MLB The Show 24 es todo un desastre en Nintendo Switch

Hace poco ha salido a la venta MLB The Show 24, nueva entrega enfocada al deporte del baseball que es manejada por Sony, y que a través de los años se está buscando un espacio entre los títulos más populares del género, esto para ser el referente en cuanto a la disciplina de golpear una pelota con un bate. Y para que eso pueda pasar, PlayStation tuvo que abrir la franquicia a otros horizontes, razón por la cual desde hace pocos años se ha puesto a la venta también en Xbox y hasta Nintendo Switch.

Hablando justamente de la híbrida, los usuarios han reportado que compraron sun copia en esta plataforma, pero en su camino se han topado con algunos problemas de por medio. Numerosos hilos extensos en el foro oficial del juego en Reddit y en la página oficial están llenos de jugadores que informan que el juego falla continuamente para ellos. Sobre todo cuando tocan modos especiales como el Diamond Dynasty, que les impide continuar la partida.

Acá algunos ejemplos del mal funcionamiento:

Just a quick shoutout to anyone looking to pick up MLB The Show 24 on Switch. It's currently not working properly at all, and there's zero comms about it. Most modes dump you straight to Switch homescreen when you select them.

— PJ O'Reilly (@PaJ0r) March 21, 2024