Review – MLB The Show 24

Nueva temporada con cambios

Como cada primavera, las grandes ligas gozan de una cita en el mundo de los videojuegos y la saga MLB The Show se ha convertido en todo un referente no sólo desde sus orígenes, sino que su presencia se ha agudizado gracias a la apertura multiplataforma desde hace algunos años. En la entrega más reciente, San Diego Studio ha hecho un trabajo fantástico para dotar de nuevos elementos a la famosa franquicia unificado a los múltiples modos de juego que conforman un título robusto y que mejora considerablemente a su antecesor. Como es habitual en los títulos deportivos, el arranque de la nueva temporada es el motivo ideal para que se actualicen las plantillas y uniformes de cada equipo, sin embargo, para 2024 se han agregado más de 400 animaciones, un nuevo sistema de pitcheo y los cambios más recientes en las reglas que entraron en vigor en la liga profesional de béisbol.

A nivel gráfico, tanto los jugadores como los estadios y sus respectivas animaciones están muy bien detalladas, pero se empieza a notar un poco el lastre de que estamos frente a un juego multigeneracional por cuarto año consecutivo, por lo que los movimientos del pelo o en las expresiones faciales podrían sacar mayor provecho si fueran concebidos desde el origen para las plataformas actuales. La interfaz y el menú de selección son sencillos e intuitivos, superando por mucho a títulos previos. Para los jugadores que apenas incursionen en esta experiencia, será muy fácil acceder a cada uno de los diversos modos de juego. Técnicamente no existen diferencias significativas entre las versiones de PlayStation 5 -la cual se utilizó para este análisis- y la de Xbox Series X, pero la de Nintendo Switch sí es bastante inferior. El control en PS5 hace uso de las funcionalidades del DualSense, brindando un poco más de valor en esa categoría, pero tampoco se trata de una diferencia que marque el rumbo de la experiencia.

Apartado técnico destacado y jugabilidad personalizada

El sonido es destacable y al utilizar audífonos o un sistema de teatro en casa, la experiencia resulta totalmente inmersiva al escuchar la narración del partido, los efectos especiales del estadio, los golpeos a la bola con el bate y las expresiones o diálogos entre los diferentes personajes. El soundtrack está a la altura de la ocasión y cuenta con una amplia variedad de canciones y géneros como blues, hip-hop, punk, rap, rock y soul, etcétera; mientras que los artistas presentes son: A Tribe Called Quest, Aaron May, Ab-Soul, Bad Bunny, BENEE, Big K.R.I.T., Black Pumas, CeeLo Green, Chad Hugo, Curren$y, Eladio, Carrion, Fiddlehead, Free NationalsGirl Talk, IDLES, indie tribe, Jay Electronica, Jenevieve, Jon Keith, KAROL G, LCD Soundsystem, Marlena Shaw, Mogli the Iceburg, Naughty By Nature, nobigdyl, Phoenix, Pusha T, REASON, Roosevelt y Stevie Wonder, por citar algunos.

Las opciones de configuración son abundantes, pues aparecen diversos tipos de dificultad y ésta también puede ser inteligente, asociándose con el nivel de pericia y habilidad que vayamos adquiriendo con el paso del tiempo. Los controles también poseen múltiples alternativas para calibrar botones y el uso de las palancas análogas. Uno de los aspectos más llamativos en la edición del presente año, es la opción de los Impact Plays, permitiendo centrarse en un picheo más envolvente con fluctuaciones en la velocidad, efectos de cámara lenta y lanzamientos de pelota más complejos, convirtiéndolo en una experiencia muy satisfactoria y recomendable, aunque únicamente está disponible en los modos donde controlas siempre a un solo jugador como es el caso de Road to the Show.

Historia espectacular

Durante 2023, San Diego Studio nos sorprendió con la incursión de la Negro Leagues, ofreciendo una grata experiencia que refiere la historia real de dicha liga que arrancó en 1920, mezclando cinemáticas reales con jugabilidad para ir avanzando al más puro estilo de las tramas que ya hemos visto en otras licencias deportivas como FIFA, Madden, NHL o WWE 2K. En MLB The Show 24, la citada narrativa comienza con la temporada dos, donde habrá un total de diez relatos disponibles y de inicio es posible disfrutar de tan sólo cuatro. Con el presente contenido se puede conocer más sobre la vida de Toni Stone, la primera mujer en jugar en un equipo profesional de béisbol. Los filmes de aquella época están muy bien remasterizados y toman mayor relevancia gracias al narrador principal quien es Bob Kendrick, presidente del Museo de Béisbol de las Ligas Negras (NLBM), y nos presenta la carrera de diversas leyendas que han influido en este deporte, siendo el caso de Buck Leonard y Josh Gibson.

Toda esta experiencia hace que el jugador y fanático de las grandes ligas se quede con ganas de más y en un inicio puede parecer demasiado corto, pero es cuestión de tiempo para que comience a llegar el contenido adicional que pondrá broche final a esta épica relatoría deportiva. Desafortunadamente, no existe una opción para hacer una recapitulación de los hechos ocurridos en la primera temporada de la Negro Leagues o volverla a ver de nuevo. En un contexto similar, hay otra campaña referente a Derek Sanderson Jet, el mítico integrante de los Yankees de Nueva York entre los años 1995 y 2014. Las dos experiencias citadas en este apartado recrean a la perfección cómo lucían en aquella época los estadios, el público, los uniformes y las apariencias de cada uno de los participantes, por lo que posee una amplia carga de nostalgia e historia para los seguidores más fieles o servirá de contexto para las nuevas generaciones. Una de las principales incorporaciones en la presente edición es que, el progreso en los modos de historia otorga puntos de experiencia que pueden ser usados en el apartado de Diamond Dynasty, mismo que se abordará en líneas posteriores de esta reseña.

