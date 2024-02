Después de semanas de especulación, el día de ayer se confirmó que cuatro juegos first party de Xbox estarán disponibles en Nintendo Switch y PS5 en un futuro. Si bien no se han revelado de cuáles se tratan, se han señalado a Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves y Grounded como los seleccionados en esta ocasión. Sin embargo, estos no serían los últimos, puesto que un nuevo reporte ha señalado que Microsoft Flight Simulator y el próximo DOOM también llegarían a otras consolas.

De acuerdo con The Verge, Microsoft Flight Simulator, el siguiente DOOM y la serie de Gears of War podrían estar disponibles en consolas de Nintendo y PlayStation. Aunque por el momento no hay una decisión final para estos juegos, no se descarta la posibilidad de que esto llegue a suceder en un futuro. Al respecto, Phil Spencer señaló que no hay que cerrarle la puerta a la posibilidad de que veamos más títulos multiplataforma publicados por Xbox. Esto fue lo que comentó el directivo en una entrevista con este medio:

“No creo que, como industria, debemos descartar que un juego vaya a otra plataforma. Para garantizar el éxito a largo plazo tanto para Xbox, como para la industria en su conjunto, debemos seguir evolucionando. Hoy anunciamos que ampliaremos las comunidades: actualmente estamos en el proceso de llevar cuatro juegos de Xbox a otras plataformas. Estos son títulos que han estado disponibles para los jugadores de Xbox durante al menos un año, incluidas gemas ocultas que merecen una experiencia más amplia y juegos de servicio en vivo cuyas comunidades se beneficiarán al dar la bienvenida a aún más jugadores. Pronto compartiremos más detalles sobre estos títulos. Al llevar estos juegos a más jugadores, no solo ampliamos el alcance y el impacto de esos títulos, sino que también nos permitirá invertir en versiones futuras de estos juegos o en otros lugares de nuestro propio catálogo. No hay ningún cambio fundamental en nuestro enfoque sobre la exclusividad”.

De esta forma, queda claro que la posibilidad de ver algunas de estas tres series en más consolas en un futuro es algo que no debería descartarse, especialmente cuando hablamos de DOOM, puesto que todos los títulos en la franquicia ya están disponibles en PlayStation y Switch. En temas relacionados, Diablo IV no llegará a todos los usuarios de Xbox Game Pass. De igual forma, Phil Spencer habla de la ausencia de Helldivers II en Xbox.

Nota del Editor:

De estas tres series, la que más posibilidades tiene de llegar a otras plataformas es DOOM. La idea de ver Microsoft Flight Simulator en PlayStation es algo que suena muy extraño. Por su parte, Gears of War también es algo que podría pasar, pero no veo que esto suceda en esta generación.

Vía: The Verge