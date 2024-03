Las MacBook Pro, MacBook Air, iMac y Mac mini de Apple se han caracterizado por el uso de los chips M1 y M2, los cuales les proporcionan un gran rendimiento. Sin embargo, y como recientemente se descubrió, también las exponen a hackers que buscan obtener las claves cifradas de los usuarios a través de operaciones criptográficas.

De acuerdo con GoFetch, un grupo de universitarios, se ha descubierto que los chips M1 y M2 de Apple sufren de una vulnerabilidad. Aquí, los hackers pueden aprovechar el captador previo dependiente de la memoria, o DMP por sus siglas en inglés, puesto que en ocasiones confunde el contenido real de la memoria con el puntero que se utiliza para predecir la dirección de la memoria, lo que abre la posibilidad de que los hackers aprovechen esta confusión para adivinar fragmentos de una clave criptográfica hasta descifrarla por completo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Los captadores previos suelen mirar las direcciones de los datos a los que se accede (ignorando los valores de los datos a los que se accede) e intentan adivinar direcciones futuras que podrían ser útiles. El DMP es diferente en este sentido, ya que además de las direcciones, también utiliza los valores de los datos para hacer predicciones (predecir las direcciones a las que ir y buscar previamente). En particular, si un valor de datos ‘parece’ un puntero, será tratado como una ‘dirección’ (¡donde en realidad no lo es!) y los datos de esta ‘dirección’ se llevarán al caché. La llegada de esta dirección al caché es visible y se filtra a través de los canales laterales del caché”.

Si bien Apple no ha emitido un comunicado al respecto, la compañía podría solucionar fácilmente este problema, aunque esto también significaría reducir sustancialmente el rendimiento de los chips M1 y M2, algo con lo que probablemente no muchos estén de acuerdo. Afortunadamente, se espera que la línea de productos con el chip M3 ya no padezca de esta brecha de seguridad. En temas relacionados, Estados Unidos lanza una demanda en contra de Apple. De igual forma, acusan a Apple de retrasar las actualizaciones de Spotify.

Nota del Editor:

No es un secreto que los productos de Apple están lejos de ser perfectos. Sin embargo, es la calidad de sus laptops y dispositivos móviles los que llaman la atención. Si la compañía no hace algo en contra de estos ataques de hackers, es probable que pierdan su reputación.

Vía: GoFetch