s Saga: Hellblade II es uno de los juegos más esperados por los usuarios de Xbox. El título llegará el próximo mes de mayo y el día de hoy se han compartido nuevos detalles que podrían no ser del agrado de todos los fans, puesto que ya conocemos la resolución y el frame rate de este título.

Por medio de una entrevista con el sitio GamePro, Mark Slater-Tunstill, director de efectos visuales del juego en Ninja Theory, reveló que Senua’s Saga: Hellblade II correrá a 30fps y tendrá una resolución dinámica en Xbox Series X|S. En su plática, el desarrollar señaló que esta escisión fue tomada para ofrecer una experiencia cinematográfica.

Este no es el primer juego first party de Xbox que corre a 30fps. Recordemos que Starfield también está limitado a este frame rate. Afortunadamente, este aspecto puede incrementarse en PC, siempre y cuando se tenga el equipo necesario para cumplir este objetivo.

A la par de esta información, se dio a conocer que Tameem Antoniades, cofundador de Ninja Theory y director creativo en jefe, ha abandonado el estudio. Antoniades se desempeñó como escritor y director en Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry y Hellblade: Senua’s Sacrifice. Respecto a la esperada secuela, el juego ahora está dirigido por tres líderes creativos: Dan Attwell, director de arte ambiental, Mark Slater-Tunstill, director de efectos visuales, y David García, director de audio.

Después de cinco años de espera, Senua’s Saga: Hellblade II por fin llegará a Xbox Series X|S y PC el próximo 21 de mayo de 2024. El título solo se podrá comprar de forma digital, tendrá un precio de $50 dólares, y contará con una duración similar a la de su predecesor, es decir, aproximadamente ocho horas. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta secuela aquí. De igual forma, estudio revela que no todos pueden ver los 60fps.

Nota del Editor:

Es una lástima que los 60fps no sean una opción en esta ocasión, pero tampoco es el fin del mundo. Si el juego fue construido para correr a 30fps, entonces la experiencia principal estará bien. Todo depende del enfoque que el estudio. Lo raro aquí es la resolución dinámica, y será interesante ver cómo le irá al título en este apartado.

Vía: VGC