Varios tipos de juego y online robusto

Fiel a su estilo, MLB The Show 24 está destinado a satisfacer a diversos públicos, por lo que además de la historia narrativa a la que se hizo mención, están presentes otros modos jugables. Diamond Dynasty es lo que Ultimate Team es para EA FC 24, es decir, una forma de coleccionar tarjetas que se consiguen mediante la obtención de sobres y que permiten crear escuadras desde los niveles más básicos hasta conformar equipos leyenda. Esta dinámica se mantiene intacta con respecto a la edición del año pasado, por lo que también puedes ir ganando no sólo jugadores sino apariencias o cartas especiales que hacen alusión a un momento histórico. La adquisición de cada sobre de estampas puede ser mediante los puntos de experiencia que obtienes en todos los modos de juego o con dinero real. Si bien puedes simplificar tus compras bajo la dinámica “pay to win”, la realidad es que dedicándole tiempo puedes tener un esquema muy gratificante de “play to win”, por lo que podrías no invertir nada de divisas metálicas y lograr conformar una plantilla espectacular, pues es sencillo obtener a los personajes con valoración superior a nivel 90.

Los modos franquicia y March to October vuelven a estar presentes sin cambios significativos. Por su parte, en Road to the Show, ahora es posible crear a personajes tanto masculinos como femeninos, llevándolos al máximo nivel con un escaneo facial mediante una aplicación en teléfonos inteligentes. Asimismo, existe la opción de disfrutar del modo Momentos donde son recreados eventos específicos con determinadas condiciones cuyo nivel de dificultad es variable según sea el caso, al más puro estilo de lo que fue el modo Scenario hace ya varias décadas en el legendario International Superstar Soccer de Super Nintendo. Si esto no fuera suficiente, también es viable probar retos semanales que se van actualizando periódicamente, haciendo que la rejugabilidad aumente. Para el público más casual, existen minijuegos muy entretenidos como el Home Run Derby, en donde se define un campeonato de varias rondas para ver quién será el ganador en enfrentamientos de home run. Dicho de otra manera, solo bateas pelotas para volarlas del estadio y no hay acción alguna en las bases. Para finalizar, siempre habrá la posibilidad de construir tu propio estadio como si se tratara de una experiencia de simulación, dotándolo de pasto, amenidades, atracciones, calles, y edificios, entre otros elementos. Tales creaciones pueden compartirse en línea con otros jugadores alrededor del planeta.

Aunado a la multitud de modos jugables de MLB The Show 24, tiene un sistema en línea renovado cuya característica principal es que contenido variado va a ir llegando de manera periódica, mientras que se ha introducido la Diamond Dynasty Estacional y el Team Afinity que dotan de mayores oportunidades para recolectar puntos de experiencia que serán redimidos para coleccionar sobres de tarjetas. De igual modo, existe una opción cooperativa para jugar con tus amigos entre diversas plataformas, por lo que la base instalada de usuarios es amplia y siempre resultará simple encontrar partidas.

¿Cambio drástico o simple lavado de cara?

Sin duda alguna, en un entorno con tantos lanzamientos y si el videojugador no es tan fanático del béisbol, podría hacerse la pregunta de si vale la pena hacerse con el último producto o si conviene pasar otra temporada con el del año anterior. En resumen, estas son las principales diferencias entre MLB The Show 24 y su predecesor, además de la actualización de plantillas y uniformes: 1) Modificaciones de acuerdo al cambio de reglas oficiales en la MLB, como el aumento en el tamaño de las bases; 2) Se han agregado los estadios de Pittsburgh’s Greenlee Field y Seattle’s Kingdome; 3) Los pícher ahora pueden hacer fintas sin deshacerse de la pelota, simulando los movimientos de sus homólogos en la vida real, además de que las opciones para elegir el tipo de lanzamiento son más profundas y se adaptan a las necesidades o hábitos jugables de cualquier persona; y 4) La creación de un personaje femenino en el modo Road to the Show, tal y como ya lo hemos visto en otras franquicias de deportes como NBA 2K.

La mejor experiencia para disfrutar de las grandes ligas

No cabe la menor duda de que MLB The Show 24 es la mejor experiencia de béisbol hasta la fecha y supera con creces a sus antecesores, convirtiéndolo en una compra obligada para los entusiastas de este deporte y puede ser considerado como una gran alternativa para los jugadores que desean incursionar en el género, ya que se trata de un título que puede disfrutarse en solitario o en conjunto con otros amigos gracias a sus variados modos de juego y a una interfaz sumamente gráfica y simple que permite acceder rápidamente y obtener una breve explicación de la modalidad en la que se jugará. El modo historia es sublime de principio a fin y te dejará con ganas de más, quedando como consuelo que contenido adicional hará su arribo en los próximos meses mediante actualizaciones. De forma contraria, el hecho de tratarse de una producción multigeneracional comienza a dar signos de agotamiento y si bien el apartado gráfico es destacado, podría ser mucho mejor, gracias a las capacidades técnicas de la presente generación de consolas. Como todo producto en la actualidad, no está exento de micro transacciones con dinero real para conseguir la moneda virtual y poder hacerse con diversos sobres de tarjetas coleccionables, sin embargo, el usuario podrá no incurrir en ningún tipo de gasto financiero al respecto y obtener créditos mediante la experiencia obtenida, invirtiendo tiempo en un videojuego que puede ofrecer un sinfín de horas de diversión.