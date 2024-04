Estudio revela la diferencia entre 30fps y 60fps

El debate entre los 30fps y 60fps es eterno. Constantemente escuchamos a personas que aseguran que no hay una gran diferencia entre estas dos opciones, mientras que simplemente no pueden comprender este pensamiento. Bueno, un nuevo estudio podría poner fin a esta disputa, puesto que he revelado que no todos pueden ver tantos fotogramas.

De acuerdo con un estudio creado por investigadores de Trinity College Dublin, universidad de Irlanda, algunas personas pueden ser más sensibles a velocidades de fotogramas y frecuencias de actualización más altas que otras. Esto significa que no todos pueden ver una diferencia clara entre los 30fps y 60fps. Si bien el cerebro es capaz de procesar entre 10 y 12 imágenes sin problema alguno, después de este número todo depende de factores como la iluminación, y que tan bien entrenado esté el ojo de un usuario.

El estudio contó con la participación de 88 individuos de entre 18 y 35 años, y se enfocó en la “Fusión de parpadeo crítico”, o CFF por sus siglas en inglés, un indicador clave de la capacidad visual para discriminar señales visuales a altas velocidades. Al usar un dispositivo similar a unas gafas conectadas a una pantalla, los investigadores evaluaron la capacidad de los sujetos para percibir destellos de luz a diferentes velocidades.

Los resultados revelaron una variación significativa en los umbrales de CFF. Algunos fueron capaces de detectar destellos a velocidades superiores a 60 veces por segundo con una mayor claridad que otros. Esto fue lo que comentó Clinton Haarlem, uno de los investigadores detrás de este proyecto:

“Las personas que ven imágenes a tasas más altas básicamente tienen acceso a un poco más de información visual por período de tiempo que las personas en el extremo inferior del espectro”.

Lo interesante, es que es posible entrenar el ojo para que pueda apreciar imágenes a 60fps. Sin embargo, el estudio deja en claro que la diferencia tiene que ver más con la anatomía de una persona, y no tanto con el tiempo que lleva jugando. De esta forma, queda claro que sí hay personas que no pueden notar una diferencia entre los 30fps y 60fps. En temas relacionados, te decimos cuántos juegos corren a solo 30fps en el PS5. De igual forma, GTA 6 no correría a 60fps en el PS5 Pro.

Nota del Editor:

En el caso de los juegos, todo depende de los desarrolladores. Hay casos en donde un título corre perfectamente a 30fps, y el título está construido de esta forma. La nueva generación nos ha dado la oportunidad de elegir el rendimiento, y siempre y cuando no se presente graves errores técnicos, como caídas de frame rate, no hay muchos problemas.

Vía: The Guardian