Colección de Crackdown llegaría a PS5 y Switch 2

Después de meses de especulación, por fin se ha confirmado que Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded y Sea of Thieves dejan de ser exclusivas de Xbox para estar disponibles en el PlayStation 5 y Nintendo Switch. Si bien esto es todo lo que la división de Microsoft ha confirmado, múltiples rumores apuntan a la llegada de más franquicias de Xbox a otras plataformas. Ahora, un nuevo rumor ha señalado que la serie de Crackdown podría llegar a las manos de más jugadores.

De acuerdo con usuarios de Icon Era, Xbox ya estaría trabajando en una colección de Crackdown, en donde se incluirían las tres entregas principales en la serie, llegaría a Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y el sucesor del Nintendo Switch. Lo más interesante, es que este paquete estaría disponible día uno en todas las plataformas ya mencionadas.

Considerando que este es solo un rumor, por el momento no hay información oficial por parte de Xbox, o alguna de las otras compañías mencionadas. Recordemos que, pese a que Phil Spencer y su equipo han mencionado que por el momento no hay planes para llevar más juegos de Xbox a otras plataformas, múltiples rumores han señalado que esto podría cambiar en un futuro.

En las últimas semanas, reportes y filtraciones han señalado que series icónicas de la compañía, como Halo, Gears of War y Microsoft Flight Simulator, estarían disponibles en el PlayStation y el sucesor del Switch en un futuro. Junto a esto, también se habla de que el nuevo DOOM y el siguiente Banjo-Kazooie podrían tener lanzamientos día uno en las plataformas de Nintendo y Sony.

Como siempre, solo nos queda esperar a que información oficial que confirme o desmienta los rumores esté disponible. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la posible llegada del nuevo DOOM y Microsoft Flight Simulator a otras consolas. De igual forma, surgen pistas sobre el nuevo Banjo Kazooie.

Crackdown es una serie interesante, pero no es algo que los fans han pedido ver en otras plataformas. Sin embargo, veo más posible que Xbox lleve sus series no tan reconocidas a más plataformas. Incluso ahora que son dueños de Activision Blizzard, me es posible concebir el hecho de que un futuro Crash Bandicoot sea exclusivo de ellos.

