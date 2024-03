¿Cuántos juegos corren solo a 30fps en PS5?

Uno de los temas más controversiales en esta generación de consolas ha sido el rendimiento de los juegos. Si bien muchos esperaban que el hardware de Sony y Microsoft fuera capaz de correr juegos a 60fps y 4K, la realidad es que usualmente tenemos que decidir entre estos dos apartados. De esta forma, se ha dado a conocer cuántos juegos en el PS5 están limitados a solo 30fps.

Si bien muchos han llegado a pensar que el PlayStation 5 no es una consola capaz de correr juegos a 60fps, la realidad es que la mayoría de los títulos que encontramos en este hardware sí logran funcionar a este frame rate. De acuerdo con el usuario conocido como Nicola, actualmente hay más de 3,140 juegos en el PS5, de los cuales solo cuatro están limitados a 30fps. Estos son: The Medium, Arkham Knights, Dragon’s Dogma II, y The Quarry.

There's 3140 games on PS5, not counting PS4 ones backward compatible. 4 of them run at only 30FPS. pic.twitter.com/oNIL5QJggY — Nicola (@Nick_Marseil) March 18, 2024

El resto de los títulos en esta plataforma corren a 60fps, ya sea que esta sea una opción, o los juegos están construidos para funcionar a este frame rate. Si bien el número que se comparte es bastante alto, se están tomando en consideración experiencias de todo tipo, y no solo las producciones AAA que llaman la atención del público.

Recordemos que en esta generación se ha caracterizado la opción de ofrecer múltiples modos de rendimiento. Si bien un juego puede correr a 30fps, eso significa que su resolución es de 4K. Por otro lado, un título es capaz de llegar a los 60fps, pero es probable que lo veamos a 1080p o 2K. Al final del día, son los desarrolladores quienes definen el tipo de experiencia que le entregarán a los jugadores, y la forma en la que funcionan sus títulos.

Sin embargo, gran parte de los jugadores parece que solo están interesados en que un juego corra a 60fps. Un ejemplo de esto es Final Fantasy VII Rebirth, el cual funciona a la perfección en 30fps, pero muchos se decepcionaron al ver que el modo de 60fps no era perfecto. Si bien muchos esperan que el rumoreado PlayStation 5 Pro permita mejorar este apartado, reportes han señalado que este no sería el caso. En temas relacionados, Grand Theft Auto 6 no correría a 60fps en el PS5 Pro. De igual forma, esta sería el frame rate y la resolución del PlayStation 5 Pro.

Nota del Editor:

Los juegos a 30fps funcionan bien. El ejemplo perfecto es Final Fantasy VII Rebirth. Si bien hay títulos que prefiero jugar a 30fps, también hay otros que funcionan mejor a 60fps. Todo depende del tipo de experiencia y la intención que tengan los desarrolladores.

Vía: Icon Era