El PlayStation VR2 tendrá soporte para PC

Hace unos días, Sony reveló sus intenciones de llevar más experiencias de PlayStation a PC. Aunque en su momento muchos pensaron que esto solo se refería a juegos first party de PlayStation 5, hoy se ha revelado que la compañía también está experimentando con las posibilidades que el PlayStation VR2 ofrece.

Por medio de una nueva publicación en el blog oficial de PlayStation, Gillen McAllister, Gerente de Comunicaciones de Contenido en Sony Interactive, mencionó que ya están realizando pruebas para que el PlayStation VR2 sea compatible con PC. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Nos complace compartir que actualmente estamos probando la capacidad de los jugadores de PS VR2 de acceder a juegos adicionales en PC para ofrecer aún más variedad de juegos además de los títulos de PS VR2 disponibles a través de PS5. Esperamos que este soporte esté disponible en 2024, así que estad atentos para más actualizaciones”.

Aunque muchos piensan que PlayStation solo ha llevado sus juegos a PC, la verdad es que varios de sus accesorios también son compatibles con esta plataforma. Notablemente, el DualSense también funciona con los títulos first party que encontramos en tiendas digitales como Steam. De esta forma, el soporte para el dispositivo de realidad virtual no debería ser una gran sorpresa.

Lamentablemente, por el momento no tenemos una idea clara de cuándo sucederá esto. La única ventana que tenemos por el momento en un vago 2024, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que los usuarios de PC puedan hacer uso del PlayStation VR2 para disfrutar de todos sus juegos de realidad virtual.

Recordemos que, pese a un lanzamiento con Horizon: Call of the Mountain, por el momento no hay una selección de juegos de PS VR2 disponibles en el PlayStation 5. En su lugar, los títulos más llamativos para los usuarios de este dispositivo son experiencias que ya conocemos, como Resident Evil Village, por lo que su compatibilidad con PC expandirá sustancialmente la librería de juegos para los usuarios.

En temas relacionados, un nuevo Metro llegará al PlayStation VR2. De igual forma, reportes revelan que Nintendo ha experimentado con la realidad virtual.

Nota del Editor:

Esto tiene mucho sentido desde una perspectiva financiera. Actualmente, no hay una gran razón para comprar un PlayStation VR2 si eres usuario de PS5. Sin embargo, en PC hay una enorme librería de juegos que valen mucho la pena, y este es un visor muy bien construido, por lo que ahora hay un mayor incentivo para ser dueño de uno.

Vía: PlayStation Blog