Sony detiene la producción del PlayStation VR2

En febrero del año pasado llegó el PlayStation VR2, posicionándose como una de las mejores ofertas de este tipo en el mercado. Si bien su lanzamiento no fue tan llamativo, más allá de Horizon: Call of the Mountain, muchos esperaban que a lo largo de 2023 el catálogo de juegos exclusivos fuera creciendo. Sin embargo, esto no sucedió, y un nuevo reporte ha revelado que Sony ha detenido por completo la producción del PlayStation VR2.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Bloomberg, Sony ha detenido la producción del PlayStation VR2, debido a que no se han vendido las unidades ya producidas. Las fuentes del medio, las cuales se han mantenido en anonimato, han señalado que, desde su lanzamiento en febrero de 2023, se han producido más de dos millones de unidades de este dispositivo de realidad virtual. Ahora, esto no quiere decir que esta cantidad de headsets están en las manos de los usuarios, sino que es el número de unidades que se han producido y están disponibles en tiendas.

La producción del PlayStation VR2 ha disminuido cada trimestre, al grado de que en su lanzamiento se fabricaron más de medio millón de unidades, pero en el último trimestre solo se registraron poco más de 300 mil. Al respecto, esto fue lo que comentó Yijia Zhai, analista de Macquarie:

“El alto precio del hardware de realidad virtual es el principal obstáculo para su expansión. Actualmente, hay una cantidad limitada de juegos que necesitan dispositivos de realidad virtual, y eso también provoca una falta de motivación para que los jugadores compren hardware de realidad virtual. Este contenido limitado también tiene una razón: el costo de desarrollo de los juegos de realidad virtual es sustancialmente más alto que el de los títulos normales”.

Más allá de Horizon: Call of the Mountain, no hay una exclusiva first party de Sony que motive a los usuarios a comprar un PlayStation VR2. Junto a esto, London Studio, compañía que se dedicaba a desarrollar juegos de realidad virtual, cerró sus puertas hace un par de semanas, esto como parte de una serie de despidos masivos a lo largo de todo Sony Interactive Entertainment. Sin embargo, parece que no todo está perdido.

IDC, compañía que se dedica al análisis de mercados, ha señalado que la industria de la realidad virtual verá un crecimiento sustancial en los próximos años, esto gracias al Apple Vision Pro. De esta forma, se espera un incremento de un 31.5% año con año entre el 2023 y 2028. Es así que el PlayStation VR2 podría tener un nuevo aire en un futuro.

Si bien el detener la producción de este dispositivo puede ser visto como algo negativo, y lo es, esto no significa que Sony ha abandonado por completo este mercado. No solo existe la posibilidad de que veamos más juegos para el PlayStation VR2 en un futuro, sino que se ha confirmado que hay planes para hacer compatible este hardware con PC, algo que le daría un incentivo adicional al público para comprar este headset.

Recordemos que el PlayStation VR2 cuesta $550 dólares, mientras que un HTC Vive se encuentra entre los $600 y $800 dólares, por lo que la oferta de Sony es bastante atractiva en el mercado en estos momentos. Solo nos queda esperar para ver cuál será el futuro de este hardware. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la compatibilidad del PSVR2 con PC. De igual forma, un nuevo juego de Metro llega a este hardware.

Nota del Editor:

La realidad virtual es una gran tecnología, pero no es algo para todos. Más allá de la barrera de dinero, también hay que considerar que algunas personas sufren de náuseas y otros problemas. Sin importar que tan fan sea uno de PlayStation, si este dispositivo es un peligro para la salud, es muy probable que muchos no opten por comprar el hardware.

Vía: Bloomberg