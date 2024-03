Aunque la presencia de Xbox en el mercado de consolas caseras está en declive, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha señalado que cada vez está más interesado en lo que ofrecen plataformas como el Steam Deck y el ROG Ally. Con rumores de un hardware portátil por parte de Microsoft, el director por fin ha hablado ante la posibilidad de ver a Xbox en este mercado.

En una reciente entrevista con Polygon en el marco de la Game Developers Conference, o GDC, Spencer fue cuestionado ante la posibilidad de ver un Xbox portátil. Aunque el director no compartió información concreta, señaló que está interesado en que su compañía tenga una mayor presencia en este mercado, algo que se puede lograr por medio del hardware y software. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Quiero que mi Lenovo Legion Go se sienta como un Xbox. Traje [el Legion Go] conmigo a GDC. Estoy en el avión y tengo esta lista de todo lo que hace que no se sienta como un Xbox. Olvídate de la marca. Más bien: ¿Están todos mis juegos ahí? ¿Todos mis juegos aparecen con los [archivos] guardados que quiero? Les diré un [juego] que no funciona en este momento, me está volviendo loco, es Fallout 76. No tiene cross-save.

Quiero poder iniciar la aplicación Xbox en pantalla completa, pero de una forma compacta. Y toda mi [experiencia] social está ahí. Quiero que se sintiera como el menú de mi Xbox cuando enciendo la televisión. [Excepto que lo quiero] en esos dispositivos”.